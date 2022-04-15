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Экономическую войну против России не собираются прекращать, заявил Орешкин - РИА Новости, 15.04.2022
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Экономическую войну против России не собираются прекращать, заявил Орешкин
Экономическую войну против России не собираются прекращать, заявил Орешкин - РИА Новости, 15.04.2022
Экономическую войну против России не собираются прекращать, заявил Орешкин
Экономическую войну против России никто не собирается прекращать - будут новые раунды санкций, активы тех или иных банков или компаний за рубежом могут... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:52
2022-04-15T12:58
санкции в отношении россии
экономика
россия
максим орешкин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Экономическую войну против России никто не собирается прекращать - будут новые раунды санкций, активы тех или иных банков или компаний за рубежом могут заморозить в любой момент, заявил помощник президента Максим Орешкин."Мы видим, что экономическую войну против нас никто не собирается прекращать, это означает, что будут вводиться новые раунды санкций, те или иные банки, те или иные компании могут попасть под ограничения, и, если у них будут доллары, евро, йены или фунты, они могут в любой момент (быть - ред.) заморожены", - сказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 24".Отвечая на вопрос о том, надо ли снимать ограничения на продажу наличной валюты, отметил, что на рынке РФ сейчас сложилась ситуация избыточного предложения валюты. В частности, это связано с тем, что принято решение отказаться от политики бюджетного правила."Поэтому экспорт большой, предложение валюты на рынке очень большое, при этом импорт из-за тех логистических ограничений, иных ограничений, ухода ряда компаний с российского рынка значительно сократился на десятки процентов, например, по итогам марта. Создался очень серьезный дисбаланс, большое предложение валюты, маленький спрос. Понятно, естественная рыночная реакция, это укрепление рубля... Нужен ли отказ от таких (на продажу наличной валюты - ред.) ограничений? Ну, на самом деле надо понимать, что во многом эти ограничения, они защищают наших экономических агентов", - полагает помощник президента.Орешкин пояснил, что в текущей ситуации накопление валют недружественных стран ведет к очень серьезным рискам для держателей. "Поэтому здесь ограничения... скорее защищают от этих рисков, чем связаны с какими-то другими факторами", - сказал помощник президента.
https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html
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санкции в отношении россии, экономика, россия, максим орешкин
12:52 15.04.2022 (обновлено: 12:58 15.04.2022)
 
Экономическую войну против России не собираются прекращать, заявил Орешкин

Помощник Путина Орешкин: будут новые раунды санкций против России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Помощник президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Экономическую войну против России никто не собирается прекращать - будут новые раунды санкций, активы тех или иных банков или компаний за рубежом могут заморозить в любой момент, заявил помощник президента Максим Орешкин.
"Мы видим, что экономическую войну против нас никто не собирается прекращать, это означает, что будут вводиться новые раунды санкций, те или иные банки, те или иные компании могут попасть под ограничения, и, если у них будут доллары, евро, йены или фунты, они могут в любой момент (быть - ред.) заморожены", - сказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 24".
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Отвечая на вопрос о том, надо ли снимать ограничения на продажу наличной валюты, отметил, что на рынке РФ сейчас сложилась ситуация избыточного предложения валюты. В частности, это связано с тем, что принято решение отказаться от политики бюджетного правила.
"Поэтому экспорт большой, предложение валюты на рынке очень большое, при этом импорт из-за тех логистических ограничений, иных ограничений, ухода ряда компаний с российского рынка значительно сократился на десятки процентов, например, по итогам марта. Создался очень серьезный дисбаланс, большое предложение валюты, маленький спрос. Понятно, естественная рыночная реакция, это укрепление рубля... Нужен ли отказ от таких (на продажу наличной валюты - ред.) ограничений? Ну, на самом деле надо понимать, что во многом эти ограничения, они защищают наших экономических агентов", - полагает помощник президента.
Орешкин пояснил, что в текущей ситуации накопление валют недружественных стран ведет к очень серьезным рискам для держателей. "Поэтому здесь ограничения... скорее защищают от этих рисков, чем связаны с какими-то другими факторами", - сказал помощник президента.
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Санкции в отношении РоссииЭкономикаРоссияМаксим Орешкин
 
 
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