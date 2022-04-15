https://ria.ru/20220415/sanktsii-1783651248.html

Соглашение России и Украины может включить вопрос санкций, заявили в США

Соглашение России и Украины может включить вопрос санкций, заявили в США - РИА Новости, 15.04.2022

Соглашение России и Украины может включить вопрос санкций, заявили в США

Вопрос смягчения антироссийских санкций может войти в возможное будущее мирное соглашение Киева с Москвой, но решение Вашингтон оставляет за украинской... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T09:29

2022-04-15T09:29

2022-04-15T09:30

в мире

санкции в отношении россии

сша

россия

украина

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ЛОНДОН, 15 апр - РИА Новости. Вопрос смягчения антироссийских санкций может войти в возможное будущее мирное соглашение Киева с Москвой, но решение Вашингтон оставляет за украинской стороной, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на замгоссекретаря США по экономическим делам Хосе Фернандеса.Как заявил газете Фернандес, у США есть "длинный список" дальнейших санкций, запланированных против России. По его словам, США работают с Европой над дополнительными мерами против Москвы."Фернандес заявил, что Киеву решать, войдет ли смягчение западных санкций в какое-либо мирное соглашение, заключенное с Москвой", - говорится в сообщении газеты.Замгоссекретаря, пишет газета, добавил, что США тесно работают с Евросоюзом, чтобы помочь снизить зависимость Европы от российской энергии на фоне рассмотрения европейскими правительствами возможности введения санкций в отношении российского энергетического сектора.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, санкции в отношении россии, сша, россия, украина