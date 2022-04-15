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ЦБ аннулировал лицензию у небанковской кредитной организации "Синергия" - РИА Новости, 15.04.2022
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ЦБ аннулировал лицензию у небанковской кредитной организации "Синергия"
ЦБ аннулировал лицензию у небанковской кредитной организации "Синергия" - РИА Новости, 15.04.2022
ЦБ аннулировал лицензию у небанковской кредитной организации "Синергия"
ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Синергия" в связи с решением о добровольной... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:51
2022-04-15T10:51
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Синергия" в связи с решением о добровольной ликвидации организации, сообщается на сайте регулятора."Банк России приказом от 15.04.2022 № ОД-761 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества расчетная небанковская кредитная организация "Синергия" АО РНКО "Синергия"... Основанием для аннулирования лицензии у АО РНКО "Синергия" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации", - говорится в сообщении.ЦБ РФ также отмечает, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, входит в систему страхования вкладов, а в организации будет назначена ликвидационная комиссия.По величине активов кредитная организация занимала 364-е место в банковской системе РФ, добавляется в сообщении регулятора.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
10:51 15.04.2022
 
ЦБ аннулировал лицензию у небанковской кредитной организации "Синергия"

Центробанк аннулировал лицензию у небанковской кредитной организации "Синергия"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Синергия" в связи с решением о добровольной ликвидации организации, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России приказом от 15.04.2022 № ОД-761 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества расчетная небанковская кредитная организация "Синергия" АО РНКО "Синергия"... Основанием для аннулирования лицензии у АО РНКО "Синергия" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации", - говорится в сообщении.
ЦБ РФ также отмечает, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, входит в систему страхования вкладов, а в организации будет назначена ликвидационная комиссия.
По величине активов кредитная организация занимала 364-е место в банковской системе РФ, добавляется в сообщении регулятора.
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