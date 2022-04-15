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Украинские спецслужбы готовят теракт в Луганске - РИА Новости, 15.04.2022
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Украинские спецслужбы готовят теракт в Луганске
Украинские спецслужбы готовят теракт в Луганске - РИА Новости, 15.04.2022
Украинские спецслужбы готовят теракт в Луганске
Украинские спецслужбы планируют устроить теракт в Луганске, для чего призывают жителей выйти 16 апреля на митинг, заявило Министерство госбезопасности Луганской РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:28
2022-04-15T15:20
лнр
в мире
луганск
украина
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украинские спецслужбы планируют устроить теракт в Луганске, для чего призывают жителей выйти 16 апреля на митинг, заявило Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики."Наряду с непрекращающимися обстрелами территории ЛНР спецслужбами Украины на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в республике", — говорится в релизе.Как утверждает ведомство, центры информационно-психологических операций по заданию иностранных спецслужб рассылают в соцсетях и мессенджерах провокационные сообщения. Их получают пользователи, чьи номера привязаны к мобильному оператору "Водафон Украина". В сообщениях жителей Луганска призывают выйти на несанкционированный митинг, который якобы состоится 16 апреля на Театральной площади.Сотрудникам МГБ удалось установить, что массовая рассылка идет именно с территории Украины. "Также получены данные о замысле иностранных спецслужб осуществить террористический акт в момент предполагаемого массового скопления людей в центре Луганска", — добавили в ведомстве, призвав население не поддаваться на провокации.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Как подчеркивали в Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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лнр, в мире, луганск, украина
14:28 15.04.2022 (обновлено: 15:20 15.04.2022)
 
Украинские спецслужбы готовят теракт в Луганске

ЛНР: украинские спецслужбы готовят теракт в центре Луганска

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина переходит улицу в Луганске
Женщина переходит улицу в Луганске - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина переходит улицу в Луганске
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украинские спецслужбы планируют устроить теракт в Луганске, для чего призывают жителей выйти 16 апреля на митинг, заявило Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики.
"Наряду с непрекращающимися обстрелами территории ЛНР спецслужбами Украины на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в республике", — говорится в релизе.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 21:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Еще один сотрудник ОБСЕ задержан по подозрению в госизмене, сообщили в ЛНР
Как утверждает ведомство, центры информационно-психологических операций по заданию иностранных спецслужб рассылают в соцсетях и мессенджерах провокационные сообщения. Их получают пользователи, чьи номера привязаны к мобильному оператору "Водафон Украина". В сообщениях жителей Луганска призывают выйти на несанкционированный митинг, который якобы состоится 16 апреля на Театральной площади.
Сотрудникам МГБ удалось установить, что массовая рассылка идет именно с территории Украины.
"Также получены данные о замысле иностранных спецслужб осуществить террористический акт в момент предполагаемого массового скопления людей в центре Луганска", — добавили в ведомстве, призвав население не поддаваться на провокации.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Как подчеркивали в Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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