https://ria.ru/20220415/rogozin-1783799261.html
В ЛДПР оценили возможность прихода в партию Рогозина
В ЛДПР оценили возможность прихода в партию Рогозина - РИА Новости, 15.04.2022
В ЛДПР оценили возможность прихода в партию Рогозина
ЛДПР готова принять в партию значимого человека, но руководство либерал-демократов выберет съезд, сообщили в пресс-службе ЛДПР РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:45
2022-04-15T18:45
2022-04-15T19:04
политика
лдпр
дмитрий рогозин
россия
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. ЛДПР готова принять в партию значимого человека, но руководство либерал-демократов выберет съезд, сообщили в пресс-службе ЛДПР РИА Новости.Ранее Тelegram-каналы неоднократно писали о том, что новым главой ЛДПР может стать руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Также сообщалось о возможном слиянии структур "Родины", близкой Рогозину, и либерал-демократов."Мы готовы принять в партию уважаемого и значимого человека, но руководство партии избирается съездом", - сообщили агентству в пресс-службе.
https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782495026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, лдпр, дмитрий рогозин, россия
18:45 15.04.2022 (обновлено: 19:04 15.04.2022)
В ЛДПР оценили возможность прихода в партию Рогозина
ЛДПР о возможности прихода в партию Рогозина: готовы принять, но все решит съезд