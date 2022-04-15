https://ria.ru/20220415/sberbank-1783716979.html
В Сбербанке опровергли слухи об открытии отделения в Запорожье
В Сбербанке опровергли слухи об открытии отделения в Запорожье - РИА Новости, 15.04.2022
В Сбербанке опровергли слухи об открытии отделения в Запорожье
Сбербанк не открывал отделения в Запорожской области: на видео в соцсетях одно из старых отделений, которое сейчас не контролируется банком, сообщила кредитная... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:00
2022-04-15T14:00
2022-04-15T14:14
обострение ситуации в днр и лнр
сбербанк россии
украина
технологии
запорожье
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сбербанк не открывал отделения в Запорожской области: на видео в соцсетях одно из старых отделений, которое сейчас не контролируется банком, сообщила кредитная организация в Telegram-канале.Ранее в соцсетях появилось видео, где жители Энергодара стояли в очереди на вход в банк. Ролик сопровождался описанием, что жители якобы могут снять свои накопления или обменять их на рубли в Сбербанке.Украинская "дочка" Сбербанка в конце прошлого года официально сменила название на Международный резервный банк. При этом 25 февраля Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у кредитной организации.
https://ria.ru/20220401/sberbank-1781358743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, украина, технологии, запорожье, ситуация в днр и лнр
14:00 15.04.2022 (обновлено: 14:14 15.04.2022)
В Сбербанке опровергли слухи об открытии отделения в Запорожье
В Сбербанке опровергли слухи об открытии отделения в Запорожье