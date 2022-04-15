https://ria.ru/20220415/sledstvie-1783810491.html

Бастрыкин поручил изучить информацию из интервью Зеленского

Бастрыкин поручил изучить информацию из интервью Зеленского - РИА Новости, 15.04.2022

Бастрыкин поручил изучить информацию из интервью Зеленского

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить заявления из интервью президента Украины Владимира Зеленского одному из западных СМИ,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T19:46

2022-04-15T19:46

2022-04-15T21:08

обострение ситуации в днр и лнр

украина

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

в мире

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить заявления из интервью президента Украины Владимира Зеленского одному из западных СМИ, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовного наказуемого деяния", — говорится в посте.В частности, в интервью Зеленский говорит о заблаговременной подготовке к войне с Россией и о конкретных договоренностях со странами Запада о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.Если эти сведения подтвердятся, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783649841.html

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украина, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, в мире