https://ria.ru/20220415/skripka-1783714583.html

Скрипка стоимостью в 100 тысяч евро найдена у помойки в Париже, пишет СМИ

Скрипка стоимостью в 100 тысяч евро найдена у помойки в Париже, пишет СМИ - РИА Новости, 15.04.2022

Скрипка стоимостью в 100 тысяч евро найдена у помойки в Париже, пишет СМИ

Недалеко от района Порт-де-Клиньянкур в 18-м округе Парижа прохожая нашла у мусорного бака неповрежденную скрипку стоимостью в 100 тысяч евро, сообщает... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:03

2022-04-15T14:03

2022-04-15T14:03

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ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. Недалеко от района Порт-де-Клиньянкур в 18-м округе Парижа прохожая нашла у мусорного бака неповрежденную скрипку стоимостью в 100 тысяч евро, сообщает Parisien.Инструмент принадлежит музыканту оркестра Елисейских полей Энрико Тедде.В ноябре 2021 года скрипку у Тедде украли во время поездки на поезде, следовавшего из Пуатье в Париж.Инструмент был создан в конце XIX века. Музыкант купил его 15 лет назад у известного венецианского мастера Джулио Дегани.

https://ria.ru/20220321/lenfilm-1779332318.html

париж

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, париж, музыка