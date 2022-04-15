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ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Донецкой области
ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Донецкой области - РИА Новости, 15.04.2022
ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Донецкой области
Вооруженные силы РФ уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Донецкой области, сообщил в пятницу журналистам официальный... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:29
2022-04-15T10:29
2022-04-15T10:29
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Донецкой области, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены семь объектов противника. Среди них: в районе Ясеновое (Донецкая область - ред.) уничтожена пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и пункт временной дислокации украинского националистического формирования, в том числе до 20 единиц бронетанковой техники и до 50 националистов", - сказал генерал.Он добавил, что в районах населенных пунктов Дергачи, Новоелизаветовка, Повстанское уничтожены скопления украинской военной техники и вооружения; в населенных пунктах Николаев и Парутино уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива.
https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая область, россия, украина
ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Донецкой области
Минобороны: российские войска уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Донецкой области