https://ria.ru/20220415/samolet-1783636658.html

В Подмосковье приземлился самолет с вывезенными из Сирии российскими детьми

В Подмосковье приземлился самолет с вывезенными из Сирии российскими детьми - РИА Новости, 15.04.2022

В Подмосковье приземлился самолет с вывезенными из Сирии российскими детьми

Самолет, на борту которого находятся 10 российских детей, вывезенных из лагерей Сирии, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T02:35

2022-04-15T02:35

2022-04-15T02:37

общество

вооруженные силы рф

россия

сирия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самолет, на борту которого находятся 10 российских детей, вывезенных из лагерей Сирии, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ.Также отмечается, что в полете детей сопровождали врачи, психологи и представители детского омбудсмена."Все дети перенесли перелет хорошо, на российской военной базе Хмеймим военнослужащие группировки войск ВС РФ накормили их перед вылетом, а также подарили подарки - детские рюкзаки с письменными принадлежностями, книжки и игрушки", - рассказали в аппарате уполномоченного.С аэродрома детей направили "в одно из медицинских учреждений Москвы", где они пройдут полное медицинское обследование и реабилитацию. После "они будут переданы родственникам и поедут в новые семьи в ХМАО - Югру, республики Дагестан и Адыгею, Тюменскую и Калужскую области"."Гуманитарная миссия продолжается, работа по розыску российских детей и их родственников, идентификации и репатриации не прекращается ни на минуту. Россия детей в беде не бросает, и мы спасаем их, невзирая ни на какие границы, гражданство и трудности, в полном соответствии с международными соглашениями и Женевской конвенцией о правах детей. Это касается и Сирии, и Донбасса. Дети должны жить под мирным небом, окруженные родительской любовью и заботой. Для этого мы готовы сделать все возможное", - цитирует пресс-служба детского омбудсмена Марию Львову-Белову.Уполномоченные в регионах будут оказывать помощь семьям и детям по всем вопросам, включая медицинское сопровождение, реабилитацию, оздоровительный отдых, устройство в детские образовательные учреждения, получение социальных выплат и пособий, а также при необходимости предоставлять юридическую поддержку, добавили в аппарате.В феврале в Россию доставили 14 детей в возрасте от трех до 15 лет, пятеро из которых находились в приютах Дамаска, и еще девять были вывезены с территории лагерей беженцев, расположенных в Заевфратье. Сообщалось, что подготовлены документы еще на 128 детей, при этом в базе разыскиваемых гражданами Российской Федерации детей на территории Ближневосточного региона числится порядка 1,5 тысячи дел.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента России Владимира Путина, при детском омбудсмене была создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину.

https://radiosputnik.ria.ru/20220413/donbass-1783323313.html

https://ria.ru/20220328/travlya-1780450476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, вооруженные силы рф, россия, сирия