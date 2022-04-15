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На табло при въезде в Красноярск появилась надпись "Вечер в хату"
На табло при въезде в Красноярск появилась надпись "Вечер в хату" - РИА Новости, 15.04.2022
На табло при въезде в Красноярск появилась надпись "Вечер в хату"
Специалисты городского хозяйства разбираются в инциденте со взломом информационного табло на одном из въездов в Красноярск, на котором вместо текста приветствия РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:32
2022-04-15T14:32
2022-04-15T14:32
происшествия
технологии
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства разбираются в инциденте со взломом информационного табло на одном из въездов в Красноярск, на котором вместо текста приветствия появилась надпись на тюремном жаргоне.В социальных сетях появились фото с табло над дорогой на въезде в Красноярск. Вместо "Добро пожаловать в Красноярск — город трудовой доблести" там высвечивается "Вечер в хату арестанты"."В наш информационный центр обратились жители и сообщили о том что размещена такая надпись. Туда приехали специалисты, но на момент их приезда надписи уже не было. Сейчас специалисты разбираются в ситуации. Была ли надпись, и если да, то каким образом (появилась – ред.)", - сказала РИА Новости представитель департамента городского хозяйства.
https://ria.ru/20220118/wi-fi-1768298033.html
красноярск
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РИА Новости
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"Вечер в хату, арестанты" – взломано инфотабло в Красноярске
На инфотабло при въезде в Красноярск вместо традиционного "Добро пожаловать в Красноярск — город трудовой доблести" появилось "Вечер в хату арестанты".
2022-04-15T14:32
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, технологии, красноярск
На табло при въезде в Красноярск появилась надпись "Вечер в хату"
Специалисты разбираются, как на табло в Красноярске появилась надпись "Вечер в хату"