Рейтинг@Mail.ru
Трагедия Украины не воспринимается в Европе как общая беда, заявил Косачев - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/tragediya-1783666519.html
Трагедия Украины не воспринимается в Европе как общая беда, заявил Косачев
Трагедия Украины не воспринимается в Европе как общая беда, заявил Косачев - РИА Новости, 15.04.2022
Трагедия Украины не воспринимается в Европе как общая беда, заявил Косачев
Трагедия Украины является следствием захвата власти националистами, но она не воспринимается остальной Европой как общеевропейская, поскольку на марше лозунг... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:54
2022-04-15T11:12
обострение ситуации в днр и лнр
политика
константин косачев
нато
украина
европа
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/64/1555146498_0:141:3090:1879_1920x0_80_0_0_43d32ccd0e5b5148eae3a06d600672ac.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Трагедия Украины является следствием захвата власти националистами, но она не воспринимается остальной Европой как общеевропейская, поскольку на марше лозунг "Европа для НАТО и ЕС", а не "Европа для европейцев", написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Трагедия Украины является прямым следствием двух факторов - захват власти националистами и поддержка их тоталитарной программы Западом", - отметил политик.По его словам, трагедия Украины - это трагедия для украинского народа, для русского народа на Украине, для русского и других народов многонациональной России."Эта трагедия не воспринимается остальной Европой как общеевропейская только по одной причине - на марше лозунг "Европа для НАТО и ЕС", а не "Европа для европейцев", - подчеркнул сенатор."Оккупированное Галицией пространство современной Украины, неосмотрительно оставленное на откуп националистам и без присмотра последние тридцать лет, оказалось не в состоянии развиться в настоящую свободную и демократическую Украину. Что и привело к нынешней катастрофе изначально искусственного и очень хрупкого украинского проекта, разнесенного за эти тридцать лет вдребезги", - написал Косачев.
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/64/1555146498_35:0:2723:2016_1920x0_80_0_0_7876bb196cd420bcbd7601b711d639c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, константин косачев, нато, украина, европа, евросоюз
10:54 15.04.2022 (обновлено: 11:12 15.04.2022)
 
Трагедия Украины не воспринимается в Европе как общая беда, заявил Косачев

Сенатор Косачев: трагедия Украины не воспринимается в Европе как общая беда

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Трагедия Украины является следствием захвата власти националистами, но она не воспринимается остальной Европой как общеевропейская, поскольку на марше лозунг "Европа для НАТО и ЕС", а не "Европа для европейцев", написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Трагедия Украины является прямым следствием двух факторов - захват власти националистами и поддержка их тоталитарной программы Западом", - отметил политик.
По его словам, трагедия Украины - это трагедия для украинского народа, для русского народа на Украине, для русского и других народов многонациональной России.
"Эта трагедия не воспринимается остальной Европой как общеевропейская только по одной причине - на марше лозунг "Европа для НАТО и ЕС", а не "Европа для европейцев", - подчеркнул сенатор.
"Оккупированное Галицией пространство современной Украины, неосмотрительно оставленное на откуп националистам и без присмотра последние тридцать лет, оказалось не в состоянии развиться в настоящую свободную и демократическую Украину. Что и привело к нынешней катастрофе изначально искусственного и очень хрупкого украинского проекта, разнесенного за эти тридцать лет вдребезги", - написал Косачев.
Рабочие устанавливают флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Главная мечта Украины сбудется: Запад возьмет ее на содержание
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаКонстантин КосачевНАТОУкраинаЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала