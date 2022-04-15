https://ria.ru/20220415/tank-1783652860.html
Российский танк Т-80 выдержал попадания нескольких украинских ракет
Российский танк Т-80 выдержал попадания нескольких украинских ракет - РИА Новости, 15.04.2022
Российский танк Т-80 выдержал попадания нескольких украинских ракет
Российский танк Т-80БВ, попав в засаду, выдержал попадание нескольких ракет украинских противотанковых комплексов, тем самым позволив экипажу отразить атаку... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T09:40
2022-04-15T09:40
2022-04-15T09:51
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский танк Т-80БВ, попав в засаду, выдержал попадание нескольких ракет украинских противотанковых комплексов, тем самым позволив экипажу отразить атаку противника, рассказала командир танкового взвода в видеоролике, опубликованном в пятницу Минобороны РФ.По словам командира, взвод сопровождал колонну колесной техники, во время следования колонна попала в засаду."Но наш танковый взвод отразил атаку противника. В ходе боя уничтожили два бронетранспортера и несколько расчетов противотанковых управляемых комплексов ВСУ в засадах. Все автомобили добрались до пункта назначения", - рассказал он.Как отметили в Минобороны, танковый взвод Западного военного округа сопровождал колонну материально-технического обеспечения с боеприпасами и другими материальными средствами.За героизм танкистам прямо на передовых позициях были вручены медали "За отвагу".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782838334.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220414/kholmogorov-1783624636.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, в мире
09:40 15.04.2022 (обновлено: 09:51 15.04.2022)
Российский танк Т-80 выдержал попадания нескольких украинских ракет
Российский танк Т-80, попав в засаду, выдержал попадания украинских ракет и отразил атаку
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский танк Т-80БВ, попав в засаду, выдержал попадание нескольких ракет украинских противотанковых комплексов, тем самым позволив экипажу отразить атаку противника, рассказала командир танкового взвода в видеоролике, опубликованном в пятницу Минобороны РФ.
По словам командира, взвод сопровождал колонну колесной техники, во время следования колонна попала в засаду.
"Но наш танковый взвод отразил атаку противника. В ходе боя уничтожили два бронетранспортера и несколько расчетов противотанковых управляемых комплексов ВСУ
в засадах. Все автомобили добрались до пункта назначения", - рассказал он.
"По танку попадают вражеские снаряды... Но в дальнейшем мы как бы разобрались, собрались с мыслями и начали уже непосредственно выполнять свою работу, отражать атаку", - уточнил командир.
Как отметили в Минобороны, танковый взвод Западного военного округа сопровождал колонну материально-технического обеспечения с боеприпасами и другими материальными средствами.
За героизм танкистам прямо на передовых позициях были вручены медали "За отвагу".
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.