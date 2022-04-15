https://ria.ru/20220415/tayvan-1783649000.html

В Минобороны Китая прокомментировали визит конгрессменов США на Тайвань

В Минобороны Китая прокомментировали визит конгрессменов США на Тайвань - РИА Новости, 15.04.2022

В Минобороны Китая прокомментировали визит конгрессменов США на Тайвань

Визит конгрессменов США на Тайвань серьезно подрывает политическую основу китайско-американских отношений и еще больше усиливает напряженность в Тайваньском... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T09:09

2022-04-15T09:09

2022-04-15T10:25

в мире

китай

сша

тайвань

у цянь

минобороны китая

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ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Визит конгрессменов США на Тайвань серьезно подрывает политическую основу китайско-американских отношений и еще больше усиливает напряженность в Тайваньском проливе, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь."Эти действия США серьезно нарушают принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно подрывают политическую основу китайско-американских отношений и еще больше усиливают напряженность в Тайваньском проливе", - приводит слова У Цяня официальный аккаунт министерства обороны КНР в социальной сети WeChat."Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры, чтобы решительно пресечь внешнее вмешательство и попытки устроить "независимость Тайваня", - приводятся слова У Цяня в официальном аккаунте министерства обороны КНР.Ранее Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) сообщило, что группа конгрессменов из США во главе с председателем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом прибыла в четверг на Тайвань с необъявленным визитом.Агентство также сообщило, что в пятницу делегация из США встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь для обмена мнениями по вопросам "сотрудничества между США и Тайванем, китайской угрозы, региональной безопасности". Кроме того, запланирована встреча делегации с министром обороны Тайваня Цю Гочжэном.В ответ на визит конгрессменов вооруженные силы Китая в пятницу проведут военные учения в районе Тайваня, заявили ранее в Восточной зоне боевого командования Народно-освободительной армии Китая.Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220415/ucheniya-1783646354.html

https://ria.ru/20220407/kitay-1782231594.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, тайвань, у цянь, минобороны китая