https://ria.ru/20220415/soft-1783365704.html

Как подготовиться к отключению магазинов приложений Android и iOS

Как подготовиться к отключению магазинов приложений Android и iOS - РИА Новости, 15.04.2022

Как подготовиться к отключению магазинов приложений Android и iOS

Международные магазины софта App Store и Google Play удаляют у себя приложения попавших под санкции российских банков. На днях это произошло со "Сбером". Какие... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T08:00

2022-04-15T08:00

2022-04-15T08:02

наука

технологии

google android

apple iphone

санкции в отношении россии

huawei technologies

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Кирилл Каримов. Международные магазины софта App Store и Google Play удаляют у себя приложения попавших под санкции российских банков. На днях это произошло со "Сбером". Какие есть альтернативы для установки легального ПО на смартфон — в материале РИА Новости.Монополия на безопасностьВ нулевые, на заре эры смартфонов, приложения и игры распространялись по проторенной персональными компьютерами дороге. Ищем в Сети с мобильного устройства или с "большого брата" сайт-файлообменник, чаще всего совмещенный с форумом, где собран всевозможный софт под любую платформу.В то романтическое для гиков время вопросы правообладания и копирайта мало кого волновали, хотя предложений купить модную игрушку про боевых червяков или продвинутый офисный пакет на КПК было тоже немало. Производители и разработчики закрывали глаза на шалости пользователей, заботясь прежде всего о внедрении в широкие массы смартфонов.Правила игры поменялись в 2007-м, когда в Купертино показали первый iPhone. В Apple решили соединить площадку по продаже контента iTunes и смартфон. Так появился App Store, ставший доступным россиянам в 2008-м — одним из первых. Вскоре запустили Android Market — нынешний Google Play Store.Пользователям теперь не нужно было бороздить просторы интернета в поисках подходящего для телефона приложения. Разработчики получили доступ к огромному рынку сбыта. И в Apple, и в Google уверяли, что все абсолютно безопасно: из официального магазина троян под видом игрушки не получишь.Но централизованная дистрибуция софта создавала определенные проблемы. Apple критиковали за цензуру — в Купертино иногда удаляли приложения без особых на то причин. Google Play оказался не столь безопасен, скандалов с распространением вредоносного софта хватало. А в 2019-м смартфонам Huawei и вовсе закрыли доступ в магазин из-за санкций правительства США.В поисках альтернативыСтрого говоря, любой Android-смартфон может работать с удаленным Google Play — поклонники китайских смартфонов, заказанных на одной популярной торговой площадке, подтвердят, что существуют так называемые CN-версии популярных моделей, где нет ни магазина приложений, ни даже компонентов GMS (Google mobile services). Звучит странно, но в КНР, где производят львиную долю мобильных устройств, Google нет, а Android есть, и даже сертифицированный. Но с исключениями, вроде Huawei.В Google постоянно усложняют установку сторонних APK-файлов, но и на 12-й версии с инсталляцией справится даже очень далекий от техники человек. Грубо говоря, для этого требуется сам файл-установочник, а откуда он взялся, совершенно неважно. Этой особенностью ОС не первый год пользуются разработчики софта, который по какой-то причине не попал или был исключен из Google Play. Так, популярный бенчмарк AnTuTu удалили из магазина в 2020-м, но его несложно загрузить с официального сайта, найти который в том же поисковике "корпорации добра" не составит труда.Конечно, у ручной инсталляции есть недостатки. Во-первых, есть риск нарваться на модифицированные варианты APK, куда злоумышленники добавили вредоносные элементы. В случае с банковскими приложениями и электронным кошельком это довольно опасно. Во-вторых, софт не обновляется автоматически. То есть каждую новую версию придется скачивать.Со второй половины десятых некоторые производители смартфонов (особенно в Китае) вкладывались в создание и развитие собственных магазинов приложений, зачастую работающих только с гаджетами определенного бренда. В деле фрагментации мира Android вынужденно преуспела компания Huawei — с платформой AppGallery. Но даже ресурсы китайского технологического гиганта не позволяют полностью заменить Google Play: в AppGallery нет множества привычных приложений. Да и китайцы, как выяснилось, соблюдают санкции против России: удалили клиенты "ВТБ Онлайн", "Промсвязьбанка" и других банков.Что касается Apple, то там на протяжении полутора десятка лет методично выстраивали систему с единственным каналом получения софта — фирменным магазином App Store. Так что тут без альтернатив. Есть, конечно, известная в узких кругах энтузиастов процедура взлома Jailbreak, открывающая доступ к неофициальной площадке Cydia. Это непростой путь, который в Купертино всячески усложняют. Взломанный смартфон лишается официальных обновлений, ряда функций безопасности, а привычные банковские приложения и вовсе могут перестать работать. Хорошая новость: прецедента блокировки App Store на рынке, где Apple официально представлена, еще не было.А что в России?Последние годы в стране укреплялся цивилизованный подход к мобильным приложениям — пользователи предпочитали платить, избегая взломанных версий. Тому способствовали и последовательные усилия государства по блокировке сайтов с пиратским софтом. А некоторые и вовсе превратились в площадки по интересам, где можно получить доступ к "чистым" APK-файлам и обсудить, как они работают на определенном смартфоне.Самым большим и, если угодно, респектабельным сайтом такого рода стал 4PDA — выросший за 17 лет из небольшого форума в огромный репозиторий софта. Там вы найдете практически любую программу под Android-смартфон, в том числе и лицензионные версии, оплачиваемые после установки. На портале стараются не допустить загрузки вредоносного ПО.К 9 мая в России собираются запустить аналог магазина приложений для Android с говорящим названием NashStore. О проекте АНО "Цифровые платформы" известно пока немного. Так, разработчики утверждают, что уже сотрудничают более чем с 700 компаниями и надеются на включение платформы в перечень предустановленных для новых смартфонов. С этим, правда, все очень туманно — производители гаджетов приостановили официальные поставки, а система параллельного импорта еще не сформировалась. Более того, в NashStore анонсировали лишь отечественное ПО, судьба популярного зарубежного софта под вопросом.Часто при обсуждении сложившейся ситуации вспоминают Иран. Там нет доступа к App Store, а Google Play доступен в крайне усеченном виде. Для пользователей продукции Apple (которая никогда официально в этой ближневосточной стране не продавалась) есть Sibapp, своеобразный агрегатор различных сервисов, работающих как веб-приложения и запускающихся исключительно в браузере. А вот для Android имеется полноценный магазин Cafe Bazaar, в котором даже представлены западные разработчики. На выстраивание альтернативной системы у Тегерана ушло несколько лет.

https://ria.ru/20211202/avrora-1761793430.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/apple-1776000004.html

https://ria.ru/20220407/sotsset-1782314284.html

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2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, google android, apple iphone, санкции в отношении россии, huawei technologies