https://ria.ru/20220415/skripka-1783714583.html
Скрипка стоимостью в 100 тысяч евро найдена у помойки в Париже, пишет СМИ
Скрипка стоимостью в 100 тысяч евро найдена у помойки в Париже, пишет СМИ - РИА Новости, 15.04.2022
Скрипка стоимостью в 100 тысяч евро найдена у помойки в Париже, пишет СМИ
Недалеко от района Порт-де-Клиньянкур в 18-м округе Парижа прохожая нашла у мусорного бака неповрежденную скрипку стоимостью в 100 тысяч евро, сообщает... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:03
2022-04-15T14:03
2022-04-15T14:03
культура
новости культуры
париж
музыка
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ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. Недалеко от района Порт-де-Клиньянкур в 18-м округе Парижа прохожая нашла у мусорного бака неповрежденную скрипку стоимостью в 100 тысяч евро, сообщает Parisien.Инструмент принадлежит музыканту оркестра Елисейских полей Энрико Тедде.В ноябре 2021 года скрипку у Тедде украли во время поездки на поезде, следовавшего из Пуатье в Париж.Инструмент был создан в конце XIX века. Музыкант купил его 15 лет назад у известного венецианского мастера Джулио Дегани.
https://ria.ru/20220321/lenfilm-1779332318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, париж, музыка
Скрипка стоимостью в 100 тысяч евро найдена у помойки в Париже, пишет СМИ
Скрипка XIX века стоимостью в 100 тысяч евро найдена у помойки в Париже, пишет Parisien
ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. Недалеко от района Порт-де-Клиньянкур в 18-м округе Парижа прохожая нашла у мусорного бака неповрежденную скрипку стоимостью в 100 тысяч евро, сообщает Parisien.
Инструмент принадлежит музыканту оркестра Елисейских полей Энрико Тедде.
В ноябре 2021 года скрипку у Тедде украли во время поездки на поезде, следовавшего из Пуатье в Париж.
Инструмент был создан в конце XIX века. Музыкант купил его 15 лет назад у известного венецианского мастера Джулио Дегани.