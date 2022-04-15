14:26 15.04.2022 (обновлено: 14:43 15.04.2022)
Разумной замены ресурсов из России для ЕС пока нет, заявил Новак
Вице-премьер Новак заявил, что разумной альтернативы ресурсам из России для ЕС пока нет
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабота газовых месторождений в Тюменской области
Работа газовых месторождений в Тюменской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Разумная альтернатива ресурсам РФ для Европы сегодня едва ли существует, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Разумная альтернатива источникам энергии из России сегодня едва ли существует. С учетом доли России на рынке становится очевидно, что без российских энергоресурсов говорить о гарантии энергобезопасности Европы невозможно. Поэтому теперь судьба европейской промышленности и комфорт граждан ЕС всецело зависят от рациональности решений руководителей стран Евросоюза", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
В частности вице-премьер отметил, что на роль ведущих поставщиков газа в Европу не первый год претендуют американские производители СПГ, которые нацелились занять значительную долю европейского рынка, но отсутствие необходимой инфраструктуры для приема СПГ не позволит нарастить поставки быстро.
Если говорить о возможных поставщиках угля в Европу, то здесь может идти речь о странах Южной Америки и Южной Африки, "но, по мнению экспертов, им будет сложно обеспечить приемлемую цену из-за значительных логистических издержек и высокого спроса", - также отметил вице-премьер.