https://ria.ru/20220415/tochka-u-1783660528.html

ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Донецкой области

ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Донецкой области - РИА Новости, 15.04.2022

ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Донецкой области

Вооруженные силы РФ уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Донецкой области, сообщил в пятницу журналистам официальный... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:29

2022-04-15T10:29

2022-04-15T10:29

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Донецкой области, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены семь объектов противника. Среди них: в районе Ясеновое (Донецкая область - ред.) уничтожена пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и пункт временной дислокации украинского националистического формирования, в том числе до 20 единиц бронетанковой техники и до 50 националистов", - сказал генерал.Он добавил, что в районах населенных пунктов Дергачи, Новоелизаветовка, Повстанское уничтожены скопления украинской военной техники и вооружения; в населенных пунктах Николаев и Парутино уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая область, россия, украина