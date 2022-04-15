https://ria.ru/20220415/shkolniki-1783793581.html

Крым окажет содействие педагогам и школьникам из Донбасса

Крым окажет содействие педагогам и школьникам из Донбасса - РИА Новости, 15.04.2022

Крым окажет содействие педагогам и школьникам из Донбасса

Крым окажет содействие педагогам и школьникам из Донбасса и южных регионов Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T18:24

2022-04-15T18:24

2022-04-15T18:24

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украина

донбасс

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школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Крым окажет содействие педагогам и школьникам из Донбасса и южных регионов Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В Республике Крым окажут содействие в переподготовке педагогов из школ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины. Детям, прибывшим из Украины и республик Донбасса, оказывается помощь в организации учебы в крымских школах, в том числе проводится индивидуальное обучение", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, необходимо проработать вопрос выдачи аттестатов выпускникам из числа детей вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины, а также их дальнейшее поступление в учебные заведения Крыма.В свою очередь, в правительстве республики сообщили, что из числа беженцев 851 ребенок определен в школы, 40 - детсады, 26 - средне-технические образовательные организации, 20 студентов продолжают обучение в вузах республики."Больше всего таких детей-беженцев на сегодня в Ялте и Симферополе. Каждому ребенку оказывается психологическая поддержка", - подчеркнули в пресс-службе.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

https://sn.ria.ru/20220415/ege-1783672967.html

https://ria.ru/20220329/obrazovanie-1780645580.html

украина

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

республика крым

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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