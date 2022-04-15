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В Казани собаку спасли с плывущей по реке льдины - РИА Новости, 15.04.2022
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В Казани собаку спасли с плывущей по реке льдины
В Казани собаку спасли с плывущей по реке льдины - РИА Новости, 15.04.2022
В Казани собаку спасли с плывущей по реке льдины
Спасатели в Казани спасли собаку с плывущей по реке в 200 метрах от берега льдины, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:45
2022-04-15T14:45
хорошие новости
казань
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общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 15 апр – РИА Новости. Спасатели в Казани спасли собаку с плывущей по реке в 200 метрах от берега льдины, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.К месту происшествия на воздушной подушке "Славир" выехали спасатели. Один из них в гидрокостюме спустился на дрейфующую льдину и подошел к собаке, взял ее за ошейник и эвакуировал на судно."Собака была напугана, но шла спокойно, слушалась человека и не боялась шума работающей техники. На "большой земле" собаку отпустили на свободу", - отмечает ГУМЧС.Спасатели предположили, что собака принадлежит охране одной из ближайших лодочных станций. Как она оказалась на оторвавшейся льдине, выяснить не удалось.
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казань, республика татарстан (татарстан), россия, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), животные
14:45 15.04.2022
 
В Казани собаку спасли с плывущей по реке льдины

Сотрудники МЧС в Казани спасли собаку с плывущей по реке в 200 метрах от берега льдины

© Фото : ГУ МЧС России по ТатарстануСотрудник МЧС снимает собаку с плывущей по реке льдины в Казани
Сотрудник МЧС снимает собаку с плывущей по реке льдины в Казани - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Татарстану
Сотрудник МЧС снимает собаку с плывущей по реке льдины в Казани
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КАЗАНЬ, 15 апр – РИА Новости. Спасатели в Казани спасли собаку с плывущей по реке в 200 метрах от берега льдины, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"Днем 15 апреля поступила информация о том, что в Казани рядом с пляжем "Локомотив" на реке Казанке требуется помощь спасателей. Заявитель наблюдает, как собака плывет на льдине по открытой воде в 200 метрах от берега", - говорится в сообщении.
К месту происшествия на воздушной подушке "Славир" выехали спасатели. Один из них в гидрокостюме спустился на дрейфующую льдину и подошел к собаке, взял ее за ошейник и эвакуировал на судно.
"Собака была напугана, но шла спокойно, слушалась человека и не боялась шума работающей техники. На "большой земле" собаку отпустили на свободу", - отмечает ГУМЧС.
Спасатели предположили, что собака принадлежит охране одной из ближайших лодочных станций. Как она оказалась на оторвавшейся льдине, выяснить не удалось.
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Хорошие новостиКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Животные
 
 
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