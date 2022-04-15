https://ria.ru/20220415/tolstoy-1783678643.html
Праправнук Льва Толстого написал сценарий сериала о писателе
Праправнук Льва Толстого написал сценарий сериала о писателе - РИА Новости, 15.04.2022
Праправнук Льва Толстого написал сценарий сериала о писателе
Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой написал сценарий о своем знаменитом прапрадеде — Льве Толстом. Об этом рассказала его жена, директор... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:39
2022-04-15T12:39
2022-04-15T12:39
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой написал сценарий о своем знаменитом прапрадеде — Льве Толстом. Об этом рассказала его жена, директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина ТолстаяОна считает, что к празднованию 200-летнего юбилея писателя в 2028 году будет "много экранизаций и постановок по произведениям Льва Толстого".Об авторе "Войны и мира" уже неоднократно снимали фильмы. Например, в 1912 году Яков Протазанов и Елизавета Тиман представили 30-минутную немую картину "Уход великого старца". В ней рассказывалось о последнем периоде в жизни писателя и использовались документальные кадры. В 1984 вышел фильм Сергея Герасимова "Лев Толстой". В 2009-ом состоялась премьера ленты "Последнее воскресенье" Майкла Хоффмана. Писателя в ней сыграл Кристофер Пламмер. За эту роль он был номинирован на "Оскар".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, лев толстой (писатель), кино и сериалы, книги, сергей герасимов
Праправнук Льва Толстого написал сценарий сериала о писателе
Владимир Толстой написал сценарий сериала о своем прапрадеде писателе Льве Толстом
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой написал сценарий о своем знаменитом прапрадеде — Льве Толстом. Об этом рассказала его жена, директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая
"Открою небольшой секрет — Владимир Толстой, советник президента и мой муж, написал сценарий сериала о Льве Николаевиче", — сообщила супруга Владимира Толстого на пресс-конференции о продвижении лучших практик региональных и муниципальных музеев.
Она считает, что к празднованию 200-летнего юбилея писателя в 2028 году будет "много экранизаций и постановок по произведениям Льва Толстого".
Об авторе "Войны и мира" уже неоднократно снимали фильмы. Например, в 1912 году Яков Протазанов и Елизавета Тиман представили 30-минутную немую картину "Уход великого старца". В ней рассказывалось о последнем периоде в жизни писателя и использовались документальные кадры.
В 1984 вышел фильм Сергея Герасимова "Лев Толстой". В 2009-ом состоялась премьера ленты "Последнее воскресенье" Майкла Хоффмана. Писателя в ней сыграл Кристофер Пламмер. За эту роль он был номинирован на "Оскар".