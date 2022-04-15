Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, стоит ли россиянам опасаться запрета популярных шрифтов - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220415/shrift-1783640330.html
Эксперт рассказал, стоит ли россиянам опасаться запрета популярных шрифтов
Эксперт рассказал, стоит ли россиянам опасаться запрета популярных шрифтов - РИА Новости, 15.04.2022
Эксперт рассказал, стоит ли россиянам опасаться запрета популярных шрифтов
Американская компания Monotype, владелец шрифтов Times New Roman и Arial, теоретически может попытаться ограничить доступ к своим продуктам для рядовых... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T05:59
2022-04-15T06:00
россия
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Американская компания Monotype, владелец шрифтов Times New Roman и Arial, теоретически может попытаться ограничить доступ к своим продуктам для рядовых пользователей из России, но скорее всего, этого не произойдет, заявил РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.Газета "Ведомости" в четверг со ссылкой на источники написала, что владелец популярных шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica - американская компания Monotype - заблокировал для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте.Он пояснил, что закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype – это еще не запрет на их использование для россиян. "Рядовым пользователям пока не стоит волноваться: данные шрифты все еще доступны для обычных пользователей для некоммерческого использования", - отметил эксперт.По его словам, в первую очередь эти ограничения затронут компании, которые используют шрифты в коммерческой деятельности: книгоиздатели, разработчики сайтов, крупные корпорации и госкомпании, которые сами производят ПО или любой другой лицензированный продукт."К ним относятся и брендинговые и рекламные агентства. И поскольку любая компания, которая использует шрифт в коммерческой деятельности, должна приобрести на это лицензию у правообладателя, то в сложившейся ситуации это будет больше невозможно, и этим компаниям придется искать альтернативы", - объяснил Бодров.
https://ria.ru/20220415/prilozhenie-1783639236.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии, общество
05:59 15.04.2022 (обновлено: 06:00 15.04.2022)
 
Эксперт рассказал, стоит ли россиянам опасаться запрета популярных шрифтов

Эксперт Бодров заявил, что шрифт Times New Roman вряд ли запретят для рядовых россиян

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Американская компания Monotype, владелец шрифтов Times New Roman и Arial, теоретически может попытаться ограничить доступ к своим продуктам для рядовых пользователей из России, но скорее всего, этого не произойдет, заявил РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.
Газета "Ведомости" в четверг со ссылкой на источники написала, что владелец популярных шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica - американская компания Monotype - заблокировал для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте.
"В теории Monotype может попытаться ограничить доступ к своим шрифтам и рядовым пользователям из России. Скорее всего, этого не произойдет в связи с тем, что это может привести к финансовым потерям для компании в виде неустоек и пени, на которые Monotype, скорее всего, не пойдет", - прокомментировал Бодров.
Он пояснил, что закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype – это еще не запрет на их использование для россиян. "Рядовым пользователям пока не стоит волноваться: данные шрифты все еще доступны для обычных пользователей для некоммерческого использования", - отметил эксперт.
По его словам, в первую очередь эти ограничения затронут компании, которые используют шрифты в коммерческой деятельности: книгоиздатели, разработчики сайтов, крупные корпорации и госкомпании, которые сами производят ПО или любой другой лицензированный продукт.
"К ним относятся и брендинговые и рекламные агентства. И поскольку любая компания, которая использует шрифт в коммерческой деятельности, должна приобрести на это лицензию у правообладателя, то в сложившейся ситуации это будет больше невозможно, и этим компаниям придется искать альтернативы", - объяснил Бодров.
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
04:56
Эксперт рассказал, можно ли перенести приложение Сбербанка на новый телефон
 
РоссияТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала