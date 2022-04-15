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В Казани собаку спасли с плывущей по реке льдины

В Казани собаку спасли с плывущей по реке льдины - РИА Новости, 15.04.2022

В Казани собаку спасли с плывущей по реке льдины

Спасатели в Казани спасли собаку с плывущей по реке в 200 метрах от берега льдины, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:45

2022-04-15T14:45

2022-04-15T14:45

хорошие новости

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республика татарстан (татарстан)

россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 15 апр – РИА Новости. Спасатели в Казани спасли собаку с плывущей по реке в 200 метрах от берега льдины, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.К месту происшествия на воздушной подушке "Славир" выехали спасатели. Один из них в гидрокостюме спустился на дрейфующую льдину и подошел к собаке, взял ее за ошейник и эвакуировал на судно."Собака была напугана, но шла спокойно, слушалась человека и не боялась шума работающей техники. На "большой земле" собаку отпустили на свободу", - отмечает ГУМЧС.Спасатели предположили, что собака принадлежит охране одной из ближайших лодочных станций. Как она оказалась на оторвавшейся льдине, выяснить не удалось.

https://ria.ru/20220414/ezh-1783489966.html

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Владимир Лаврентьев

казань, республика татарстан (татарстан), россия, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), животные