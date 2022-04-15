https://ria.ru/20220415/tablo-1783692642.html

На табло при въезде в Красноярск появилась надпись "Вечер в хату"

На табло при въезде в Красноярск появилась надпись "Вечер в хату" - РИА Новости, 15.04.2022

На табло при въезде в Красноярск появилась надпись "Вечер в хату"

Специалисты городского хозяйства разбираются в инциденте со взломом информационного табло на одном из въездов в Красноярск, на котором вместо текста приветствия РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:32

2022-04-15T14:32

2022-04-15T14:32

происшествия

технологии

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства разбираются в инциденте со взломом информационного табло на одном из въездов в Красноярск, на котором вместо текста приветствия появилась надпись на тюремном жаргоне.В социальных сетях появились фото с табло над дорогой на въезде в Красноярск. Вместо "Добро пожаловать в Красноярск — город трудовой доблести" там высвечивается "Вечер в хату арестанты"."В наш информационный центр обратились жители и сообщили о том что размещена такая надпись. Туда приехали специалисты, но на момент их приезда надписи уже не было. Сейчас специалисты разбираются в ситуации. Была ли надпись, и если да, то каким образом (появилась – ред.)", - сказала РИА Новости представитель департамента городского хозяйства.

https://ria.ru/20220118/wi-fi-1768298033.html

красноярск

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Кирилл Волков

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Вечер в хату, арестанты" – взломано инфотабло в Красноярске На инфотабло при въезде в Красноярск вместо традиционного "Добро пожаловать в Красноярск — город трудовой доблести" появилось "Вечер в хату арестанты". 2022-04-15T14:32 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, технологии, красноярск