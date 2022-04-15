19:46 15.04.2022 (обновлено: 21:08 15.04.2022)
Бастрыкин поручил изучить информацию из интервью Зеленского
Председатель СК поручил изучить данные, озвученные в интервью Зеленского западному СМИ
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить заявления из интервью президента Украины Владимира Зеленского одному из западных СМИ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовного наказуемого деяния", — говорится в посте.
В частности, в интервью Зеленский говорит о заблаговременной подготовке к войне с Россией и о конкретных договоренностях со странами Запада о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.
Если эти сведения подтвердятся, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.