https://ria.ru/20220415/samolet-1783636658.html
В Подмосковье приземлился самолет с вывезенными из Сирии российскими детьми
В Подмосковье приземлился самолет с вывезенными из Сирии российскими детьми - РИА Новости, 15.04.2022
В Подмосковье приземлился самолет с вывезенными из Сирии российскими детьми
Самолет, на борту которого находятся 10 российских детей, вывезенных из лагерей Сирии, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T02:35
2022-04-15T02:35
2022-04-15T02:37
общество
вооруженные силы рф
россия
сирия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самолет, на борту которого находятся 10 российских детей, вывезенных из лагерей Сирии, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ.Также отмечается, что в полете детей сопровождали врачи, психологи и представители детского омбудсмена."Все дети перенесли перелет хорошо, на российской военной базе Хмеймим военнослужащие группировки войск ВС РФ накормили их перед вылетом, а также подарили подарки - детские рюкзаки с письменными принадлежностями, книжки и игрушки", - рассказали в аппарате уполномоченного.С аэродрома детей направили "в одно из медицинских учреждений Москвы", где они пройдут полное медицинское обследование и реабилитацию. После "они будут переданы родственникам и поедут в новые семьи в ХМАО - Югру, республики Дагестан и Адыгею, Тюменскую и Калужскую области"."Гуманитарная миссия продолжается, работа по розыску российских детей и их родственников, идентификации и репатриации не прекращается ни на минуту. Россия детей в беде не бросает, и мы спасаем их, невзирая ни на какие границы, гражданство и трудности, в полном соответствии с международными соглашениями и Женевской конвенцией о правах детей. Это касается и Сирии, и Донбасса. Дети должны жить под мирным небом, окруженные родительской любовью и заботой. Для этого мы готовы сделать все возможное", - цитирует пресс-служба детского омбудсмена Марию Львову-Белову.Уполномоченные в регионах будут оказывать помощь семьям и детям по всем вопросам, включая медицинское сопровождение, реабилитацию, оздоровительный отдых, устройство в детские образовательные учреждения, получение социальных выплат и пособий, а также при необходимости предоставлять юридическую поддержку, добавили в аппарате.В феврале в Россию доставили 14 детей в возрасте от трех до 15 лет, пятеро из которых находились в приютах Дамаска, и еще девять были вывезены с территории лагерей беженцев, расположенных в Заевфратье. Сообщалось, что подготовлены документы еще на 128 детей, при этом в базе разыскиваемых гражданами Российской Федерации детей на территории Ближневосточного региона числится порядка 1,5 тысячи дел.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента России Владимира Путина, при детском омбудсмене была создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину.
https://radiosputnik.ria.ru/20220413/donbass-1783323313.html
https://ria.ru/20220328/travlya-1780450476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вооруженные силы рф, россия, сирия
02:35 15.04.2022 (обновлено: 02:37 15.04.2022)
В Подмосковье приземлился самолет с вывезенными из Сирии российскими детьми
В Подмосковье приземлился самолет с 10 российскими детьми, вывезенными из Сирии
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самолет, на борту которого находятся 10 российских детей, вывезенных из лагерей Сирии, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ.
"Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка возвратили на родину 10 российских детей, находившихся в лагере беженцев Рож. Среди них - шесть мальчиков и четыре девочки, их возраст от пяти до 17 лет. Самолет ВКС России с детьми ночью совершил посадку на Подмосковном аэродроме Чкаловский", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также отмечается, что в полете детей сопровождали врачи, психологи и представители детского омбудсмена.
"Все дети перенесли перелет хорошо, на российской военной базе Хмеймим
военнослужащие группировки войск ВС РФ
накормили их перед вылетом, а также подарили подарки - детские рюкзаки с письменными принадлежностями, книжки и игрушки", - рассказали в аппарате уполномоченного.
С аэродрома детей направили "в одно из медицинских учреждений Москвы", где они пройдут полное медицинское обследование и реабилитацию. После "они будут переданы родственникам и поедут в новые семьи в ХМАО - Югру, республики Дагестан и Адыгею, Тюменскую и Калужскую области".
"Гуманитарная миссия продолжается, работа по розыску российских детей и их родственников, идентификации и репатриации не прекращается ни на минуту. Россия
детей в беде не бросает, и мы спасаем их, невзирая ни на какие границы, гражданство и трудности, в полном соответствии с международными соглашениями и Женевской конвенцией о правах детей. Это касается и Сирии
, и Донбасса
. Дети должны жить под мирным небом, окруженные родительской любовью и заботой. Для этого мы готовы сделать все возможное", - цитирует пресс-служба детского омбудсмена Марию Львову-Белову
.
Уполномоченные в регионах будут оказывать помощь семьям и детям по всем вопросам, включая медицинское сопровождение, реабилитацию, оздоровительный отдых, устройство в детские образовательные учреждения, получение социальных выплат и пособий, а также при необходимости предоставлять юридическую поддержку, добавили в аппарате.
В феврале в Россию доставили 14 детей в возрасте от трех до 15 лет, пятеро из которых находились в приютах Дамаска
, и еще девять были вывезены с территории лагерей беженцев, расположенных в Заевфратье. Сообщалось, что подготовлены документы еще на 128 детей, при этом в базе разыскиваемых гражданами Российской Федерации детей на территории Ближневосточного региона числится порядка 1,5 тысячи дел.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака
и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента России Владимира Путина
, при детском омбудсмене была создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину.