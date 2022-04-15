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Музыкально-патриотический марафон "Za Россию" стартовал в Набережных Челнах - РИА Новости, 15.04.2022
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https://ria.ru/20220415/spetsoperatsiya-1783830671.html
Музыкально-патриотический марафон "Za Россию" стартовал в Набережных Челнах
Музыкально-патриотический марафон "Za Россию" стартовал в Набережных Челнах - РИА Новости, 15.04.2022
Музыкально-патриотический марафон "Za Россию" стартовал в Набережных Челнах
Музыкально-патриотический марафон "Za Россию" в поддержку участвующих в спецоперации на Украине военных открыл в пятницу в Набережных Челнах масштабный проект,... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T22:27
2022-04-15T22:29
республика татарстан
александр ф. скляр
набережные челны
музыка
спецоперация
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КАЗАНЬ, 15 апр – РИА Новости. Музыкально-патриотический марафон "Za Россию" в поддержку участвующих в спецоперации на Украине военных открыл в пятницу в Набережных Челнах масштабный проект, который до 5 мая охватит более 30 городов России, сообщают организаторы."Музыкально-патриотический марафон "ZaРоссию", прошедший возле органного зала в Набережных Челнах, стал первым в череде мероприятий масштабного проекта, который будет проходить до 5 мая и охватит более 30 городов страны в шести федеральных округах – Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском", - говорится в сообщении.В трехчасовом концерте выступили автор песен, создатель группы "Ва-БанкЪ" Александр Ф. Скляр, российский певец, композитор и музыкант Алексей Поддубный, более известный как Джанго, и популярная набережночелнинская кавер-группа "Веретено".Как отметил первый замруководителя исполкома города Илья Зуев, Набережные Челны - это город-труженик, где в мире и согласии проживают представители более 80 национальностей, он является частицей многонациональной России, поэтому с радостью присоединился к марафону.Кульминацией музыкальной программы стала общероссийская эстафета "Свет наших сердец", которая в рамках проекта "Za Россию" будет передаваться от одного города к другому.До начала концерта в рамках марафона "Za Россию" более 300 студентов Набережночелнинского института Казанского федерального университета посетили лекции экспертов российского общества "Знание". Перед ними выступили психологи, экономисты, социологи, историки, культурологи. Речь шла о роли России в мировой экономике, добровольчестве, достижениях российской науки XXI века и многом другом.
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александр ф. скляр, набережные челны, музыка, спецоперация
22:27 15.04.2022 (обновлено: 22:29 15.04.2022)
 
Музыкально-патриотический марафон "Za Россию" стартовал в Набережных Челнах

Музыкально-патриотический марафон "Za Россию" охватит более 30 городов страны

© РИА Новости / Андрей Веретенников / Перейти в фотобанкВид на соборную мечеть и реку Кама в городе Набережные Челны
Вид на соборную мечеть и реку Кама в городе Набережные Челны - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Андрей Веретенников
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Вид на соборную мечеть и реку Кама в городе Набережные Челны. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 апр – РИА Новости. Музыкально-патриотический марафон "Za Россию" в поддержку участвующих в спецоперации на Украине военных открыл в пятницу в Набережных Челнах масштабный проект, который до 5 мая охватит более 30 городов России, сообщают организаторы.
"Музыкально-патриотический марафон "ZaРоссию", прошедший возле органного зала в Набережных Челнах, стал первым в череде мероприятий масштабного проекта, который будет проходить до 5 мая и охватит более 30 городов страны в шести федеральных округах – Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском", - говорится в сообщении.
В трехчасовом концерте выступили автор песен, создатель группы "Ва-БанкЪ" Александр Ф. Скляр, российский певец, композитор и музыкант Алексей Поддубный, более известный как Джанго, и популярная набережночелнинская кавер-группа "Веретено".
Как отметил первый замруководителя исполкома города Илья Зуев, Набережные Челны - это город-труженик, где в мире и согласии проживают представители более 80 национальностей, он является частицей многонациональной России, поэтому с радостью присоединился к марафону.
Кульминацией музыкальной программы стала общероссийская эстафета "Свет наших сердец", которая в рамках проекта "Za Россию" будет передаваться от одного города к другому.
До начала концерта в рамках марафона "Za Россию" более 300 студентов Набережночелнинского института Казанского федерального университета посетили лекции экспертов российского общества "Знание". Перед ними выступили психологи, экономисты, социологи, историки, культурологи. Речь шла о роли России в мировой экономике, добровольчестве, достижениях российской науки XXI века и многом другом.
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Республика ТатарстанАлександр Ф. СклярНабережные ЧелныМузыкаСпецоперация
 
 
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