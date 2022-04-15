https://ria.ru/20220415/tayvan-1783659706.html

Пекин потребовал от Белого дома прекратить официальные контакты с Тайванем

Пекин потребовал от Белого дома прекратить официальные контакты с Тайванем - РИА Новости, 15.04.2022

Пекин потребовал от Белого дома прекратить официальные контакты с Тайванем

США должны прекратить все официальные контакты с Тайванем, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:24

2022-04-15T10:24

2022-04-15T10:42

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тайвань

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ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. США должны прекратить все официальные контакты с Тайванем, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."США должны прекратить официальные обмены с Тайванем", - сказал дипломат, подчеркнув, что действия США противоречат принципу "одного Китая" и принципам трех китайско-американских совместных коммюнике.Ранее Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) сообщило, что группа конгрессменов из США во главе с председателем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом прибыла в четверг на Тайвань с необъявленным визитом.Агентство также сообщило что в пятницу делегация из США встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь для обмена мнениями по вопросам "сотрудничества между США и Тайванем, китайской угрозы, региональной безопасности". Кроме того, запланирована встреча делегации с министром обороны Тайваня Цю Гочжэном. В ответ на визит конгрессменов вооруженные силы Китая в пятницу проведут военные учения в районе Тайваня, следует из заявления Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html

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сша

китай

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, китай, тайвань, минобороны китая, мид кнр