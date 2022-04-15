https://ria.ru/20220415/sneg-1783650211.html
Москвичей предупредили о заморозках и гололеде в выходные
Москвичей предупредили о заморозках и гололеде в выходные - РИА Новости, 15.04.2022
Москвичей предупредили о заморозках и гололеде в выходные
В субботу в Москве сформируется снежный покров до 5 сантиметров и ожидается сильный ветер, в воскресенье - заморозки и гололёд, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T09:23
2022-04-15T09:23
2022-04-15T09:36
общество
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В субботу в Москве сформируется снежный покров до 5 сантиметров и ожидается сильный ветер, в воскресенье - заморозки и гололёд, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Впереди нас ждёт очень сложная и неприятная погода, возврат зимы. С Запада надвигается тёплый фронт, он сегодня накроет к вечеру Центральную Россию, в Москве в районе 15 часов начнётся небольшой дождь, вечером усилится, станет ливневым, всю ночь будет поливать как из ведра, а как только циклон в утренние часы развернётся тыловой частью, начнёт обеспечивать доступ холодного воздуха. Соответственно, дожди, которые будут лить всю ночь, а их будет очень много, после 6-7 часов утра будут вперемешку с мокрым снегом, а в течение дня перейдут в чистые заряды мокрого снега без дождя. Из-за этого на земле начнёт формироваться неустойчивый снежный покров, толщиной до 3-5 сантиметров. Завтра москвичи проснутся и обнаружат за окном белое покрывало", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что температура будет иметь обратный суточный ход. Если ночью ожидается плюс 4-6, то днём будет прохладнее - плюс 3-5. Вечером температура начнёт понижаться. Кроме того, ожидается штормовой ветер северо-восточных румбов, который будет достигать 17 метров в секунду."В ночь на воскресенье ударят легкие заморозки, до минус 1-2 градусов, а заряды снега продолжатся, но уже меньшей интенсивности. На дорогах снежно-водяная каша превратится в гололедицу, так что в ночь на воскресенье пешеходам и автомобилистам, которые переобули автомобиль на летние шины, стоит быть аккуратными. Снежные заряды продержатся до конца выходных", - добавил метеоролог.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва
09:23 15.04.2022 (обновлено: 09:36 15.04.2022)
Москвичей предупредили о заморозках и гололеде в выходные
Москвичей предупредили о снеге, сильном ветре и гололеде в субботу
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В субботу в Москве сформируется снежный покров до 5 сантиметров и ожидается сильный ветер, в воскресенье - заморозки и гололёд, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Впереди нас ждёт очень сложная и неприятная погода, возврат зимы. С Запада надвигается тёплый фронт, он сегодня накроет к вечеру Центральную Россию, в Москве
в районе 15 часов начнётся небольшой дождь, вечером усилится, станет ливневым, всю ночь будет поливать как из ведра, а как только циклон в утренние часы развернётся тыловой частью, начнёт обеспечивать доступ холодного воздуха. Соответственно, дожди, которые будут лить всю ночь, а их будет очень много, после 6-7 часов утра будут вперемешку с мокрым снегом, а в течение дня перейдут в чистые заряды мокрого снега без дождя. Из-за этого на земле начнёт формироваться неустойчивый снежный покров, толщиной до 3-5 сантиметров. Завтра москвичи проснутся и обнаружат за окном белое покрывало", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что температура будет иметь обратный суточный ход. Если ночью ожидается плюс 4-6, то днём будет прохладнее - плюс 3-5. Вечером температура начнёт понижаться. Кроме того, ожидается штормовой ветер северо-восточных румбов, который будет достигать 17 метров в секунду.
"В ночь на воскресенье ударят легкие заморозки, до минус 1-2 градусов, а заряды снега продолжатся, но уже меньшей интенсивности. На дорогах снежно-водяная каша превратится в гололедицу, так что в ночь на воскресенье пешеходам и автомобилистам, которые переобули автомобиль на летние шины, стоит быть аккуратными. Снежные заряды продержатся до конца выходных", - добавил метеоролог.