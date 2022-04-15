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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI - РИА Новости, 15.04.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI - РИА Новости, 15.04.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или)... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:54
2022-04-15T15:54
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
россия
происшествия
франция
журналистика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта французского радио RFI есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
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россия
франция
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Владимир Лаврентьев
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, россия, происшествия, франция, журналистика, цензура
15:54 15.04.2022
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI по требованию Генпрокуратуры

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.
Адрес сайта французского радио RFI есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ.
В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
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