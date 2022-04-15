https://ria.ru/20220415/rubli-1783725341.html

Новак считает логичным перевод оплаты за газ в рубли

Новак считает логичным перевод оплаты за газ в рубли - РИА Новости, 15.04.2022

Новак считает логичным перевод оплаты за газ в рубли

Перевод оплаты за газ в рубли логичен со стороны России и вызван объективным желанием со 100-процентной гарантией получить средства за поставленный товар;... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:27

2022-04-15T14:27

2022-04-15T15:00

россия

группа газ

александр новак

экономика

владимир путин

газпромбанк

московская биржа

газпром

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Перевод оплаты за газ в рубли логичен со стороны России и вызван объективным желанием со 100-процентной гарантией получить средства за поставленный товар; несколько покупателей уже согласились на новую схему расчетов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами – желанием со 100-процентной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов, в отличие от действующей до недавнего времени. При этом для покупателей условия остаются максимально комфортными", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика"."С переводом расчетов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей, ждем решения от остальных импортеров", - добавил он.При этом Новак напомнил, что некоторые европейские политики рассматривают возможность полного отказа от закупок российского газа из-за нежелания оплачивать поставки в рублях по новой схеме, которую Россия ввела для недружественных стран с 1 апреля.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

https://ria.ru/20220414/rubli-1783614972.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, группа газ, александр новак, экономика, владимир путин, газпромбанк, московская биржа, газпром, санкции в отношении россии