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Соглашение России и Украины может включить вопрос санкций, заявили в США - РИА Новости, 15.04.2022
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Соглашение России и Украины может включить вопрос санкций, заявили в США
Соглашение России и Украины может включить вопрос санкций, заявили в США - РИА Новости, 15.04.2022
Соглашение России и Украины может включить вопрос санкций, заявили в США
Вопрос смягчения антироссийских санкций может войти в возможное будущее мирное соглашение Киева с Москвой, но решение Вашингтон оставляет за украинской... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T09:29
2022-04-15T09:30
в мире
санкции в отношении россии
сша
россия
украина
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ЛОНДОН, 15 апр - РИА Новости. Вопрос смягчения антироссийских санкций может войти в возможное будущее мирное соглашение Киева с Москвой, но решение Вашингтон оставляет за украинской стороной, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на замгоссекретаря США по экономическим делам Хосе Фернандеса.Как заявил газете Фернандес, у США есть "длинный список" дальнейших санкций, запланированных против России. По его словам, США работают с Европой над дополнительными мерами против Москвы."Фернандес заявил, что Киеву решать, войдет ли смягчение западных санкций в какое-либо мирное соглашение, заключенное с Москвой", - говорится в сообщении газеты.Замгоссекретаря, пишет газета, добавил, что США тесно работают с Евросоюзом, чтобы помочь снизить зависимость Европы от российской энергии на фоне рассмотрения европейскими правительствами возможности введения санкций в отношении российского энергетического сектора.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html
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в мире, санкции в отношении россии, сша, россия, украина
09:29 15.04.2022 (обновлено: 09:30 15.04.2022)
 
Соглашение России и Украины может включить вопрос санкций, заявили в США

Замгоссекретаря США Фернандес: смягчение санкций может войти в соглашение России и Украины

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
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ЛОНДОН, 15 апр - РИА Новости. Вопрос смягчения антироссийских санкций может войти в возможное будущее мирное соглашение Киева с Москвой, но решение Вашингтон оставляет за украинской стороной, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на замгоссекретаря США по экономическим делам Хосе Фернандеса.
Как заявил газете Фернандес, у США есть "длинный список" дальнейших санкций, запланированных против России. По его словам, США работают с Европой над дополнительными мерами против Москвы.
"Фернандес заявил, что Киеву решать, войдет ли смягчение западных санкций в какое-либо мирное соглашение, заключенное с Москвой", - говорится в сообщении газеты.
Замгоссекретаря, пишет газета, добавил, что США тесно работают с Евросоюзом, чтобы помочь снизить зависимость Европы от российской энергии на фоне рассмотрения европейскими правительствами возможности введения санкций в отношении российского энергетического сектора.
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Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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