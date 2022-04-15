https://ria.ru/20220415/tragediya-1783666519.html

Трагедия Украины не воспринимается в Европе как общая беда, заявил Косачев

Трагедия Украины не воспринимается в Европе как общая беда, заявил Косачев - РИА Новости, 15.04.2022

Трагедия Украины не воспринимается в Европе как общая беда, заявил Косачев

Трагедия Украины является следствием захвата власти националистами, но она не воспринимается остальной Европой как общеевропейская, поскольку на марше лозунг... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:54

2022-04-15T10:54

2022-04-15T11:12

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Трагедия Украины является следствием захвата власти националистами, но она не воспринимается остальной Европой как общеевропейская, поскольку на марше лозунг "Европа для НАТО и ЕС", а не "Европа для европейцев", написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Трагедия Украины является прямым следствием двух факторов - захват власти националистами и поддержка их тоталитарной программы Западом", - отметил политик.По его словам, трагедия Украины - это трагедия для украинского народа, для русского народа на Украине, для русского и других народов многонациональной России."Эта трагедия не воспринимается остальной Европой как общеевропейская только по одной причине - на марше лозунг "Европа для НАТО и ЕС", а не "Европа для европейцев", - подчеркнул сенатор."Оккупированное Галицией пространство современной Украины, неосмотрительно оставленное на откуп националистам и без присмотра последние тридцать лет, оказалось не в состоянии развиться в настоящую свободную и демократическую Украину. Что и привело к нынешней катастрофе изначально искусственного и очень хрупкого украинского проекта, разнесенного за эти тридцать лет вдребезги", - написал Косачев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, константин косачев, нато, украина, европа, евросоюз