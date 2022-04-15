https://ria.ru/20220415/spetsoperatsiya-1783823940.html

День 51-й: затонувший крейсер "Москва" и предотвращенный удар по ГЭС

День 51-й: затонувший крейсер "Москва" и предотвращенный удар по ГЭС - РИА Новости, 15.04.2022

День 51-й: затонувший крейсер "Москва" и предотвращенный удар по ГЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 апреля перенаправил вопросы, касающиеся обстоятельств произошедшего с флагманом Черноморского флота крейсером... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T21:23

2022-04-15T21:23

2022-04-15T22:19

обострение ситуации в днр и лнр

андрей климов

россия

украина

брянская область

нато

ми-8 амтш

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 апреля перенаправил вопросы, касающиеся обстоятельств произошедшего с флагманом Черноморского флота крейсером "Москва", в министерство обороны.Крейсер, на котором произошел пожар из-за детонации боезапаса, в условиях штормового волнения потерял остойчивость и затонул, о чем сообщили поздно вечером 14 апреля в Минобороны РФ, экипаж корабля был эвакуирован.Уже 15 апреля ведомство сообщило об ударе с моря "Калибрами" по военному заводу на окраине Киева, где были уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов, а также противокорабельных ракет. Кроме того, за день высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 10 объектов украинских войск, ракетными войсками и артиллерией - 217 объектов.Ведомство также отчиталось по уничтоженной украинской технике: с начала военной операции 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2123 единицы специальной военной автомобильной техники.Ответ на атаку в Брянской областиКроме того, утром 15 апреля стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области вертолет Ми-8, который накануне совершил атаку в Брянской области.Как накануне сообщал Минздрав РФ, в результате обстрела поселка Климово пострадали восемь человек. Из восьми пострадавших в ходе обстрела со стороны Украины Брянской области в стационарах находятся пять человек, два пациента в тяжелом состоянии.Иностранные военныеМинистерство обороны также сообщило о ликвидации на Украине до 30 наемников из польской частной военной кампании.В то же время появилась информация о военнослужащих из стран НАТО. Как сообщил сенатор Андрей Климов, в ходе спецоперации на Украине в плен попали военнослужащие стран альянса, не раскрыв подробностей. Со своей стороны, Следственный комитет РФ сообщил, что расследует факты присутствия бойцов французского легиона в рядах украинских войск в рамках уголовного дела об участии наемников при проведении спецоперации РФ на Украине.Удар по ГЭС и другие обстрелыВечером 15 апреля министерство обороны сообщило о предотвращении ракетного удара украинской стороной по Каховской ГЭС: две тактические ракеты "Точка-У" были сбиты. Поражение объекта могло бы привести к неконтролируемому сбросу воды и вызвать затопление в Херсонской области. Осколки одной из этих ракет упали на населенный пункт в Херсонской области, повреждены детсад и жилые дома, ранены женщина и ребенок.Украинские войска также продолжили обстрелы ДНР и ЛНР – населенные пункты Гольмовский, Донецкий, Ясиноватая, Донецк, Александровка, Пантелеймоновка. Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска выпустили за пятницу более 140 снарядов и мин.Подготовка провокацииПредставитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и министерство обороны РФ почти одновременно сообщили о том, что Киев готовит провокацию, аналогичную проведенной в Краматорске неделю назад - украинские войска планируют нанести удар "Точкой-У" по беженцам на вокзале в городе Лозовая Харьковской области.По словам Басурина, это будет "имитация удара якобы со стороны подконтрольной Российской Федерации и НМ ДНР территории будет осуществлен пуск ракеты из района населенного пункта Старомихайловка". Те же данные озвучило российское оборонное ведомство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/spetsoperatsiya-1783820278.html

https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html

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Минобороны РФ: попытка ВСУ нанести ракетный удар по Каховской ГЭС предотвращена Минобороны России сообщает, что утром 15 апреля предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС. Дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес удар по ней двумя ракетами "Точка-У", они были сбиты. Удар по ГЭС мог привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление населенных пунктов в Херсонской области вместе с людьми, отметили в Минобороны. 2022-04-15T21:23 true PT2M52S

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Наталья Макарова

андрей климов, россия, украина, брянская область, нато, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, эдуард басурин, донецкая народная республика