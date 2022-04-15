10:24 15.04.2022 (обновлено: 10:42 15.04.2022)
Пекин потребовал от Белого дома прекратить официальные контакты с Тайванем
МИД Китая потребовал от Белого дома прекратить все официальные контакты с Тайванем
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. США должны прекратить все официальные контакты с Тайванем, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"США должны прекратить официальные обмены с Тайванем", - сказал дипломат, подчеркнув, что действия США противоречат принципу "одного Китая" и принципам трех китайско-американских совместных коммюнике.
Ранее Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) сообщило, что группа конгрессменов из США во главе с председателем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом прибыла в четверг на Тайвань с необъявленным визитом.
Агентство также сообщило что в пятницу делегация из США встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь для обмена мнениями по вопросам "сотрудничества между США и Тайванем, китайской угрозы, региональной безопасности". Кроме того, запланирована встреча делегации с министром обороны Тайваня Цю Гочжэном. В ответ на визит конгрессменов вооруженные силы Китая в пятницу проведут военные учения в районе Тайваня, следует из заявления Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.
Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".
Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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