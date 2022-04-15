Рейтинг@Mail.ru
Индия получила из России новую партию С-400, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220415/s-400-1783681610.html
Индия получила из России новую партию С-400, сообщили СМИ
Индия получила из России новую партию С-400, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2022
Индия получила из России новую партию С-400, сообщили СМИ
Индия получила из России новую партию зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает издание India Today со ссылкой на высокопоставленные источники. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:56
2022-04-15T11:56
индия
кашмир
китай
ввс индии
с-400 «триумф»
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/42/1556074294_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_51a03dfe857b69ca81518beed9519c00.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 апр – РИА Новости. Индия получила из России новую партию зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает издание India Today со ссылкой на высокопоставленные источники."Согласно источникам, партия ракетных комплексов С-400 была доставлена кораблем и в настоящее время находится в эксплуатации. Части ракетной системы прибыли как воздушным, так и морским путем и были быстро развернуты в назначенных местах", - сообщает издание.Собеседник издания добавил, что Индия "продолжает получать грузы без каких-либо задержек или проблем".Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.В начале января издание Republic World сообщало, что развертывание первого комплекса С-400 на авиабазе в индийском штате Пенджаб, скорее всего, завершится в феврале этого года. О завершении этого процесса пока не сообщалось.Источники в Минобороны отмечали, что российские зенитно-ракетные комплексы развертываются таким образом, чтобы прикрывать участки границы с Китаем и Пакистаном.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх.Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение между Индией и Китаем началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе.В начале февраля минувшего года сперва китайское, а после индийское министерства обороны сообщили об отводе дислоцированных после конфликта в регионе войск от северного и южного берегов озера Пангонг. В ходе последних нескольких раундов переговоров командиры войск в Ладакхе обсуждают процесс разъединения на высотах Гогра, Хот-Спрингс и равнинах Депсанг.Отношения Индии с Пакистаном же резко ухудшились, в частности, после нападения террористов на базу ВВС Индии в Патханкоте в январе 2016 года и подрыва смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019-го.Новое обострение отношений произошло в августе 2019 года, когда в ответ на февральский взрыв Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
https://ria.ru/20220411/pentagon-1782982159.html
https://ria.ru/20220325/s-400-1780028478.html
https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775907574.html
индия
кашмир
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/42/1556074294_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_f630bc663825e25c42f2ea8e8ff35761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, кашмир, китай, ввс индии, с-400 «триумф», в мире, россия
11:56 15.04.2022
 
Индия получила из России новую партию С-400, сообщили СМИ

India Today: Индия получила из России новую партию зенитно-ракетных комплексов С-400

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 апр – РИА Новости. Индия получила из России новую партию зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает издание India Today со ссылкой на высокопоставленные источники.
"Согласно источникам, партия ракетных комплексов С-400 была доставлена кораблем и в настоящее время находится в эксплуатации. Части ракетной системы прибыли как воздушным, так и морским путем и были быстро развернуты в назначенных местах", - сообщает издание.
С-400 - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 19:27
Системы ПВО С-400 слишком сложны для Украины, заявили в Пентагоне
Собеседник издания добавил, что Индия "продолжает получать грузы без каких-либо задержек или проблем".
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.
В начале января издание Republic World сообщало, что развертывание первого комплекса С-400 на авиабазе в индийском штате Пенджаб, скорее всего, завершится в феврале этого года. О завершении этого процесса пока не сообщалось.
Источники в Минобороны отмечали, что российские зенитно-ракетные комплексы развертываются таким образом, чтобы прикрывать участки границы с Китаем и Пакистаном.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх.
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
25 марта, 12:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эрдоган отказался передавать Украине комплексы С-400
Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение между Индией и Китаем началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе.
В начале февраля минувшего года сперва китайское, а после индийское министерства обороны сообщили об отводе дислоцированных после конфликта в регионе войск от северного и южного берегов озера Пангонг. В ходе последних нескольких раундов переговоров командиры войск в Ладакхе обсуждают процесс разъединения на высотах Гогра, Хот-Спрингс и равнинах Депсанг.
Отношения Индии с Пакистаном же резко ухудшились, в частности, после нападения террористов на базу ВВС Индии в Патханкоте в январе 2016 года и подрыва смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019-го.
Новое обострение отношений произошло в августе 2019 года, когда в ответ на февральский взрыв Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 18:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко попросил Путина поставить дополнительно С-400
 
ИндияКашмирКитайВВС ИндииС-400 «Триумф»В миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала