https://ria.ru/20220415/transport-1783659497.html

Путин подписал закон о поддержке транспортного комплекса во время санкций

Путин подписал закон о поддержке транспортного комплекса во время санкций - РИА Новости, 15.04.2022

Путин подписал закон о поддержке транспортного комплекса во время санкций

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон по поддержке транспортного комплекса страны во время санкций, в частности, документом предлагается... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:24

2022-04-15T10:24

2022-04-15T10:24

санкции в отношении россии

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738253678_143:6:2986:1605_1920x0_80_0_0_0fe29ed1acd648d0ce450d970e85f6fc.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон по поддержке транспортного комплекса страны во время санкций, в частности, документом предлагается многократное использование иностранных контейнеров на железной дороге, а также введение мер, которые позволят лизинговым компаниям избежать ареста морских и речных судов за рубежом.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Среди мер, предлагаемых правительством, - обеспечение российского рынка перевозок достаточным количеством контейнеров."Мерой, направленной на обеспечение потребного количества контейнеров при внутрироссийских перевозках, является снятие ограничений, связанных с использованием иностранных контейнеров, временно ввезенных на территорию Российской Федерации", - говорилось в пояснительных материалах к документу.Прежде контейнеры, ввезенные в Россию по железной дороге, для внутренних перевозок по территории РФ могли однократно использоваться в пределах срока временного ввоза.Как следует из закона, теперь российские лизинговые компании смогут избежать ареста морских и речных судов за рубежом при наделении правительства РФ полномочиями на установление особенностей исполнения договоров лизинга такой техники.Также закон наделяет правительство РФ полномочиями на установление особенностей исполнения договоров лизинга морских судов и судов типа "река-море", что позволит избежать рисков ареста судов за рубежом.На сегодняшний день в общем объеме судостроительных заказов в России (за счет внебюджетных источников) договоры лизинга составляют около 80%. В частности, за последние годы большинство судов, около сотни, построены на российских верфях при участии лизинговых компаний РФ, отмечалось в пояснительных документах.Документом также предполагается исключить избыточное требование о предоставлении отчетов об осуществлении регулярных перевозок, подобное требование установлено типовыми контрактами на выполнение работ, связанных с регулярными перевозками пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, отмечалось в пояснительной записке к закону.Кроме того, закон позволяет временно отменить весовой и габаритный контроль транспортных средств, перевозящих продовольственные товары и товары первой необходимости, на многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП). Документ также наделяет правительство правом устанавливать особенности открытия пунктов пропуска через государственную границу.

https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html

https://ria.ru/20220411/transport-1782962377.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, экономика, россия, владимир путин