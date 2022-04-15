Рейтинг@Mail.ru
Российский танк Т-80 выдержал попадания нескольких украинских ракет - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/tank-1783652860.html
Российский танк Т-80 выдержал попадания нескольких украинских ракет
Российский танк Т-80 выдержал попадания нескольких украинских ракет - РИА Новости, 15.04.2022
Российский танк Т-80 выдержал попадания нескольких украинских ракет
Российский танк Т-80БВ, попав в засаду, выдержал попадание нескольких ракет украинских противотанковых комплексов, тем самым позволив экипажу отразить атаку... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T09:40
2022-04-15T09:51
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782878945_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_02ff1eb49ef1919d67d9ddb2b8171081.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский танк Т-80БВ, попав в засаду, выдержал попадание нескольких ракет украинских противотанковых комплексов, тем самым позволив экипажу отразить атаку противника, рассказала командир танкового взвода в видеоролике, опубликованном в пятницу Минобороны РФ.По словам командира, взвод сопровождал колонну колесной техники, во время следования колонна попала в засаду."Но наш танковый взвод отразил атаку противника. В ходе боя уничтожили два бронетранспортера и несколько расчетов противотанковых управляемых комплексов ВСУ в засадах. Все автомобили добрались до пункта назначения", - рассказал он.Как отметили в Минобороны, танковый взвод Западного военного округа сопровождал колонну материально-технического обеспечения с боеприпасами и другими материальными средствами.За героизм танкистам прямо на передовых позициях были вручены медали "За отвагу".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782838334.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220414/kholmogorov-1783624636.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782878945_287:0:2878:1943_1920x0_80_0_0_3fafe25c87193749e02e5aa3ec33cbac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, в мире
09:40 15.04.2022 (обновлено: 09:51 15.04.2022)
 
Российский танк Т-80 выдержал попадания нескольких украинских ракет

Российский танк Т-80, попав в засаду, выдержал попадания украинских ракет и отразил атаку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие НМ ДНР на передовой линии в Мариуполе
Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский танк Т-80БВ, попав в засаду, выдержал попадание нескольких ракет украинских противотанковых комплексов, тем самым позволив экипажу отразить атаку противника, рассказала командир танкового взвода в видеоролике, опубликованном в пятницу Минобороны РФ.
По словам командира, взвод сопровождал колонну колесной техники, во время следования колонна попала в засаду.
Подняли пушки вверх, стрельбы не было – российский танкист о действиях украинских военных - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 08:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области
"Но наш танковый взвод отразил атаку противника. В ходе боя уничтожили два бронетранспортера и несколько расчетов противотанковых управляемых комплексов ВСУ в засадах. Все автомобили добрались до пункта назначения", - рассказал он.
"По танку попадают вражеские снаряды... Но в дальнейшем мы как бы разобрались, собрались с мыслями и начали уже непосредственно выполнять свою работу, отражать атаку", - уточнил командир.
Как отметили в Минобороны, танковый взвод Западного военного округа сопровождал колонну материально-технического обеспечения с боеприпасами и другими материальными средствами.
За героизм танкистам прямо на передовых позициях были вручены медали "За отвагу".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Обломки ракеты Точка-У возле вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 22:42Сказано в эфире
Холмогоров: мы и Украина воюем по разным учебникам
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала