https://ria.ru/20220415/tragediya-1783666519.html
Трагедия Украины не воспринимается в Европе как общая беда, заявил Косачев
Трагедия Украины не воспринимается в Европе как общая беда, заявил Косачев - РИА Новости, 15.04.2022
Трагедия Украины не воспринимается в Европе как общая беда, заявил Косачев
Трагедия Украины является следствием захвата власти националистами, но она не воспринимается остальной Европой как общеевропейская, поскольку на марше лозунг... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:54
2022-04-15T10:54
2022-04-15T11:12
обострение ситуации в днр и лнр
политика
константин косачев
нато
украина
европа
евросоюз
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Трагедия Украины является следствием захвата власти националистами, но она не воспринимается остальной Европой как общеевропейская, поскольку на марше лозунг "Европа для НАТО и ЕС", а не "Европа для европейцев", написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Трагедия Украины является прямым следствием двух факторов - захват власти националистами и поддержка их тоталитарной программы Западом", - отметил политик.По его словам, трагедия Украины - это трагедия для украинского народа, для русского народа на Украине, для русского и других народов многонациональной России."Эта трагедия не воспринимается остальной Европой как общеевропейская только по одной причине - на марше лозунг "Европа для НАТО и ЕС", а не "Европа для европейцев", - подчеркнул сенатор."Оккупированное Галицией пространство современной Украины, неосмотрительно оставленное на откуп националистам и без присмотра последние тридцать лет, оказалось не в состоянии развиться в настоящую свободную и демократическую Украину. Что и привело к нынешней катастрофе изначально искусственного и очень хрупкого украинского проекта, разнесенного за эти тридцать лет вдребезги", - написал Косачев.
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, константин косачев, нато, украина, европа, евросоюз
10:54 15.04.2022 (обновлено: 11:12 15.04.2022)
Трагедия Украины не воспринимается в Европе как общая беда, заявил Косачев
Сенатор Косачев: трагедия Украины не воспринимается в Европе как общая беда