https://ria.ru/20220415/scherbakov-1783491411.html

Иван Щербаков: Москва надежный заказчик, гарантирующий бизнесу спрос

Иван Щербаков: Москва надежный заказчик, гарантирующий бизнесу спрос - РИА Новости, 15.04.2022

Иван Щербаков: Москва надежный заказчик, гарантирующий бизнесу спрос

О перспективах развития отношений бизнеса и государства в новых экономических условиях в интервью РИА Новости рассказал руководитель Департамента города Москвы... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T08:00

2022-04-15T08:00

2022-04-15T08:39

интервью

москва

департамент г. москвы по конкурентной политике

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О перспективах развития отношений бизнеса и государства в новых экономических условиях в интервью РИА Новости рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Он принял участие в работе прошедшего в Сколково XVII Всероссийского Форума-выставки "Госзаказ".– Иван Александрович, что в столице появилось принципиально нового в организации госзакупок?– Одним из наиболее эффективных и значимых решений города стала оптимизация процесса управления закупками по федеральному закону № 44-ФЗ. Была проделана большая работа по доработке закона, итогом которой стало вступление в силу с 1 января 2022 года "оптимизационных" поправок. Правительство Москвы, в том числе Департамент по конкурентной политике, активно участвовало в разработке оптимизационного пакета изменений 44-ФЗ, направляло предложения и замечания по доработке в части городских закупок. Самые значимые идеи были учтены.Так, благодаря поправкам появилась универсальная предквалификация (согласно ей при закупке на сумму от 20 миллионов рублей заказчик может установить требование, чтобы на торги допустили только тех поставщиков, которые за три года исполнили контракты минимум 20% от цены проводимой закупки), уточнены требования к участникам конкурсных процедур, с одиннадцати до семи сократилось количество способов конкурентных закупок, изменились требования к оформлению приемки выполненных работ и порядок внесения участников в реестр недобросовестных поставщиков. Планируется, что благодаря поправкам доля закупок у малого бизнеса вырастет с 15 до 25 процентов, а весь документооборот по конкурентным процедурам переведут в электронный вид.Кроме того, для московских заказчиков в 2022 году сократились сроки оплаты по контрактам: теперь они составляют не более 10 рабочих дней, а в случае закупок у малого бизнеса не превышают семи рабочих дней с даты подписания документа о приемке.Эти меры создают для заказчиков и поставщиков более комфортную и удобную среду для ведения закупочной деятельности, позволяют новым участникам быстрее освоиться и начать участвовать в закупках. Чтобы все стороны как можно быстрее адаптировались в новых условиях, Департамент регулярно проводит для них бесплатные вебинары.Кроме того, в конце прошлого года порог максимальной цены контракта, заключаемого с представителями малого и среднего предпринимательства, повысили с трех до 20 миллионов рублей. Это позволяет увеличить долю договоров с МСП и способствует росту числа поставщиков.– Что в этом году Москва демонстрировала на форуме-выставке "Госзаказ"?– Форум-выставка "Госзаказ" прошел под девизом "Время российской промышленности", и вся продукция на стенде Москвы демонстрировала потенциал и возможности российских производителей, выпускающих конкурентоспособные товары, которые могут стать достойной альтернативой иностранной продукции в условиях экономических санкций.Столица по традиции активно участвовала в деловой программе форума и проводила собственные мероприятия.В частности, Москва поделилась опытом заключения контрактов жизненного цикла (КЖЦ)с отечественными производителями. Сейчас в столице действуют договоры на поставку и обслуживание общественного транспорта – трамваев, автобусов, электробусов, вагонов метрополитена, а также "тяжелого" медицинского оборудования – аппаратов УЗИ, КТ, МРТ, рентгена и других. Среди компаний-поставщиков по КЖЦ – Метровагонмаш, Тверской вагоностроительный завод, ЛиАЗ, ГАЗ и КАМАЗ.Контракты жизненного цикла столица заключает с 2014 года. За этот период их совокупный объем составил порядка 535 миллиардов рублей.Так, например, контракты на поставку и обслуживание электробусов (включая замену батарей в середине срока службы) общей стоимостью почти 60,6 миллиарда рублей будет действовать в течение 15 лет. Сроки действия заключенных КЖЦ на поставку и обслуживание автобусов начинаются от 7 лет, для трамваев и вагонов метро – до 30 лет.Также особое внимание на форуме было уделено Порталу поставщиков – его обновлению и результатам деятельности за прошлый год.Кроме того, на стенде были представлены высокотехнологичные решения резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва”", сферы применения которых охватывают авиационную, строительную, полиграфическую, легкую, медицинскую и нефтехимическую промышленность, а также машиностроение, электроэнергетику и робототехнику. Свою продукцию в сфере импортозамещения представили порядка 20 резидентов особой экономической зоны. В состав ОЭЗ входят пять производственных площадок, статус резидента имеет 91 компания. Все они освобождены от налогов на имущество, землю и транспорт, а ставка налога на прибыль для них составляет три процента.