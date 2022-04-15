https://ria.ru/20220415/sud-1783795252.html

Суд в Москве рассмотрит новые протоколы против Google и фонда Википедии

Суд в Москве рассмотрит новые протоколы против Google и фонда Википедии - РИА Новости, 15.04.2022

Суд в Москве рассмотрит новые протоколы против Google и фонда Википедии

Судебный участок 422 мирового судьи Таганского района Москвы 21 апреля рассмотрит новые протоколы в отношении компании Google и организации Wikimedia... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T18:29

2022-04-15T18:29

2022-04-15T18:54

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Судебный участок 422 мирового судьи Таганского района Москвы 21 апреля рассмотрит новые протоколы в отношении компании Google и организации Wikimedia Foundation, поддерживающей Википедию, из-за неудаления запрещенной в РФ информации, сообщили РИА Новости в суде."В отношении Google LLC, а также дела об административных правонарушениях в отношении Wikimedia Foundation, Inc по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях назначены к рассмотрению в судебном заседании у мирового судьи судебного участка N422 Таганского района г. Москвы на 21 апреля 2022 на 10.15, 10.45, 11.15, 11.45 соответственно", - сказала собеседница агентства.На фонд Википедии заведено два протокола по ч.2 ст. 13.41 КОаП, максимальная санкция по которой — четыре миллиона рублей. Таким образом, Wikimedia Foundation грозят штрафы на сумму восемь миллионов рублей. Что касается Google, по одному из дел ей вменяют более жесткую часть статьи о неудалении запрещенного контента (ч.4 13.41 КОаП), в связи с чем штраф компании может составить 12 миллионов рублей.С начала 2021 года зарубежные компании, владеющие популярными социальными сетями, неоднократно привлекались к административной ответственности из-за неудаления контента, содержащего информацию, распространение которой на территории РФ запрещено.

https://ria.ru/20220413/sberbank-1783346543.html

https://ria.ru/20220414/vikipediya-1783571267.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

google, технологии, москва, россия, wikipedia