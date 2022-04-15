https://ria.ru/20220415/sotsprogrammy-1783673921.html

В Липецкой области на соцпрограммы направят дополнительно 3,1 млрд рублей

В Липецкой области на соцпрограммы направят дополнительно 3,1 млрд рублей - РИА Новости, 15.04.2022

В Липецкой области на соцпрограммы направят дополнительно 3,1 млрд рублей

Власти Липецкой области направят 3,1 миллиарда рублей на продолжение важных социальных программ в регионе, а также людям, оказавшимся в сложной жизненной... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:25

2022-04-15T11:25

2022-04-15T11:25

липецкая область

елецкий район

грязи

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области направят 3,1 миллиарда рублей на продолжение важных социальных программ в регионе, а также людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, 1,9 миллиарда рублей из регионального бюджета дополнительно направят на дотации региональным муниципалитетам, 1,4 миллиарда рублей - на индексацию заработной платы бюджетникам и обеспечение мер социальной поддержки. Для выплат малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет на условиях софинансирования с федеральным бюджетом будет сформирован резерв в размере 739 миллионов рублей. Артамонов уточнил, что пособие предположительно получат 34 тысячи детей.Более 250 миллионов рублей областных и федеральных денег власти направят на поддержку рынка труда и трех тысяч человек, которые могут оказаться без работы."Средства пойдут на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, и организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы. Тысяча сотрудников промышленных предприятий смогут пройти переобучение на бесплатной основе", - пояснил Артамонов.Он также добавил, что дополнительно 839 миллионов рублей получит фонд поддержки промышленности. На решение проблем малого и среднего бизнеса выделят 354 миллиона рублей.Артамонов заверил, что благодаря поддержке фонда реформирования ЖКХ в регионе продолжится успешно реализуемая программа по переселению граждан из аварийного жилья. Для переселения людей в новое жилье область получила дополнительно более 1 миллиарда рублей. Из областного бюджета в программу добавлено 155 миллионов рублей.Кроме этого, продолжится комплексное развитие сельских территорий области. На завершение строительства школы N3 в Лебедянском районе и школы в поселке Ключ жизни Елецкого района также их федерального бюджета Липецкая область получила почти 239 миллионов рублей. Около 90 миллионов рублей - на завершение строительства школы с бассейном в городе Грязи и почти 23 миллиона рублей будет направлено на улучшение инфраструктуры четырех детских загородных лагерей.

https://ria.ru/20220414/posobiya-1783601107.html

елецкий район

грязи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

елецкий район, грязи, игорь артамонов