Экспозиция стенда Правительства Москвы на выставке "Госзаказ" продемонстрировала, что резиденты особой экономической зоны столицы взяли курс на активное импортозамещение.– Расскажите о практике применения офсетных контрактов в столице. Как планируется их развивать?– Сейчас работаем с офсетами – контрактами, предусматривающими встречные инвестиционные обязательства. То есть сначала победитель-поставщик локализует новое производство либо модернизирует старое, а после этого ему гарантирован сбыт той продукции, которую он будет производить, на срок до 10 лет."Входной" билет сегодня – это миллиард рублей, а для инвестиций в производство это очень много. Если говорить о большом, глобальном производстве, то да, это подходящая стоимость, но есть много товаров, которые не так дороги в организации производства, поэтому сейчас речь идет о том, чтобы снизить этот порог в разы – до 100 миллионов рублей.Сейчас есть ограничения, что офсетный контракт распространяется только на один субъект федерации. Но если в одном субъекте федерации появился завод, который производит что-то для государственных нужд, возможно, соседним регионам это тоже понадобится. Нужно предусмотреть возможность межсубъектовых офсетов. Чтобы несколько субъектов могли участвовать в создании производства – размещать его на территории нескольких субъектов, а также присоединяться к уже существующим офсетным контрактам.Если мощности позволяют удовлетворить больше потребностей государственных заказчиков, в том числе из других субъектов Федерации, либо вообще федеральных заказчиков, почему не дать им право закупать это по цене офсета? Тем более, что она была определена по конкурсу при заключении такого контракта.Эти все вещи обсуждаются, и мы надеемся, что в ближайшее время такой проект закона Правительством РФ будет одобрен, внесен в установленном порядке в Думу и принят.– Как "Портал Поставщиков" способствует развитию малого бизнеса? Каким образом "Портал Поставщиков" помогает импортозамещению?– Москва опережающими темпами выполняет требования федерального закона об увеличении доли малого бизнеса в госзакупках: по итогам 2021 года город приобрел у него продукцию на 430 миллиардов рублей."Портал поставщиков" является удобным инструментом для ведения и развития бизнеса, который позволяет предпринимателям со всей страны предлагать свою продукцию и услуги без привязки к региону. В настоящее время более 90 процентов всех поставщиков на Портале — это субъекты малого и среднего предпринимательства, именно с ними заключается более 80 процентов договоров.В 2021 году на "Портале поставщиков" московские заказчики заключили более 277 тысяч договоров. Сумма сделок составила 47,8 миллиардов рублей, из них 40 миллиардов пришлись на закупки у малого и среднего бизнеса. Эти цифры говорят сами за себя: портал стал площадкой, которая стимулирует развитие бизнеса, рост конкуренции и повышение качества предоставляемых услуг.– Что добавится в работе "Портала Поставщиков" в этом году?– В этом году запланировано дальнейшее расширение функционала Портала, в том числе в части возможности заключения договоров с участниками, занявшимитретье и последующие места по итогам котировочных сессий на понижение начальной максимальной цены контракта. Это позволит не проводить процедуру торгов заново.Продолжим развивать взаимодействие с площадкой "Росэлторг". После интеграции поставщики портала смогли увеличить свой рынок сбыта, участвуя в закупках крупных корпоративных клиентов платформы "Росэлторг.Бизнес". Также запланирована интеграция со складскими системами поставщика. Так, за счет нового функционала будет реализована возможность отслеживания количества продукции на складе поставщика, что позволит вести учет продукции в автоматизированном режиме на Портале.Еще одним важным нововведением станет возможность оказания онлайн-услуг в формате G2B, то есть государственные учреждения в качестве исполнителей смогут предлагать свои услуги коммерческим организациям на Портале. Это позволит повысить доступность, прозрачность и эффективность взаимодействия, вовлечь в работу новые регионы.Город продолжит дорабатывать функционал "Портала поставщиков", внедрять новые опции, развивать его технические возможности, чтобы работа на нем была удобной и прозрачной. Это не только привлечет новых пользователей, но и позитивно скажется на росте конкуренции в регионе.

https://ria.ru/20220411/forum-1782944190.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Щербаков: Москва - надежный заказчик, гарантирующий бизнесу спрос Пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике. Щербаков: Москва - надежный заказчик, гарантирующий бизнесу спрос. 2022-04-15T08:00 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, москва, департамент г. москвы по конкурентной политике