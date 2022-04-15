https://ria.ru/20220415/sarandon-1783687020.html
Сьюзан Сарандон сыграет злодейку в фильме по комиксам DC
Сьюзан Сарандон сыграет злодейку в фильме по комиксам DC - РИА Новости, 15.04.2022
Сьюзан Сарандон сыграет злодейку в фильме по комиксам DC
Сьюзан Сарандон сыграет злодейку в фильме "Синий жук" по комиксам DC, сообщает TheWrap. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:22
2022-04-15T14:22
2022-04-15T14:22
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Сьюзан Сарандон сыграет злодейку в фильме "Синий жук" по комиксам DC, сообщает TheWrap. Ее героиню зовут Виктория Корд. Это новый персонаж во вселенной комиксов DC, он был специально создан для ленты. Известно, что ранее Шэрон Стоун вела переговоры насчет съемок в этой роли. Картина расскажет о мексиканском подростке Хайме Рейесе. Однажды школьник нашел скарабея Синего Жука и принес его домой — парню было любопытно, что же это такое. Ночью создание ожило и прикрепилось к позвоночнику мальчика. Так у Хайме и появились суперспособности. Режиссер фильма — Анхель Мануэль Сото, а сценарист — Гарет Даннет-Алкосер. Главную роль исполнит Шоло Маридуэнья. Зрители его знают по сериалу "Кобра Кай", в котором он сыграл Мигеля Диаса.Премьера "Синего жука" запланирована на 18 августа 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, сьюзан сарандон, dc comics, шэрон стоун
Сьюзан Сарандон сыграет злодейку в фильме по комиксам DC
Сьюзан Сарандон сыграет злодейку Викторию Корд в картине "Синий жук" по комиксам DC
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости.
Сьюзан Сарандон сыграет злодейку в фильме "Синий жук" по комиксам DC, сообщает
TheWrap.
Ее героиню зовут Виктория Корд. Это новый персонаж во вселенной комиксов DC, он был специально создан для ленты. Известно, что ранее Шэрон Стоун вела переговоры насчет съемок в этой роли.
Картина расскажет о мексиканском подростке Хайме Рейесе. Однажды школьник нашел скарабея Синего Жука и принес его домой — парню было любопытно, что же это такое. Ночью создание ожило и прикрепилось к позвоночнику мальчика. Так у Хайме и появились суперспособности.
Режиссер фильма — Анхель Мануэль Сото, а сценарист — Гарет Даннет-Алкосер. Главную роль исполнит Шоло Маридуэнья. Зрители его знают по сериалу "Кобра Кай", в котором он сыграл Мигеля Диаса.
Премьера "Синего жука" запланирована на 18 августа 2023 года.