https://ria.ru/20220415/sochi-1783748620.html

В Сочи появится канатная дорога на гору Ахун

В Сочи появится канатная дорога на гору Ахун - РИА Новости, 15.04.2022

В Сочи появится канатная дорога на гору Ахун

К 2024 году на территории Сочи будет построена канатная дорога от начала подъема к Агурским водопадам до башни на горе Ахун, на реализацию проекта будет... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:56

2022-04-15T16:56

2022-04-15T16:56

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СОЧИ, 15 апр – РИА Новости. К 2024 году на территории Сочи будет построена канатная дорога от начала подъема к Агурским водопадам до башни на горе Ахун, на реализацию проекта будет выделено четыре миллиарда рублей, соглашение об этом подписали "Курорт Красная Поляна" (ранее "Горки Город"), Сочинский национальный парк и Минприроды РФ, сообщила пресс-служба курорта.Новый транспорт позволит туристам сократить время в пути между объектами с 30 до 10 минут и увеличит посещаемость объекта "Башня Ахун" до 500 тысяч человек в год."На нижней станции канатной дороги планируется оборудовать визит-центр Сочинского нацпарка. Верхняя станция будет расположена в непосредственной близости от исторического объекта "Башня Ахун". Оттуда же будут начинаться маршруты к Агурским водопадам и Орлиным скалам", – приводятся в релизе слова генерального директора НАО "Красная поляна" Андрея Круковского.При строительстве канатной дороги будут использоваться современные технологии, позволяющие проводить работы без вырубки лесов, так как гондольные кабины поедут выше кромки деревьев. "Это позволит сохранить лес, избежать шумового загрязнения на территории Сочинского национального парка", – рассказали в пресс-службе курорта.Старт строительства запланирован на 2023 год.

https://ria.ru/20220404/sochi-1781621178.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, сочи, красная поляна, туристы