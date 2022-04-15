https://ria.ru/20220415/rfi-1783746591.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI - РИА Новости, 15.04.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или)... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:54

2022-04-15T15:54

2022-04-15T15:54

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

россия

происшествия

франция

журналистика

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта французского радио RFI есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".

https://ria.ru/20220412/kriptovalyuta-1783161711.html

россия

франция

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, россия, происшествия, франция, журналистика, цензура