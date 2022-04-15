https://ria.ru/20220415/tolstoy-1783678643.html

Праправнук Льва Толстого написал сценарий сериала о писателе

Праправнук Льва Толстого написал сценарий сериала о писателе - РИА Новости, 15.04.2022

Праправнук Льва Толстого написал сценарий сериала о писателе

Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой написал сценарий о своем знаменитом прапрадеде — Льве Толстом. Об этом рассказала его жена, директор... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:39

2022-04-15T12:39

2022-04-15T12:39

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сергей герасимов

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой написал сценарий о своем знаменитом прапрадеде — Льве Толстом. Об этом рассказала его жена, директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина ТолстаяОна считает, что к празднованию 200-летнего юбилея писателя в 2028 году будет "много экранизаций и постановок по произведениям Льва Толстого".Об авторе "Войны и мира" уже неоднократно снимали фильмы. Например, в 1912 году Яков Протазанов и Елизавета Тиман представили 30-минутную немую картину "Уход великого старца". В ней рассказывалось о последнем периоде в жизни писателя и использовались документальные кадры. В 1984 вышел фильм Сергея Герасимова "Лев Толстой". В 2009-ом состоялась премьера ленты "Последнее воскресенье" Майкла Хоффмана. Писателя в ней сыграл Кристофер Пламмер. За эту роль он был номинирован на "Оскар".

https://ria.ru/20220404/lenfilm-1781739972.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, лев толстой (писатель), кино и сериалы, книги, сергей герасимов