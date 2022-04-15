https://ria.ru/20220415/shrift-1783640330.html

Эксперт рассказал, стоит ли россиянам опасаться запрета популярных шрифтов

Эксперт рассказал, стоит ли россиянам опасаться запрета популярных шрифтов - РИА Новости, 15.04.2022

Эксперт рассказал, стоит ли россиянам опасаться запрета популярных шрифтов

Американская компания Monotype, владелец шрифтов Times New Roman и Arial, теоретически может попытаться ограничить доступ к своим продуктам для рядовых... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T05:59

2022-04-15T05:59

2022-04-15T06:00

россия

технологии

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Американская компания Monotype, владелец шрифтов Times New Roman и Arial, теоретически может попытаться ограничить доступ к своим продуктам для рядовых пользователей из России, но скорее всего, этого не произойдет, заявил РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.Газета "Ведомости" в четверг со ссылкой на источники написала, что владелец популярных шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica - американская компания Monotype - заблокировал для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте.Он пояснил, что закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype – это еще не запрет на их использование для россиян. "Рядовым пользователям пока не стоит волноваться: данные шрифты все еще доступны для обычных пользователей для некоммерческого использования", - отметил эксперт.По его словам, в первую очередь эти ограничения затронут компании, которые используют шрифты в коммерческой деятельности: книгоиздатели, разработчики сайтов, крупные корпорации и госкомпании, которые сами производят ПО или любой другой лицензированный продукт."К ним относятся и брендинговые и рекламные агентства. И поскольку любая компания, которая использует шрифт в коммерческой деятельности, должна приобрести на это лицензию у правообладателя, то в сложившейся ситуации это будет больше невозможно, и этим компаниям придется искать альтернативы", - объяснил Бодров.

https://ria.ru/20220415/prilozhenie-1783639236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, технологии, общество