Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" опроверг информацию о переходе Рогозина в ЛДПР - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220415/rogozin-1783811740.html
"Роскосмос" опроверг информацию о переходе Рогозина в ЛДПР
"Роскосмос" опроверг информацию о переходе Рогозина в ЛДПР - РИА Новости, 15.04.2022
"Роскосмос" опроверг информацию о переходе Рогозина в ЛДПР
Информация о возможном переходе гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в ЛДПР не соответствует действительности, он работает над укреплением космической... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T19:52
2022-04-15T20:00
космос - риа наука
роскосмос
лдпр
россия
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783778836_0:198:2938:1851_1920x0_80_0_0_076c701a6624c21255a34e765b163574.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Информация о возможном переходе гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в ЛДПР не соответствует действительности, он работает над укреплением космической отрасли, заявил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец."Публикации ряда СМИ о возможном переходе генерального директора Госкорпорации Роскосмос Дмитрия Олеговича Рогозина в ЛДПР не соответствуют действительности", - сказал Струговец.Он уточнил, что планы Рогозина на будущее связаны с укреплением и дальнейшим развитием российской ракетно-космической отрасли, в том числе вводом в строй второй очереди космодрома "Восточный", обновлением орбитальной группировки, началом испытаний нового пилотируемого корабля, созданием национальной орбитальной станции, а также созданием и постановкой на вооружение новой боевой ракетной техники.Ранее в пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что партия готова принять в партию значимого человека, но руководство либерал-демократов выберет съезд. До этого Тelegram-каналы неоднократно писали о том, что новым главой ЛДПР может стать руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Также сообщалось о возможном слиянии структур "Родины", близкой Рогозину, и либерал-демократов.
https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782495026.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783778836_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_87bd99a2fa73a6d1a114714d6a4cb507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, роскосмос, лдпр, россия, дмитрий рогозин
19:52 15.04.2022 (обновлено: 20:00 15.04.2022)
 
"Роскосмос" опроверг информацию о переходе Рогозина в ЛДПР

"Роскосмос": информация о переходе Рогозина в ЛДПР не соответствует действительности

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Информация о возможном переходе гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в ЛДПР не соответствует действительности, он работает над укреплением космической отрасли, заявил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.
"Публикации ряда СМИ о возможном переходе генерального директора Госкорпорации Роскосмос Дмитрия Олеговича Рогозина в ЛДПР не соответствуют действительности", - сказал Струговец.
Он уточнил, что планы Рогозина на будущее связаны с укреплением и дальнейшим развитием российской ракетно-космической отрасли, в том числе вводом в строй второй очереди космодрома "Восточный", обновлением орбитальной группировки, началом испытаний нового пилотируемого корабля, созданием национальной орбитальной станции, а также созданием и постановкой на вооружение новой боевой ракетной техники.
Ранее в пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что партия готова принять в партию значимого человека, но руководство либерал-демократов выберет съезд. До этого Тelegram-каналы неоднократно писали о том, что новым главой ЛДПР может стать руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Также сообщалось о возможном слиянии структур "Родины", близкой Рогозину, и либерал-демократов.
Прощание с Владимиром Жириновским - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 13:02
Дегтярев пообещал, что партия ЛДПР будет сохранена
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосЛДПРРоссияДмитрий Рогозин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала