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ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Донецкой области - РИА Новости, 15.04.2022
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ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Донецкой области
ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Донецкой области - РИА Новости, 15.04.2022
ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Донецкой области
Вооруженные силы РФ уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Донецкой области, сообщил в пятницу журналистам официальный... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:29
2022-04-15T10:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая область
россия
украина
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Донецкой области, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены семь объектов противника. Среди них: в районе Ясеновое (Донецкая область - ред.) уничтожена пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и пункт временной дислокации украинского националистического формирования, в том числе до 20 единиц бронетанковой техники и до 50 националистов", - сказал генерал.Он добавил, что в районах населенных пунктов Дергачи, Новоелизаветовка, Повстанское уничтожены скопления украинской военной техники и вооружения; в населенных пунктах Николаев и Парутино уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива.
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в мире, донецкая область, россия, украина
10:29 15.04.2022
 
ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Донецкой области

Минобороны: российские войска уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Донецкой области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОбломки сбитой украинской ракеты "Точка-У"
Обломки сбитой украинской ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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Обломки сбитой украинской ракеты "Точка-У". Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Донецкой области, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены семь объектов противника. Среди них: в районе Ясеновое (Донецкая область - ред.) уничтожена пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и пункт временной дислокации украинского националистического формирования, в том числе до 20 единиц бронетанковой техники и до 50 националистов", - сказал генерал.
Он добавил, что в районах населенных пунктов Дергачи, Новоелизаветовка, Повстанское уничтожены скопления украинской военной техники и вооружения; в населенных пунктах Николаев и Парутино уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива.
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