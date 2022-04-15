https://ria.ru/20220415/rogozin-1783811740.html
"Роскосмос" опроверг информацию о переходе Рогозина в ЛДПР
"Роскосмос" опроверг информацию о переходе Рогозина в ЛДПР - РИА Новости, 15.04.2022
"Роскосмос" опроверг информацию о переходе Рогозина в ЛДПР
Информация о возможном переходе гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в ЛДПР не соответствует действительности, он работает над укреплением космической... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T19:52
2022-04-15T19:52
2022-04-15T20:00
космос - риа наука
роскосмос
лдпр
россия
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Информация о возможном переходе гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в ЛДПР не соответствует действительности, он работает над укреплением космической отрасли, заявил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец."Публикации ряда СМИ о возможном переходе генерального директора Госкорпорации Роскосмос Дмитрия Олеговича Рогозина в ЛДПР не соответствуют действительности", - сказал Струговец.Он уточнил, что планы Рогозина на будущее связаны с укреплением и дальнейшим развитием российской ракетно-космической отрасли, в том числе вводом в строй второй очереди космодрома "Восточный", обновлением орбитальной группировки, началом испытаний нового пилотируемого корабля, созданием национальной орбитальной станции, а также созданием и постановкой на вооружение новой боевой ракетной техники.Ранее в пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что партия готова принять в партию значимого человека, но руководство либерал-демократов выберет съезд. До этого Тelegram-каналы неоднократно писали о том, что новым главой ЛДПР может стать руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Также сообщалось о возможном слиянии структур "Родины", близкой Рогозину, и либерал-демократов.
https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782495026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, лдпр, россия, дмитрий рогозин
19:52 15.04.2022 (обновлено: 20:00 15.04.2022)
"Роскосмос" опроверг информацию о переходе Рогозина в ЛДПР
"Роскосмос": информация о переходе Рогозина в ЛДПР не соответствует действительности
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Информация о возможном переходе гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в ЛДПР не соответствует действительности, он работает над укреплением космической отрасли, заявил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.
"Публикации ряда СМИ о возможном переходе генерального директора Госкорпорации Роскосмос Дмитрия Олеговича Рогозина в ЛДПР не соответствуют действительности", - сказал Струговец.
Он уточнил, что планы Рогозина на будущее связаны с укреплением и дальнейшим развитием российской ракетно-космической отрасли, в том числе вводом в строй второй очереди космодрома "Восточный", обновлением орбитальной группировки, началом испытаний нового пилотируемого корабля, созданием национальной орбитальной станции, а также созданием и постановкой на вооружение новой боевой ракетной техники.
Ранее в пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что партия готова принять в партию значимого человека, но руководство либерал-демократов выберет съезд. До этого Тelegram-каналы неоднократно писали о том, что новым главой ЛДПР
может стать руководитель "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
. Также сообщалось о возможном слиянии структур "Родины", близкой Рогозину, и либерал-демократов.