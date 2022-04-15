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Бастрыкин поручил изучить информацию из интервью Зеленского - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/sledstvie-1783810491.html
Бастрыкин поручил изучить информацию из интервью Зеленского
Бастрыкин поручил изучить информацию из интервью Зеленского - РИА Новости, 15.04.2022
Бастрыкин поручил изучить информацию из интервью Зеленского
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить заявления из интервью президента Украины Владимира Зеленского одному из западных СМИ,... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T19:46
2022-04-15T21:08
обострение ситуации в днр и лнр
украина
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
в мире
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить заявления из интервью президента Украины Владимира Зеленского одному из западных СМИ, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовного наказуемого деяния", — говорится в посте.В частности, в интервью Зеленский говорит о заблаговременной подготовке к войне с Россией и о конкретных договоренностях со странами Запада о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.Если эти сведения подтвердятся, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, в мире
19:46 15.04.2022 (обновлено: 21:08 15.04.2022)
 
Бастрыкин поручил изучить информацию из интервью Зеленского

Председатель СК поручил изучить данные, озвученные в интервью Зеленского западному СМИ

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить заявления из интервью президента Украины Владимира Зеленского одному из западных СМИ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовного наказуемого деяния", — говорится в посте.
В частности, в интервью Зеленский говорит о заблаговременной подготовке к войне с Россией и о конкретных договоренностях со странами Запада о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.
Если эти сведения подтвердятся, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 09:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что Украина "еще раньше" начала "войну" с Россией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВ мире
 
 
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