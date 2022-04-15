https://ria.ru/20220415/s-400-1783681610.html

Индия получила из России новую партию С-400, сообщили СМИ

Индия получила из России новую партию С-400, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2022

Индия получила из России новую партию С-400, сообщили СМИ

Индия получила из России новую партию зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает издание India Today со ссылкой на высокопоставленные источники. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:56

2022-04-15T11:56

2022-04-15T11:56

индия

кашмир

китай

ввс индии

с-400 «триумф»

в мире

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 апр – РИА Новости. Индия получила из России новую партию зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает издание India Today со ссылкой на высокопоставленные источники."Согласно источникам, партия ракетных комплексов С-400 была доставлена кораблем и в настоящее время находится в эксплуатации. Части ракетной системы прибыли как воздушным, так и морским путем и были быстро развернуты в назначенных местах", - сообщает издание.Собеседник издания добавил, что Индия "продолжает получать грузы без каких-либо задержек или проблем".Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.В начале января издание Republic World сообщало, что развертывание первого комплекса С-400 на авиабазе в индийском штате Пенджаб, скорее всего, завершится в феврале этого года. О завершении этого процесса пока не сообщалось.Источники в Минобороны отмечали, что российские зенитно-ракетные комплексы развертываются таким образом, чтобы прикрывать участки границы с Китаем и Пакистаном.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх.Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение между Индией и Китаем началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе.В начале февраля минувшего года сперва китайское, а после индийское министерства обороны сообщили об отводе дислоцированных после конфликта в регионе войск от северного и южного берегов озера Пангонг. В ходе последних нескольких раундов переговоров командиры войск в Ладакхе обсуждают процесс разъединения на высотах Гогра, Хот-Спрингс и равнинах Депсанг.Отношения Индии с Пакистаном же резко ухудшились, в частности, после нападения террористов на базу ВВС Индии в Патханкоте в январе 2016 года и подрыва смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019-го.Новое обострение отношений произошло в августе 2019 года, когда в ответ на февральский взрыв Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.

https://ria.ru/20220411/pentagon-1782982159.html

https://ria.ru/20220325/s-400-1780028478.html

https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775907574.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

индия, кашмир, китай, ввс индии, с-400 «триумф», в мире, россия