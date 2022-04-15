Рейтинг@Mail.ru
В Сбербанке опровергли слухи об открытии отделения в Запорожье - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/sberbank-1783716979.html
В Сбербанке опровергли слухи об открытии отделения в Запорожье
В Сбербанке опровергли слухи об открытии отделения в Запорожье - РИА Новости, 15.04.2022
В Сбербанке опровергли слухи об открытии отделения в Запорожье
Сбербанк не открывал отделения в Запорожской области: на видео в соцсетях одно из старых отделений, которое сейчас не контролируется банком, сообщила кредитная... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:00
2022-04-15T14:14
обострение ситуации в днр и лнр
сбербанк россии
украина
технологии
запорожье
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775051296_0:116:3008:1808_1920x0_80_0_0_1e35b54b9ebd6b412e9fb61161657500.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сбербанк не открывал отделения в Запорожской области: на видео в соцсетях одно из старых отделений, которое сейчас не контролируется банком, сообщила кредитная организация в Telegram-канале.Ранее в соцсетях появилось видео, где жители Энергодара стояли в очереди на вход в банк. Ролик сопровождался описанием, что жители якобы могут снять свои накопления или обменять их на рубли в Сбербанке.Украинская "дочка" Сбербанка в конце прошлого года официально сменила название на Международный резервный банк. При этом 25 февраля Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у кредитной организации.
https://ria.ru/20220401/sberbank-1781358743.html
украина
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775051296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f805ab563dae11eb63e033ff7398b444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сбербанк россии, украина, технологии, запорожье, ситуация в днр и лнр
14:00 15.04.2022 (обновлено: 14:14 15.04.2022)
 
В Сбербанке опровергли слухи об открытии отделения в Запорожье

В Сбербанке опровергли слухи об открытии отделения в Запорожье

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка на Тверской улице в Москве
Офис Сбербанка на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Офис Сбербанка на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сбербанк не открывал отделения в Запорожской области: на видео в соцсетях одно из старых отделений, которое сейчас не контролируется банком, сообщила кредитная организация в Telegram-канале.
"Фейк: в Запорожской области открылось отделение российского "Сбера". Правда: "Сбер" не открывал там своих отделений. На видео в соцсетях одно из старых отделений, которое сегодня не контролируется банком", - говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях появилось видео, где жители Энергодара стояли в очереди на вход в банк. Ролик сопровождался описанием, что жители якобы могут снять свои накопления или обменять их на рубли в Сбербанке.
Украинская "дочка" Сбербанка в конце прошлого года официально сменила название на Международный резервный банк. При этом 25 февраля Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у кредитной организации.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 18:09
Сбербанк прекратит работу лондонского офиса
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСбербанк РоссииУкраинаТехнологииЗапорожьеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала