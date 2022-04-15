09:29 15.04.2022 (обновлено: 09:30 15.04.2022)
Соглашение России и Украины может включить вопрос санкций, заявили в США
Замгоссекретаря США Фернандес: смягчение санкций может войти в соглашение России и Украины
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
ЛОНДОН, 15 апр - РИА Новости. Вопрос смягчения антироссийских санкций может войти в возможное будущее мирное соглашение Киева с Москвой, но решение Вашингтон оставляет за украинской стороной, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на замгоссекретаря США по экономическим делам Хосе Фернандеса.
"Фернандес заявил, что Киеву решать, войдет ли смягчение западных санкций в какое-либо мирное соглашение, заключенное с Москвой", - говорится в сообщении газеты.
Замгоссекретаря, пишет газета, добавил, что США тесно работают с Евросоюзом, чтобы помочь снизить зависимость Европы от российской энергии на фоне рассмотрения европейскими правительствами возможности введения санкций в отношении российского энергетического сектора.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.