https://ria.ru/20220415/sobyanin-1783800047.html
Собянин в 2021 году заработал 8,2 миллиона рублей
Собянин в 2021 году заработал 8,2 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Собянин в 2021 году заработал 8,2 миллиона рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин в 2021 году заработал 8,2 миллиона рублей, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:47
2022-04-15T18:47
2022-04-15T19:34
сергей собянин
москва
россия
политика
экономика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в 2021 году заработал 8,2 миллиона рублей, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.Согласно сведениям о доходах, в 2021 году градоначальник заработал 8 220 477 рублей. В его собственности ничего не указано.В предыдущие два года доход Собянина составлял также по 8,2 миллиона миллиона рублей.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сергей собянин, москва, россия, политика, экономика
18:47 15.04.2022 (обновлено: 19:34 15.04.2022)
Собянин в 2021 году заработал 8,2 миллиона рублей
Мэр Москвы Собянин в 2021 году заработал 8,2 миллиона рублей