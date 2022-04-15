https://ria.ru/20220415/sobyanin-1783800047.html

Собянин в 2021 году заработал 8,2 миллиона рублей

Собянин в 2021 году заработал 8,2 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022

Собянин в 2021 году заработал 8,2 миллиона рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2021 году заработал 8,2 миллиона рублей, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T18:47

2022-04-15T18:47

2022-04-15T19:34

сергей собянин

москва

россия

политика

экономика

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в 2021 году заработал 8,2 миллиона рублей, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.Согласно сведениям о доходах, в 2021 году градоначальник заработал 8 220 477 рублей. В его собственности ничего не указано.В предыдущие два года доход Собянина составлял также по 8,2 миллиона миллиона рублей.

https://ria.ru/20220415/deklaratsiya-1783767266.html

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Владимир Лаврентьев

сергей собянин, москва, россия, политика, экономика