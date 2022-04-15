https://ria.ru/20220415/rfi-1783746591.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI - РИА Новости, 15.04.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или)... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:54
2022-04-15T15:54
2022-04-15T15:54
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
россия
происшествия
франция
журналистика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта французского радио RFI есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
https://ria.ru/20220412/kriptovalyuta-1783161711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, россия, происшествия, франция, журналистика, цензура
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI по требованию Генпрокуратуры