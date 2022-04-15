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Праправнук Льва Толстого написал сценарий сериала о писателе - РИА Новости, 15.04.2022
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Культура
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Праправнук Льва Толстого написал сценарий сериала о писателе
Праправнук Льва Толстого написал сценарий сериала о писателе - РИА Новости, 15.04.2022
Праправнук Льва Толстого написал сценарий сериала о писателе
Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой написал сценарий о своем знаменитом прапрадеде — Льве Толстом. Об этом рассказала его жена, директор... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:39
2022-04-15T12:39
культура
новости культуры
лев толстой (писатель)
кино и сериалы
книги
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой написал сценарий о своем знаменитом прапрадеде — Льве Толстом. Об этом рассказала его жена, директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина ТолстаяОна считает, что к празднованию 200-летнего юбилея писателя в 2028 году будет "много экранизаций и постановок по произведениям Льва Толстого".Об авторе "Войны и мира" уже неоднократно снимали фильмы. Например, в 1912 году Яков Протазанов и Елизавета Тиман представили 30-минутную немую картину "Уход великого старца". В ней рассказывалось о последнем периоде в жизни писателя и использовались документальные кадры. В 1984 вышел фильм Сергея Герасимова "Лев Толстой". В 2009-ом состоялась премьера ленты "Последнее воскресенье" Майкла Хоффмана. Писателя в ней сыграл Кристофер Пламмер. За эту роль он был номинирован на "Оскар".
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новости культуры, лев толстой (писатель), кино и сериалы, книги, сергей герасимов
12:39 15.04.2022
 
Праправнук Льва Толстого написал сценарий сериала о писателе

Владимир Толстой написал сценарий сериала о своем прапрадеде писателе Льве Толстом

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПисатель Лев Толстой
Писатель Лев Толстой - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой написал сценарий о своем знаменитом прапрадеде — Льве Толстом. Об этом рассказала его жена, директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая

"Открою небольшой секрет — Владимир Толстой, советник президента и мой муж, написал сценарий сериала о Льве Николаевиче", — сообщила супруга Владимира Толстого на пресс-конференции о продвижении лучших практик региональных и муниципальных музеев.

Она считает, что к празднованию 200-летнего юбилея писателя в 2028 году будет "много экранизаций и постановок по произведениям Льва Толстого".
Об авторе "Войны и мира" уже неоднократно снимали фильмы. Например, в 1912 году Яков Протазанов и Елизавета Тиман представили 30-минутную немую картину "Уход великого старца". В ней рассказывалось о последнем периоде в жизни писателя и использовались документальные кадры.
В 1984 вышел фильм Сергея Герасимова "Лев Толстой". В 2009-ом состоялась премьера ленты "Последнее воскресенье" Майкла Хоффмана. Писателя в ней сыграл Кристофер Пламмер. За эту роль он был номинирован на "Оскар".
Посетительница возле картины Михаила Врубеля Демон поверженный (1902 г.) на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 19:18Культура
На "Ленфильме" снимут сериал о великих художниках России
 
КультураНовости культурыЛев Толстой (писатель)Кино и сериалыКнигиСергей Герасимов
 
 
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