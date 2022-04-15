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Скрипка стоимостью в 100 тысяч евро найдена у помойки в Париже, пишет СМИ - РИА Новости, 15.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220415/skripka-1783714583.html
Скрипка стоимостью в 100 тысяч евро найдена у помойки в Париже, пишет СМИ
Скрипка стоимостью в 100 тысяч евро найдена у помойки в Париже, пишет СМИ - РИА Новости, 15.04.2022
Скрипка стоимостью в 100 тысяч евро найдена у помойки в Париже, пишет СМИ
Недалеко от района Порт-де-Клиньянкур в 18-м округе Парижа прохожая нашла у мусорного бака неповрежденную скрипку стоимостью в 100 тысяч евро, сообщает... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:03
2022-04-15T14:03
культура
новости культуры
париж
музыка
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ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. Недалеко от района Порт-де-Клиньянкур в 18-м округе Парижа прохожая нашла у мусорного бака неповрежденную скрипку стоимостью в 100 тысяч евро, сообщает Parisien.Инструмент принадлежит музыканту оркестра Елисейских полей Энрико Тедде.В ноябре 2021 года скрипку у Тедде украли во время поездки на поезде, следовавшего из Пуатье в Париж.Инструмент был создан в конце XIX века. Музыкант купил его 15 лет назад у известного венецианского мастера Джулио Дегани.
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новости культуры, париж, музыка
14:03 15.04.2022
 
Скрипка стоимостью в 100 тысяч евро найдена у помойки в Париже, пишет СМИ

Скрипка XIX века стоимостью в 100 тысяч евро найдена у помойки в Париже, пишет Parisien

© Pixabay / Pixabay / TheDigitalArtistЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Pixabay / Pixabay / TheDigitalArtist
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. Недалеко от района Порт-де-Клиньянкур в 18-м округе Парижа прохожая нашла у мусорного бака неповрежденную скрипку стоимостью в 100 тысяч евро, сообщает Parisien.
Инструмент принадлежит музыканту оркестра Елисейских полей Энрико Тедде.
В ноябре 2021 года скрипку у Тедде украли во время поездки на поезде, следовавшего из Пуатье в Париж.
Инструмент был создан в конце XIX века. Музыкант купил его 15 лет назад у известного венецианского мастера Джулио Дегани.
Экспонаты Культурно-выставочного центра Ленфильм - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 19:48Культура
На "Ленфильме" украли цилиндр из фильма "Приключения принца Флоризеля"
 
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