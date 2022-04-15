https://ria.ru/20220415/rogozin-1783799261.html

В ЛДПР оценили возможность прихода в партию Рогозина

В ЛДПР оценили возможность прихода в партию Рогозина - РИА Новости, 15.04.2022

В ЛДПР оценили возможность прихода в партию Рогозина

ЛДПР готова принять в партию значимого человека, но руководство либерал-демократов выберет съезд, сообщили в пресс-службе ЛДПР РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T18:45

2022-04-15T18:45

2022-04-15T19:04

политика

лдпр

дмитрий рогозин

россия

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. ЛДПР готова принять в партию значимого человека, но руководство либерал-демократов выберет съезд, сообщили в пресс-службе ЛДПР РИА Новости.Ранее Тelegram-каналы неоднократно писали о том, что новым главой ЛДПР может стать руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Также сообщалось о возможном слиянии структур "Родины", близкой Рогозину, и либерал-демократов."Мы готовы принять в партию уважаемого и значимого человека, но руководство партии избирается съездом", - сообщили агентству в пресс-службе.

https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782495026.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

политика, лдпр, дмитрий рогозин, россия