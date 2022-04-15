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Сьюзан Сарандон сыграет злодейку в фильме по комиксам DC - РИА Новости, 15.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220415/sarandon-1783687020.html
Сьюзан Сарандон сыграет злодейку в фильме по комиксам DC
Сьюзан Сарандон сыграет злодейку в фильме по комиксам DC - РИА Новости, 15.04.2022
Сьюзан Сарандон сыграет злодейку в фильме по комиксам DC
Сьюзан Сарандон сыграет злодейку в фильме "Синий жук" по комиксам DC, сообщает TheWrap. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:22
2022-04-15T14:22
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шэрон стоун
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Сьюзан Сарандон сыграет злодейку в фильме "Синий жук" по комиксам DC, сообщает TheWrap. Ее героиню зовут Виктория Корд. Это новый персонаж во вселенной комиксов DC, он был специально создан для ленты. Известно, что ранее Шэрон Стоун вела переговоры насчет съемок в этой роли. Картина расскажет о мексиканском подростке Хайме Рейесе. Однажды школьник нашел скарабея Синего Жука и принес его домой — парню было любопытно, что же это такое. Ночью создание ожило и прикрепилось к позвоночнику мальчика. Так у Хайме и появились суперспособности. Режиссер фильма — Анхель Мануэль Сото, а сценарист — Гарет Даннет-Алкосер. Главную роль исполнит Шоло Маридуэнья. Зрители его знают по сериалу "Кобра Кай", в котором он сыграл Мигеля Диаса.Премьера "Синего жука" запланирована на 18 августа 2023 года.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, сьюзан сарандон, dc comics, шэрон стоун
14:22 15.04.2022
 
Сьюзан Сарандон сыграет злодейку в фильме по комиксам DC

Сьюзан Сарандон сыграет злодейку Викторию Корд в картине "Синий жук" по комиксам DC

© AFP 2022 / Tiziana FabiАктриса Сьюзан Сарандон на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 3 сентября 2017
Актриса Сьюзан Сарандон на 74-м Венецианском кинофестивале в Италии. 3 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / Tiziana Fabi
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Сьюзан Сарандон сыграет злодейку в фильме "Синий жук" по комиксам DC, сообщает TheWrap.
Ее героиню зовут Виктория Корд. Это новый персонаж во вселенной комиксов DC, он был специально создан для ленты. Известно, что ранее Шэрон Стоун вела переговоры насчет съемок в этой роли.
Картина расскажет о мексиканском подростке Хайме Рейесе. Однажды школьник нашел скарабея Синего Жука и принес его домой — парню было любопытно, что же это такое. Ночью создание ожило и прикрепилось к позвоночнику мальчика. Так у Хайме и появились суперспособности.
Режиссер фильма — Анхель Мануэль Сото, а сценарист — Гарет Даннет-Алкосер. Главную роль исполнит Шоло Маридуэнья. Зрители его знают по сериалу "Кобра Кай", в котором он сыграл Мигеля Диаса.
Премьера "Синего жука" запланирована на 18 августа 2023 года.
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