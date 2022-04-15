https://ria.ru/20220415/rubli-1783699600.html

Песков оценил перспективы перехода к расчетам за нефть и уголь в рублях

Песков оценил перспективы перехода к расчетам за нефть и уголь в рублях - РИА Новости, 15.04.2022

Песков оценил перспективы перехода к расчетам за нефть и уголь в рублях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах перехода к оплате в рублях за нефть и уголь, заявил, что преждевременно говорить, каких... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:02

2022-04-15T13:02

2022-04-15T13:09

экономика

рубль

россия

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нефть

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дмитрий песков

санкции

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах перехода к оплате в рублях за нефть и уголь, заявил, что преждевременно говорить, каких групп товаров это коснется и когда."Установка президента - это методично и этапно, последовательно работать к расширению диапазона использования национальных валют. Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно. Это работа достаточно сложная, но концептуальная установка президента абсолютно очевидна", - сказал Песков журналистам.Он подтвердил, что вектор на это будет и работа в этом направлении будет активизирована."Да, безусловно, да - в соответствии с поручением президента", - сказал Песков.Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

https://ria.ru/20220415/toplivo-1783583738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, рубль, россия, в мире, нефть, санкции в отношении россии, дмитрий песков, санкции