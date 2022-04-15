https://ria.ru/20220415/sberbank-1783716979.html

В Сбербанке опровергли слухи об открытии отделения в Запорожье

В Сбербанке опровергли слухи об открытии отделения в Запорожье - РИА Новости, 15.04.2022

В Сбербанке опровергли слухи об открытии отделения в Запорожье

Сбербанк не открывал отделения в Запорожской области: на видео в соцсетях одно из старых отделений, которое сейчас не контролируется банком, сообщила кредитная... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:00

2022-04-15T14:00

2022-04-15T14:14

обострение ситуации в днр и лнр

сбербанк россии

украина

технологии

запорожье

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сбербанк не открывал отделения в Запорожской области: на видео в соцсетях одно из старых отделений, которое сейчас не контролируется банком, сообщила кредитная организация в Telegram-канале.Ранее в соцсетях появилось видео, где жители Энергодара стояли в очереди на вход в банк. Ролик сопровождался описанием, что жители якобы могут снять свои накопления или обменять их на рубли в Сбербанке.Украинская "дочка" Сбербанка в конце прошлого года официально сменила название на Международный резервный банк. При этом 25 февраля Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у кредитной организации.

https://ria.ru/20220401/sberbank-1781358743.html

украина

запорожье

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сбербанк россии, украина, технологии, запорожье, ситуация в днр и лнр