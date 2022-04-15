https://ria.ru/20220415/tanki-1783664432.html

Российские военные за ночь уничтожили 25 украинских танков

Российские военные за ночь уничтожили 25 украинских танков - РИА Новости, 15.04.2022

Российские военные за ночь уничтожили 25 украинских танков

Вооруженные силы РФ за ночь уничтожили 25 танков и другой бронетехники Украины, следует из брифинга официального представителя Минобороны РФ генерал-майора... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:46

2022-04-15T10:46

2022-04-15T10:46

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за ночь уничтожили 25 танков и другой бронетехники Украины, следует из брифинга официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотных летательных аппаратов, 2213 танков и других боевых бронированных машин, 249 установок реактивных систем залпового огня, 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2110 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.В ходе вечернего брифинга в четверг Конашенков сообщал, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)