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Bloomberg: украинский кризис обнажил военную слабость США - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/ssha-1783816608.html
Bloomberg: украинский кризис обнажил военную слабость США
Bloomberg: украинский кризис обнажил военную слабость США - РИА Новости, 15.04.2022
Bloomberg: украинский кризис обнажил военную слабость США
Украина слишком быстро расходует отправленное США вооружение, что обнажило слабость американского военно-промышленного комплекса, говорится в материале... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T20:22
2022-04-15T21:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
марк милли
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украина слишком быстро расходует отправленное США вооружение, что обнажило слабость американского военно-промышленного комплекса, говорится в материале аналитика Bloomberg Хала Брэндса.По словам главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, Киев получил от Запада 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных орудий, причем планируются и другие поставки, в том числе бронетранспортеров и вертолетов. Однако это разошлось с первоначальными планами Америки: выяснилось, что в день ВСУ расходуют недельный запас противотанковых боеприпасов, а войскам не хватает боевой авиации."Западные страны оказались перед суровым выбором: нарастить поставки на Украину или сэкономить и без того ограниченные возможности для собственной обороны", — пояснил обозреватель.Германия и Канада уже отказались продолжить поставки, так как оружие попросту закончилось и дальнейшая помощь лишила бы защиты сами эти страны. Штаты предоставили треть имеющихся противотанковых ракет "Джавелин" и больше отправить на Украину не могут — для этого нужно нарастить производство, на что потребуются годы. Автор назвал ситуацию на Украине ознакомительной версией конфликта США с Россией или Китаем: американских запасов ракет и других высокоточных боеприпасов хватит лишь на несколько дней или недель, кроме того, Штаты понесут огромные потери по танкам, кораблям и авиации.Брэндс назвал производственную базу США залогом ее побед в двух мировых войнах и подчеркнул, что сейчас Америка лишена этого преимущества: промышленность уже не так сильна, не хватает станков, производственных мощностей и рабочей силы. Одной из причин этого аналитик считает колоссальный военный бюджет в 750 миллиардов долларов, который в основном расходуется на зарплаты, здравоохранение и другие нужды, а не на боеприпасы и технику.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783741269.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, марк милли
20:22 15.04.2022 (обновлено: 21:34 15.04.2022)
 
Bloomberg: украинский кризис обнажил военную слабость США

Аналитик Bloomberg Брэндс: украинский кризис обнажил военную слабость США

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украина слишком быстро расходует отправленное США вооружение, что обнажило слабость американского военно-промышленного комплекса, говорится в материале аналитика Bloomberg Хала Брэндса.
По словам главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, Киев получил от Запада 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных орудий, причем планируются и другие поставки, в том числе бронетранспортеров и вертолетов. Однако это разошлось с первоначальными планами Америки: выяснилось, что в день ВСУ расходуют недельный запас противотанковых боеприпасов, а войскам не хватает боевой авиации.
"Западные страны оказались перед суровым выбором: нарастить поставки на Украину или сэкономить и без того ограниченные возможности для собственной обороны", — пояснил обозреватель.
Германия и Канада уже отказались продолжить поставки, так как оружие попросту закончилось и дальнейшая помощь лишила бы защиты сами эти страны. Штаты предоставили треть имеющихся противотанковых ракет "Джавелин" и больше отправить на Украину не могут — для этого нужно нарастить производство, на что потребуются годы. Автор назвал ситуацию на Украине ознакомительной версией конфликта США с Россией или Китаем: американских запасов ракет и других высокоточных боеприпасов хватит лишь на несколько дней или недель, кроме того, Штаты понесут огромные потери по танкам, кораблям и авиации.
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Брэндс назвал производственную базу США залогом ее побед в двух мировых войнах и подчеркнул, что сейчас Америка лишена этого преимущества: промышленность уже не так сильна, не хватает станков, производственных мощностей и рабочей силы. Одной из причин этого аналитик считает колоссальный военный бюджет в 750 миллиардов долларов, который в основном расходуется на зарплаты, здравоохранение и другие нужды, а не на боеприпасы и технику.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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