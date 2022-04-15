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Новак считает логичным перевод оплаты за газ в рубли - РИА Новости, 15.04.2022
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Новак считает логичным перевод оплаты за газ в рубли
Новак считает логичным перевод оплаты за газ в рубли - РИА Новости, 15.04.2022
Новак считает логичным перевод оплаты за газ в рубли
Перевод оплаты за газ в рубли логичен со стороны России и вызван объективным желанием со 100-процентной гарантией получить средства за поставленный товар;... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:27
2022-04-15T15:00
россия
группа газ
александр новак
экономика
владимир путин
газпромбанк
московская биржа
газпром
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Перевод оплаты за газ в рубли логичен со стороны России и вызван объективным желанием со 100-процентной гарантией получить средства за поставленный товар; несколько покупателей уже согласились на новую схему расчетов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами – желанием со 100-процентной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов, в отличие от действующей до недавнего времени. При этом для покупателей условия остаются максимально комфортными", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика"."С переводом расчетов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей, ждем решения от остальных импортеров", - добавил он.При этом Новак напомнил, что некоторые европейские политики рассматривают возможность полного отказа от закупок российского газа из-за нежелания оплачивать поставки в рублях по новой схеме, которую Россия ввела для недружественных стран с 1 апреля.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
https://ria.ru/20220414/rubli-1783614972.html
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россия, группа газ, александр новак, экономика, владимир путин, газпромбанк, московская биржа, газпром, санкции в отношении россии
14:27 15.04.2022 (обновлено: 15:00 15.04.2022)
 
Новак считает логичным перевод оплаты за газ в рубли

Новак: перевод расчетов за газ в рубли логичен: Россия хочет с гарантией получить оплату

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Перевод оплаты за газ в рубли логичен со стороны России и вызван объективным желанием со 100-процентной гарантией получить средства за поставленный товар; несколько покупателей уже согласились на новую схему расчетов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами – желанием со 100-процентной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов, в отличие от действующей до недавнего времени. При этом для покупателей условия остаются максимально комфортными", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
"С переводом расчетов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей, ждем решения от остальных импортеров", - добавил он.
При этом Новак напомнил, что некоторые европейские политики рассматривают возможность полного отказа от закупок российского газа из-за нежелания оплачивать поставки в рублях по новой схеме, которую Россия ввела для недружественных стран с 1 апреля.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 21:11
Орешкин объяснил перевод оплаты за газ в рубли
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
Компрессорная станция Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 08:27
Армения перешла на оплату российского газа в рублях
 
РоссияГруппа ГАЗАлександр НовакЭкономикаВладимир ПутинГазпромбанкМосковская биржаГазпромСанкции в отношении России
 
 
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