https://ria.ru/20220415/sady-1783757064.html

На Ямале выполнили программу строительства детских садов

На Ямале выполнили программу строительства детских садов - РИА Новости, 15.04.2022

На Ямале выполнили программу строительства детских садов

Программу строительства детских садов, в рамках которой возведено 22 учреждения, выполнили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в пятницу... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:28

2022-04-15T16:28

2022-04-15T16:28

ямало-ненецкий автономный округ

общество

дмитрий артюхов

шурышкарский район

надым

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Программу строительства детских садов, в рамках которой возведено 22 учреждения, выполнили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона."В селе Лопхари Шурышкарского района открылся новый детский сад для 40 воспитанников. Дошкольники переедут из старого приспособленного здания, в котором ранее располагался пришкольный интернат, в комфортные условия. В округе реализовали поручение губернатора построить 22 новейших детских сада. Детский сад в Лопхарях - один из объектов программы по завершению долгостроев. Его строили с 2012 года", - говорится в сообщении.Строительство дошкольных учреждений образования – одна из важнейших задач, поставленная главой региона Дмитрием Артюховым. В округе в 2020-2021 годах в рамках нацпроекта "Демография" возвели сразу 22 новых детских сада. Очередь в детские сады в округе ликвидирована. Ведется реконструкция двух зданий в Надыме - здесь появятся еще два сада на 173 места и 180 мест. В Муравленко строится детский сад "Ладушки" на 230 мест."Завершили нашу большую программу по строительству детских садов. Благодаря этому округ досрочно выполнил поручение президента обеспечить всех детей до трех лет местами в яслях. Особенно важно, что новые современные детские сады появились не только в городах, но и в отдаленных поселках. И все наши дети получили равные возможности для развития", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.Здание детсада в Лопхарях - двухэтажное, площадь – 1745,5 квадратных метра. В саду для детей будут работать зимний сад, кукольный театр и музыкальный зал. Оборудован медицинский блок, кабинет логопеда. Важное достоинство детского сада - теплые веранды, где можно гулять детям в непогоду и во время морозов. Веранда оборудована как полноценная игровая площадка, где дети могут даже кататься на самокате. В группе для самых маленьких воспитанников установлен теплый пол. В двух дошкольных группах разместятся по 15 дошколят постарше. 10 мест в новом здании предназначены для детей до трех лет, уточняют власти.

https://ria.ru/20220410/yanao-1782775805.html

https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778655263.html

шурышкарский район

надым

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, дмитрий артюхов, шурышкарский район, надым, ямало-ненецкий автономный округ (янао)