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Новак: компании в сфере ТЭК покидают Россию в основном не добровольно
Новак: компании в сфере ТЭК покидают Россию в основном не добровольно - РИА Новости, 15.04.2022
Новак: компании в сфере ТЭК покидают Россию в основном не добровольно
Желание иностранных компаний в сфере ТЭК покинуть РФ, как правило, не добровольное, Россия надеется, что возобладают экономика и здравый смысл, считает... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:26
2022-04-15T14:26
2022-04-15T14:51
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Желание иностранных компаний в сфере ТЭК покинуть РФ, как правило, не добровольное, Россия надеется, что возобладают экономика и здравый смысл, считает вице-премьер РФ Александр Новак."Отмечу, что мы находимся в постоянном контакте с иностранными партнерами. Видим, что их желание покинуть российский рынок, как правило, не добровольное. Надеемся, что в большинстве случаев экономические интересы и здравый смысл все же возобладают", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика", напомнив, что ряд предприятий "под политическим давлением" заявили о приостановке своей деятельности в России и прекращении инвестиций.Новак добавил при этом, что в любом случае Россия будет ставить в приоритет обеспечение дальнейшего функционирования предприятий и занятость своих граждан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, александр новак, санкции в отношении россии
14:26 15.04.2022 (обновлено: 14:51 15.04.2022)
Новак: компании в сфере ТЭК покидают Россию в основном не добровольно
Вице-премьер Новак: компании в сфере ТЭК покидают Россию в основном не добровольно