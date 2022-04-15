https://ria.ru/20220415/terakt-1783725581.html

Украинские спецслужбы готовят теракт в Луганске

Украинские спецслужбы готовят теракт в Луганске - РИА Новости, 15.04.2022

Украинские спецслужбы готовят теракт в Луганске

Украинские спецслужбы планируют устроить теракт в Луганске, для чего призывают жителей выйти 16 апреля на митинг, заявило Министерство госбезопасности Луганской РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:28

2022-04-15T14:28

2022-04-15T15:20

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украинские спецслужбы планируют устроить теракт в Луганске, для чего призывают жителей выйти 16 апреля на митинг, заявило Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики."Наряду с непрекращающимися обстрелами территории ЛНР спецслужбами Украины на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в республике", — говорится в релизе.Как утверждает ведомство, центры информационно-психологических операций по заданию иностранных спецслужб рассылают в соцсетях и мессенджерах провокационные сообщения. Их получают пользователи, чьи номера привязаны к мобильному оператору "Водафон Украина". В сообщениях жителей Луганска призывают выйти на несанкционированный митинг, который якобы состоится 16 апреля на Театральной площади.Сотрудникам МГБ удалось установить, что массовая рассылка идет именно с территории Украины. "Также получены данные о замысле иностранных спецслужб осуществить террористический акт в момент предполагаемого массового скопления людей в центре Луганска", — добавили в ведомстве, призвав население не поддаваться на провокации.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Как подчеркивали в Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лнр, в мире, луганск, украина