https://ria.ru/20220415/tsentrobank-1783693247.html

Банк России принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора

Банк России принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора - РИА Новости, 15.04.2022

Банк России принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора

ЦБ предоставит послабления банкам в рамках программы поддержки финансового сектора, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:35

2022-04-15T12:35

2022-04-15T14:33

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россия

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белоруссия

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. ЦБ предоставит послабления банкам в рамках программы поддержки финансового сектора, говорится в сообщении регулятора."Банк России на фоне недружественных действий иностранных государств и международных организаций реализует комплекс дополнительных мер для поддержки финансового сектора и его способности кредитовать российскую экономику", — уточнили в пресс-службе.Так, напоминает регулятор, некоторые иностранные компании приняли решение о продаже своего российского бизнеса, однако такую сделку должна одобрить специальная правительственная комиссия. Для банков, финансирующих выкуп акций или долей иностранцев российскими резидентами, отныне не будут применяться повышенные коэффициенты риска к возникающим в процессе кредитным требованиям.Кроме того, банкам разрешено не применять при оценке качества таких ссуд регулирование, предписывающее относить их не выше чем к третьей категории качества. Упомянутые сделки не будут вычитаться из капитала кредитных организаций. Срок действия меры — до момента погашения указанных кредитов, предоставленных до 1 января 2023 года.Вдобавок при расчете нормативов для российских и белорусских кредитных организаций не будет применяться коэффициент риска 150 процентов по требованиям в рублях и в валюте. Таким образом они смогут снизить влияние изменения страновых оценок и рейтингов международными агентствами.Мера действует до 31 декабря 2022 года включительно.ЦБ также рекомендует банкам, соблюдающим надбавки, и некредитным финансовым организациям отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов.Кроме того, Банк России обращает внимание кредитных организаций, что в текущих условиях допускается несоблюдение надбавок к нормативам достаточности капитала. Это не является несоблюдением нормативов, но банк должен ограничить выплаты дивидендов и бонусов менеджменту, подчеркивает регулятор.

https://ria.ru/20220413/ekonomika-1783274651.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220408/klyuchevaya-stavka-1782470279.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), белоруссия