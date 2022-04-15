https://ria.ru/20220415/tek-1783725241.html

Новак: компании в сфере ТЭК покидают Россию в основном не добровольно

Новак: компании в сфере ТЭК покидают Россию в основном не добровольно - РИА Новости, 15.04.2022

Новак: компании в сфере ТЭК покидают Россию в основном не добровольно

Желание иностранных компаний в сфере ТЭК покинуть РФ, как правило, не добровольное, Россия надеется, что возобладают экономика и здравый смысл, считает... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:26

2022-04-15T14:26

2022-04-15T14:51

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Желание иностранных компаний в сфере ТЭК покинуть РФ, как правило, не добровольное, Россия надеется, что возобладают экономика и здравый смысл, считает вице-премьер РФ Александр Новак."Отмечу, что мы находимся в постоянном контакте с иностранными партнерами. Видим, что их желание покинуть российский рынок, как правило, не добровольное. Надеемся, что в большинстве случаев экономические интересы и здравый смысл все же возобладают", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика", напомнив, что ряд предприятий "под политическим давлением" заявили о приостановке своей деятельности в России и прекращении инвестиций.Новак добавил при этом, что в любом случае Россия будет ставить в приоритет обеспечение дальнейшего функционирования предприятий и занятость своих граждан.

https://ria.ru/20220411/kompanii-1782889600.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, александр новак, санкции в отношении россии