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Крым окажет содействие педагогам и школьникам из Донбасса - РИА Новости, 15.04.2022
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Крым окажет содействие педагогам и школьникам из Донбасса
Крым окажет содействие педагогам и школьникам из Донбасса - РИА Новости, 15.04.2022
Крым окажет содействие педагогам и школьникам из Донбасса
Крым окажет содействие педагогам и школьникам из Донбасса и южных регионов Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:24
2022-04-15T18:24
в мире
украина
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
республика крым
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Крым окажет содействие педагогам и школьникам из Донбасса и южных регионов Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В Республике Крым окажут содействие в переподготовке педагогов из школ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины. Детям, прибывшим из Украины и республик Донбасса, оказывается помощь в организации учебы в крымских школах, в том числе проводится индивидуальное обучение", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, необходимо проработать вопрос выдачи аттестатов выпускникам из числа детей вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины, а также их дальнейшее поступление в учебные заведения Крыма.В свою очередь, в правительстве республики сообщили, что из числа беженцев 851 ребенок определен в школы, 40 - детсады, 26 - средне-технические образовательные организации, 20 студентов продолжают обучение в вузах республики."Больше всего таких детей-беженцев на сегодня в Ялте и Симферополе. Каждому ребенку оказывается психологическая поддержка", - подчеркнули в пресс-службе.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
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украина
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
республика крым
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в мире, украина, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, республика крым, школа, дети, ситуация в днр и лнр, херсонская область , запорожская область
18:24 15.04.2022
 
Крым окажет содействие педагогам и школьникам из Донбасса

Крым окажет содействие педагогам и школьникам из Донбасса и южных регионов Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Крым окажет содействие педагогам и школьникам из Донбасса и южных регионов Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Республике Крым окажут содействие в переподготовке педагогов из школ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины. Детям, прибывшим из Украины и республик Донбасса, оказывается помощь в организации учебы в крымских школах, в том числе проводится индивидуальное обучение", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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Кроме того, по его словам, необходимо проработать вопрос выдачи аттестатов выпускникам из числа детей вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины, а также их дальнейшее поступление в учебные заведения Крыма.
В свою очередь, в правительстве республики сообщили, что из числа беженцев 851 ребенок определен в школы, 40 - детсады, 26 - средне-технические образовательные организации, 20 студентов продолжают обучение в вузах республики.
"Больше всего таких детей-беженцев на сегодня в Ялте и Симферополе. Каждому ребенку оказывается психологическая поддержка", - подчеркнули в пресс-службе.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
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В миреУкраинаДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияРеспублика КрымШколаДетиСитуация в ДНР и ЛНРХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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