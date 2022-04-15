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Суд в Москве рассмотрит новые протоколы против Google и фонда Википедии - РИА Новости, 15.04.2022
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Медиавойны
https://ria.ru/20220415/sud-1783795252.html
Суд в Москве рассмотрит новые протоколы против Google и фонда Википедии
Суд в Москве рассмотрит новые протоколы против Google и фонда Википедии - РИА Новости, 15.04.2022
Суд в Москве рассмотрит новые протоколы против Google и фонда Википедии
Судебный участок 422 мирового судьи Таганского района Москвы 21 апреля рассмотрит новые протоколы в отношении компании Google и организации Wikimedia... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:29
2022-04-15T18:54
google
медиавойны
технологии
москва
россия
wikipedia
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Судебный участок 422 мирового судьи Таганского района Москвы 21 апреля рассмотрит новые протоколы в отношении компании Google и организации Wikimedia Foundation, поддерживающей Википедию, из-за неудаления запрещенной в РФ информации, сообщили РИА Новости в суде."В отношении Google LLC, а также дела об административных правонарушениях в отношении Wikimedia Foundation, Inc по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях назначены к рассмотрению в судебном заседании у мирового судьи судебного участка N422 Таганского района г. Москвы на 21 апреля 2022 на 10.15, 10.45, 11.15, 11.45 соответственно", - сказала собеседница агентства.На фонд Википедии заведено два протокола по ч.2 ст. 13.41 КОаП, максимальная санкция по которой — четыре миллиона рублей. Таким образом, Wikimedia Foundation грозят штрафы на сумму восемь миллионов рублей. Что касается Google, по одному из дел ей вменяют более жесткую часть статьи о неудалении запрещенного контента (ч.4 13.41 КОаП), в связи с чем штраф компании может составить 12 миллионов рублей.С начала 2021 года зарубежные компании, владеющие популярными социальными сетями, неоднократно привлекались к административной ответственности из-за неудаления контента, содержащего информацию, распространение которой на территории РФ запрещено.
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google, технологии, москва, россия, wikipedia
18:29 15.04.2022 (обновлено: 18:54 15.04.2022)
 
Суд в Москве рассмотрит новые протоколы против Google и фонда Википедии

Суд в Москве 21 апреля рассмотрит новые протоколы против Google и фонда Википедии

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида"
Скульптура Фемида - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Судебный участок 422 мирового судьи Таганского района Москвы 21 апреля рассмотрит новые протоколы в отношении компании Google и организации Wikimedia Foundation, поддерживающей Википедию, из-за неудаления запрещенной в РФ информации, сообщили РИА Новости в суде.
"В отношении Google LLC, а также дела об административных правонарушениях в отношении Wikimedia Foundation, Inc по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях назначены к рассмотрению в судебном заседании у мирового судьи судебного участка N422 Таганского района г. Москвы на 21 апреля 2022 на 10.15, 10.45, 11.15, 11.45 соответственно", - сказала собеседница агентства.
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На фонд Википедии заведено два протокола по ч.2 ст. 13.41 КОаП, максимальная санкция по которой — четыре миллиона рублей. Таким образом, Wikimedia Foundation грозят штрафы на сумму восемь миллионов рублей. Что касается Google, по одному из дел ей вменяют более жесткую часть статьи о неудалении запрещенного контента (ч.4 13.41 КОаП), в связи с чем штраф компании может составить 12 миллионов рублей.
С начала 2021 года зарубежные компании, владеющие популярными социальными сетями, неоднократно привлекались к административной ответственности из-за неудаления контента, содержащего информацию, распространение которой на территории РФ запрещено.
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