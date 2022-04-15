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В ЛДПР оценили возможность прихода в партию Рогозина - РИА Новости, 15.04.2022
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В ЛДПР оценили возможность прихода в партию Рогозина
В ЛДПР оценили возможность прихода в партию Рогозина - РИА Новости, 15.04.2022
В ЛДПР оценили возможность прихода в партию Рогозина
ЛДПР готова принять в партию значимого человека, но руководство либерал-демократов выберет съезд, сообщили в пресс-службе ЛДПР РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:45
2022-04-15T19:04
политика
лдпр
дмитрий рогозин
россия
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. ЛДПР готова принять в партию значимого человека, но руководство либерал-демократов выберет съезд, сообщили в пресс-службе ЛДПР РИА Новости.Ранее Тelegram-каналы неоднократно писали о том, что новым главой ЛДПР может стать руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Также сообщалось о возможном слиянии структур "Родины", близкой Рогозину, и либерал-демократов."Мы готовы принять в партию уважаемого и значимого человека, но руководство партии избирается съездом", - сообщили агентству в пресс-службе.
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политика, лдпр, дмитрий рогозин, россия
18:45 15.04.2022 (обновлено: 19:04 15.04.2022)
 
В ЛДПР оценили возможность прихода в партию Рогозина

ЛДПР о возможности прихода в партию Рогозина: готовы принять, но все решит съезд

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. ЛДПР готова принять в партию значимого человека, но руководство либерал-демократов выберет съезд, сообщили в пресс-службе ЛДПР РИА Новости.
Ранее Тelegram-каналы неоднократно писали о том, что новым главой ЛДПР может стать руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Также сообщалось о возможном слиянии структур "Родины", близкой Рогозину, и либерал-демократов.
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"Мы готовы принять в партию уважаемого и значимого человека, но руководство партии избирается съездом", - сообщили агентству в пресс-службе.
 
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