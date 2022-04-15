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В Минобороны Китая прокомментировали визит конгрессменов США на Тайвань - РИА Новости, 15.04.2022
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В Минобороны Китая прокомментировали визит конгрессменов США на Тайвань
В Минобороны Китая прокомментировали визит конгрессменов США на Тайвань - РИА Новости, 15.04.2022
В Минобороны Китая прокомментировали визит конгрессменов США на Тайвань
Визит конгрессменов США на Тайвань серьезно подрывает политическую основу китайско-американских отношений и еще больше усиливает напряженность в Тайваньском... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T09:09
2022-04-15T10:25
в мире
китай
сша
тайвань
у цянь
минобороны китая
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ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Визит конгрессменов США на Тайвань серьезно подрывает политическую основу китайско-американских отношений и еще больше усиливает напряженность в Тайваньском проливе, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь."Эти действия США серьезно нарушают принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно подрывают политическую основу китайско-американских отношений и еще больше усиливают напряженность в Тайваньском проливе", - приводит слова У Цяня официальный аккаунт министерства обороны КНР в социальной сети WeChat."Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры, чтобы решительно пресечь внешнее вмешательство и попытки устроить "независимость Тайваня", - приводятся слова У Цяня в официальном аккаунте министерства обороны КНР.Ранее Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) сообщило, что группа конгрессменов из США во главе с председателем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом прибыла в четверг на Тайвань с необъявленным визитом.Агентство также сообщило, что в пятницу делегация из США встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь для обмена мнениями по вопросам "сотрудничества между США и Тайванем, китайской угрозы, региональной безопасности". Кроме того, запланирована встреча делегации с министром обороны Тайваня Цю Гочжэном.В ответ на визит конгрессменов вооруженные силы Китая в пятницу проведут военные учения в районе Тайваня, заявили ранее в Восточной зоне боевого командования Народно-освободительной армии Китая.Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220415/ucheniya-1783646354.html
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в мире, китай, сша, тайвань, у цянь, минобороны китая
09:09 15.04.2022 (обновлено: 10:25 15.04.2022)
 
В Минобороны Китая прокомментировали визит конгрессменов США на Тайвань

В Минобороны Китая заявили, что визит конгрессменов США на Тайвань усиливает напряженность

© AFP 2022 / Taiwan Presidential OfficeПрезидент Тайваня Цай Инвэнь во время встречи с конгрессменами США
Президент Тайваня Цай Инвэнь во время встречи с конгрессменами США - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / Taiwan Presidential Office
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ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Визит конгрессменов США на Тайвань серьезно подрывает политическую основу китайско-американских отношений и еще больше усиливает напряженность в Тайваньском проливе, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
"Эти действия США серьезно нарушают принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно подрывают политическую основу китайско-американских отношений и еще больше усиливают напряженность в Тайваньском проливе", - приводит слова У Цяня официальный аккаунт министерства обороны КНР в социальной сети WeChat.
Танк армии Китая Type 96В - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
08:33
Китай проведет военные учения в районе Тайваня в ответ на провокации США
"Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры, чтобы решительно пресечь внешнее вмешательство и попытки устроить "независимость Тайваня", - приводятся слова У Цяня в официальном аккаунте министерства обороны КНР.
Ранее Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) сообщило, что группа конгрессменов из США во главе с председателем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом прибыла в четверг на Тайвань с необъявленным визитом.
Агентство также сообщило, что в пятницу делегация из США встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь для обмена мнениями по вопросам "сотрудничества между США и Тайванем, китайской угрозы, региональной безопасности". Кроме того, запланирована встреча делегации с министром обороны Тайваня Цю Гочжэном.
В ответ на визит конгрессменов вооруженные силы Китая в пятницу проведут военные учения в районе Тайваня, заявили ранее в Восточной зоне боевого командования Народно-освободительной армии Китая.
Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".
Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
На одной из улиц города Цзилун, Тайвань - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 10:37
В Китае отреагировали на сообщения о визите Пелоси на Тайвань
 
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