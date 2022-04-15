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Пекин потребовал от Белого дома прекратить официальные контакты с Тайванем - РИА Новости, 15.04.2022
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Пекин потребовал от Белого дома прекратить официальные контакты с Тайванем
Пекин потребовал от Белого дома прекратить официальные контакты с Тайванем - РИА Новости, 15.04.2022
Пекин потребовал от Белого дома прекратить официальные контакты с Тайванем
США должны прекратить все официальные контакты с Тайванем, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:24
2022-04-15T10:42
в мире
сша
китай
тайвань
минобороны китая
мид кнр
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ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. США должны прекратить все официальные контакты с Тайванем, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."США должны прекратить официальные обмены с Тайванем", - сказал дипломат, подчеркнув, что действия США противоречат принципу "одного Китая" и принципам трех китайско-американских совместных коммюнике.Ранее Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) сообщило, что группа конгрессменов из США во главе с председателем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом прибыла в четверг на Тайвань с необъявленным визитом.Агентство также сообщило что в пятницу делегация из США встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь для обмена мнениями по вопросам "сотрудничества между США и Тайванем, китайской угрозы, региональной безопасности". Кроме того, запланирована встреча делегации с министром обороны Тайваня Цю Гочжэном. В ответ на визит конгрессменов вооруженные силы Китая в пятницу проведут военные учения в районе Тайваня, следует из заявления Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html
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в мире, сша, китай, тайвань, минобороны китая, мид кнр
10:24 15.04.2022 (обновлено: 10:42 15.04.2022)
 
Пекин потребовал от Белого дома прекратить официальные контакты с Тайванем

МИД Китая потребовал от Белого дома прекратить все официальные контакты с Тайванем

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. США должны прекратить все официальные контакты с Тайванем, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"США должны прекратить официальные обмены с Тайванем", - сказал дипломат, подчеркнув, что действия США противоречат принципу "одного Китая" и принципам трех китайско-американских совместных коммюнике.
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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США в бешенстве: мир не слушается и смотрит на Россию
Ранее Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) сообщило, что группа конгрессменов из США во главе с председателем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом прибыла в четверг на Тайвань с необъявленным визитом.
Агентство также сообщило что в пятницу делегация из США встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь для обмена мнениями по вопросам "сотрудничества между США и Тайванем, китайской угрозы, региональной безопасности". Кроме того, запланирована встреча делегации с министром обороны Тайваня Цю Гочжэном. В ответ на визит конгрессменов вооруженные силы Китая в пятницу проведут военные учения в районе Тайваня, следует из заявления Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.
Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".
Испытательные стрельбы из ЗРК Пэтриот - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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