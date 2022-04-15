https://ria.ru/20220415/rubl-1783633486.html
Россиянам объяснили, кому нужен сильный рубль, а кому слабый
Россиянам объяснили, кому нужен сильный рубль, а кому слабый - РИА Новости, 15.04.2022
Россиянам объяснили, кому нужен сильный рубль, а кому слабый
В текущей экономической ситуации одним силам в России выгоден сильный рубль, а другим - слабый. Аналитик ФГ “Финам” Александр Потавин рассказал агентству... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T02:17
2022-04-15T02:17
2022-04-15T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
россия
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. В текущей экономической ситуации одним силам в России выгоден сильный рубль, а другим - слабый. Аналитик ФГ “Финам” Александр Потавин рассказал агентству “Прайм”, какой курс нацвалюты устроит всех.Властям необходим стабильный рубль для достижения краткосрочных целей. “Несмотря на проблемы с наполнением бюджета, крепкий курс рубля необходим для того, чтобы сбить валютную панику у населения”, - объяснил действия властей аналитик. Он добавил, что с помощью крепкого рубля можно притормозить ускорение инфляции, что также важно.С другой стороны, крепкий курс рубля не выгоден экспортерам, чьи рублевые доходы сокращаются, и российскому бюджету, которому необходимо больше рублей на поддержку пострадавших компаний и сфер экономики. Поэтому до конца апреля рубль, скорее всего, останется сильным, а затем власти будут ориентироваться по ситуации, заключил Потавин.
https://ria.ru/20220414/90rubley-1783431932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, россия
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости.
В текущей экономической ситуации одним силам в России выгоден сильный рубль, а другим - слабый. Аналитик ФГ “Финам” Александр Потавин рассказал
агентству “Прайм”, какой курс нацвалюты устроит всех.
Властям необходим стабильный рубль для достижения краткосрочных целей. “Несмотря на проблемы с наполнением бюджета, крепкий курс рубля необходим для того, чтобы сбить валютную панику у населения”, - объяснил действия властей аналитик. Он добавил, что с помощью крепкого рубля можно притормозить ускорение инфляции, что также важно.
С другой стороны, крепкий курс рубля не выгоден экспортерам, чьи рублевые доходы сокращаются, и российскому бюджету, которому необходимо больше рублей на поддержку пострадавших компаний и сфер экономики. Поэтому до конца апреля рубль, скорее всего, останется сильным, а затем власти будут ориентироваться по ситуации, заключил Потавин.