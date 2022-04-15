В Казани собаку спасли с плывущей по реке льдины
Сотрудники МЧС в Казани спасли собаку с плывущей по реке в 200 метрах от берега льдины
© Фото : ГУ МЧС России по ТатарстануСотрудник МЧС снимает собаку с плывущей по реке льдины в Казани
© Фото : ГУ МЧС России по Татарстану
Сотрудник МЧС снимает собаку с плывущей по реке льдины в Казани
КАЗАНЬ, 15 апр – РИА Новости. Спасатели в Казани спасли собаку с плывущей по реке в 200 метрах от берега льдины, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"Днем 15 апреля поступила информация о том, что в Казани рядом с пляжем "Локомотив" на реке Казанке требуется помощь спасателей. Заявитель наблюдает, как собака плывет на льдине по открытой воде в 200 метрах от берега", - говорится в сообщении.
К месту происшествия на воздушной подушке "Славир" выехали спасатели. Один из них в гидрокостюме спустился на дрейфующую льдину и подошел к собаке, взял ее за ошейник и эвакуировал на судно.
"Собака была напугана, но шла спокойно, слушалась человека и не боялась шума работающей техники. На "большой земле" собаку отпустили на свободу", - отмечает ГУМЧС.
Спасатели предположили, что собака принадлежит охране одной из ближайших лодочных станций. Как она оказалась на оторвавшейся льдине, выяснить не удалось.