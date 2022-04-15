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Путин подписал закон о поддержке транспортного комплекса во время санкций - РИА Новости, 15.04.2022
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Путин подписал закон о поддержке транспортного комплекса во время санкций
Путин подписал закон о поддержке транспортного комплекса во время санкций - РИА Новости, 15.04.2022
Путин подписал закон о поддержке транспортного комплекса во время санкций
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон по поддержке транспортного комплекса страны во время санкций, в частности, документом предлагается... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:24
2022-04-15T10:24
санкции в отношении россии
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон по поддержке транспортного комплекса страны во время санкций, в частности, документом предлагается многократное использование иностранных контейнеров на железной дороге, а также введение мер, которые позволят лизинговым компаниям избежать ареста морских и речных судов за рубежом.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Среди мер, предлагаемых правительством, - обеспечение российского рынка перевозок достаточным количеством контейнеров."Мерой, направленной на обеспечение потребного количества контейнеров при внутрироссийских перевозках, является снятие ограничений, связанных с использованием иностранных контейнеров, временно ввезенных на территорию Российской Федерации", - говорилось в пояснительных материалах к документу.Прежде контейнеры, ввезенные в Россию по железной дороге, для внутренних перевозок по территории РФ могли однократно использоваться в пределах срока временного ввоза.Как следует из закона, теперь российские лизинговые компании смогут избежать ареста морских и речных судов за рубежом при наделении правительства РФ полномочиями на установление особенностей исполнения договоров лизинга такой техники.Также закон наделяет правительство РФ полномочиями на установление особенностей исполнения договоров лизинга морских судов и судов типа "река-море", что позволит избежать рисков ареста судов за рубежом.На сегодняшний день в общем объеме судостроительных заказов в России (за счет внебюджетных источников) договоры лизинга составляют около 80%. В частности, за последние годы большинство судов, около сотни, построены на российских верфях при участии лизинговых компаний РФ, отмечалось в пояснительных документах.Документом также предполагается исключить избыточное требование о предоставлении отчетов об осуществлении регулярных перевозок, подобное требование установлено типовыми контрактами на выполнение работ, связанных с регулярными перевозками пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, отмечалось в пояснительной записке к закону.Кроме того, закон позволяет временно отменить весовой и габаритный контроль транспортных средств, перевозящих продовольственные товары и товары первой необходимости, на многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП). Документ также наделяет правительство правом устанавливать особенности открытия пунктов пропуска через государственную границу.
https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html
https://ria.ru/20220411/transport-1782962377.html
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санкции в отношении россии, экономика, россия, владимир путин
10:24 15.04.2022
 
Путин подписал закон о поддержке транспортного комплекса во время санкций

Президент Путин подписал закон о поддержке транспортного комплекса во время санкций

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон по поддержке транспортного комплекса страны во время санкций, в частности, документом предлагается многократное использование иностранных контейнеров на железной дороге, а также введение мер, которые позволят лизинговым компаниям избежать ареста морских и речных судов за рубежом.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Среди мер, предлагаемых правительством, - обеспечение российского рынка перевозок достаточным количеством контейнеров.
"Мерой, направленной на обеспечение потребного количества контейнеров при внутрироссийских перевозках, является снятие ограничений, связанных с использованием иностранных контейнеров, временно ввезенных на территорию Российской Федерации", - говорилось в пояснительных материалах к документу.
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Прежде контейнеры, ввезенные в Россию по железной дороге, для внутренних перевозок по территории РФ могли однократно использоваться в пределах срока временного ввоза.
Как следует из закона, теперь российские лизинговые компании смогут избежать ареста морских и речных судов за рубежом при наделении правительства РФ полномочиями на установление особенностей исполнения договоров лизинга такой техники.
Также закон наделяет правительство РФ полномочиями на установление особенностей исполнения договоров лизинга морских судов и судов типа "река-море", что позволит избежать рисков ареста судов за рубежом.
На сегодняшний день в общем объеме судостроительных заказов в России (за счет внебюджетных источников) договоры лизинга составляют около 80%. В частности, за последние годы большинство судов, около сотни, построены на российских верфях при участии лизинговых компаний РФ, отмечалось в пояснительных документах.
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Документом также предполагается исключить избыточное требование о предоставлении отчетов об осуществлении регулярных перевозок, подобное требование установлено типовыми контрактами на выполнение работ, связанных с регулярными перевозками пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, отмечалось в пояснительной записке к закону.
Кроме того, закон позволяет временно отменить весовой и габаритный контроль транспортных средств, перевозящих продовольственные товары и товары первой необходимости, на многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП). Документ также наделяет правительство правом устанавливать особенности открытия пунктов пропуска через государственную границу.
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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