https://ria.ru/20220415/sinergiya-1783665684.html

ЦБ аннулировал лицензию у небанковской кредитной организации "Синергия"

ЦБ аннулировал лицензию у небанковской кредитной организации "Синергия" - РИА Новости, 15.04.2022

ЦБ аннулировал лицензию у небанковской кредитной организации "Синергия"

ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Синергия" в связи с решением о добровольной... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:51

2022-04-15T10:51

2022-04-15T10:51

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Синергия" в связи с решением о добровольной ликвидации организации, сообщается на сайте регулятора."Банк России приказом от 15.04.2022 № ОД-761 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества расчетная небанковская кредитная организация "Синергия" АО РНКО "Синергия"... Основанием для аннулирования лицензии у АО РНКО "Синергия" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации", - говорится в сообщении.ЦБ РФ также отмечает, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, входит в систему страхования вкладов, а в организации будет назначена ликвидационная комиссия.По величине активов кредитная организация занимала 364-е место в банковской системе РФ, добавляется в сообщении регулятора.

https://ria.ru/20220415/kurs-1783656515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)