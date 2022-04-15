14:28 15.04.2022 (обновлено: 15:20 15.04.2022)
Украинские спецслужбы готовят теракт в Луганске
ЛНР: украинские спецслужбы готовят теракт в центре Луганска
Женщина переходит улицу в Луганске
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украинские спецслужбы планируют устроить теракт в Луганске, для чего призывают жителей выйти 16 апреля на митинг, заявило Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики.
"Наряду с непрекращающимися обстрелами территории ЛНР спецслужбами Украины на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в республике", — говорится в релизе.
Как утверждает ведомство, центры информационно-психологических операций по заданию иностранных спецслужб рассылают в соцсетях и мессенджерах провокационные сообщения. Их получают пользователи, чьи номера привязаны к мобильному оператору "Водафон Украина". В сообщениях жителей Луганска призывают выйти на несанкционированный митинг, который якобы состоится 16 апреля на Театральной площади.
Сотрудникам МГБ удалось установить, что массовая рассылка идет именно с территории Украины.
"Также получены данные о замысле иностранных спецслужб осуществить террористический акт в момент предполагаемого массового скопления людей в центре Луганска", — добавили в ведомстве, призвав население не поддаваться на провокации.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Как подчеркивали в Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.