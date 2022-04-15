https://ria.ru/20220415/rim-1783723763.html
Модные бутики в Риме объяснили, на каких условиях продают товары россиянам
Модные бутики в Риме объяснили, на каких условиях продают товары россиянам - РИА Новости, 15.04.2022
Модные бутики в Риме объяснили, на каких условиях продают товары россиянам
Римские бутики модных домов, входящих в международный холдинг LVMH, предлагают россиянам оплачивать покупки наличными или выпущенными не в РФ банковскими... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:34
2022-04-15T17:34
2022-04-15T19:13
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РИМ, 15 апр — РИА Новости. Римские бутики модных домов, входящих в международный холдинг LVMH, предлагают россиянам оплачивать покупки наличными или выпущенными не в РФ банковскими картами, а речи о том, чтобы запрещать шоппинг гражданам России, не идет.Как убедился корреспондент РИА Новости, проблемы люксовых брендов связаны прежде всего с невозможностью оформлять российским туристам платежи по системе tax free.Так, сотрудники бутика Dior неподалеку от Испанской лестницы заявили: "Безусловно, российские туристы могут покупать наши товары. Но не претендовать на tax free", — заявили в магазине.В Louis Vuitton также подтвердили отсутствие возможности вернуть НДС с покупок. Тем не менее выразили готовность продать россиянами любые товары.Бутик Celine относится к клиентам более строго: его сотрудники заявили, что туристы могут прийти за покупками вместе с живущим в Италии гражданином. По словам работников магазина, после блокировки российских банковских карт у них были проблемы с оплатой от клиентов из РФ. Комментарий от концерна LVMH РИА Новости получить не удалось. Римские магазины брендов Gucci и Bulgari, не входящих в этот холдинг производителей предметов роскоши, также подтвердили проблемы с tax free. Российский паспорт, объяснили их сотрудники, сразу блокируется в этой системе. И если в Gucci просто предложили прийти за покупками с местным жителем и не претендовать на возврат налога, то в Bulgari рассказали про некий запрет на покупки "для перепродажи в РФ". Детали этого, тем не менее, остаются неясны – сколько элитной продукции необходимо приобрести за раз и каким образом будет отслеживаться перевозка в Россию, продавцы магазина объяснить не смогли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, италия, украина, gucci, louis vuitton, новости - туризм, туристы, рим, стиль жизни, новости культуры
17:34 15.04.2022 (обновлено: 19:13 15.04.2022)
Модные бутики в Риме объяснили, на каких условиях продают товары россиянам
В римских бутиках россиянам рекомендуют платить наличными и без оформления tax free
РИМ, 15 апр — РИА Новости. Римские бутики модных домов, входящих в международный холдинг LVMH, предлагают россиянам оплачивать покупки наличными или выпущенными не в РФ банковскими картами, а речи о том, чтобы запрещать шоппинг гражданам России, не идет.
Как убедился корреспондент РИА Новости, проблемы люксовых брендов связаны прежде всего с невозможностью оформлять российским туристам платежи по системе tax free.
Так, сотрудники бутика Dior неподалеку от Испанской лестницы заявили: "Безусловно, российские туристы могут покупать наши товары. Но не претендовать на tax free", — заявили в магазине.
В Louis Vuitton также подтвердили отсутствие возможности вернуть НДС с покупок. Тем не менее выразили готовность продать россиянами любые товары.
Бутик Celine относится к клиентам более строго: его сотрудники заявили, что туристы могут прийти за покупками вместе с живущим в Италии гражданином. По словам работников магазина, после блокировки российских банковских карт у них были проблемы с оплатой от клиентов из РФ.
Комментарий от концерна LVMH РИА Новости получить не удалось. Римские магазины брендов Gucci и Bulgari, не входящих в этот холдинг производителей предметов роскоши, также подтвердили проблемы с tax free.
Российский паспорт, объяснили их сотрудники, сразу блокируется в этой системе. И если в Gucci просто предложили прийти за покупками с местным жителем и не претендовать на возврат налога, то в Bulgari рассказали про некий запрет на покупки "для перепродажи в РФ".
Детали этого, тем не менее, остаются неясны – сколько элитной продукции необходимо приобрести за раз и каким образом будет отслеживаться перевозка в Россию, продавцы магазина объяснить не смогли.