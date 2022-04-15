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Разумной замены ресурсов из России для ЕС пока нет, заявил Новак - РИА Новости, 15.04.2022
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Разумной замены ресурсов из России для ЕС пока нет, заявил Новак
Разумной замены ресурсов из России для ЕС пока нет, заявил Новак - РИА Новости, 15.04.2022
Разумной замены ресурсов из России для ЕС пока нет, заявил Новак
Разумная альтернатива ресурсам РФ для Европы сегодня едва ли существует, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС, считает... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:26
2022-04-15T14:43
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евросоюз
в мире
европа
сша
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Разумная альтернатива ресурсам РФ для Европы сегодня едва ли существует, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС, считает вице-премьер РФ Александр Новак."Разумная альтернатива источникам энергии из России сегодня едва ли существует. С учетом доли России на рынке становится очевидно, что без российских энергоресурсов говорить о гарантии энергобезопасности Европы невозможно. Поэтому теперь судьба европейской промышленности и комфорт граждан ЕС всецело зависят от рациональности решений руководителей стран Евросоюза", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".В частности вице-премьер отметил, что на роль ведущих поставщиков газа в Европу не первый год претендуют американские производители СПГ, которые нацелились занять значительную долю европейского рынка, но отсутствие необходимой инфраструктуры для приема СПГ не позволит нарастить поставки быстро.Помимо США, ЕС рассматривает в качестве возможных импортеров углеводородов производителей из Катара, Алжира, Саудовской Аравии, Кувейта, также добавил он. "При этом в ОПЕК уже заявили, что страны альянса не смогут компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок", - считает Новак.Если говорить о возможных поставщиках угля в Европу, то здесь может идти речь о странах Южной Америки и Южной Африки, "но, по мнению экспертов, им будет сложно обеспечить приемлемую цену из-за значительных логистических издержек и высокого спроса", - также отметил вице-премьер.
https://ria.ru/20220414/kolumbiya-1783447751.html
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россия, евросоюз, в мире, европа, сша, опек
14:26 15.04.2022 (обновлено: 14:43 15.04.2022)
 
Разумной замены ресурсов из России для ЕС пока нет, заявил Новак

Вице-премьер Новак заявил, что разумной альтернативы ресурсам из России для ЕС пока нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабота газовых месторождений в Тюменской области
Работа газовых месторождений в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Работа газовых месторождений в Тюменской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Разумная альтернатива ресурсам РФ для Европы сегодня едва ли существует, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Разумная альтернатива источникам энергии из России сегодня едва ли существует. С учетом доли России на рынке становится очевидно, что без российских энергоресурсов говорить о гарантии энергобезопасности Европы невозможно. Поэтому теперь судьба европейской промышленности и комфорт граждан ЕС всецело зависят от рациональности решений руководителей стран Евросоюза", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
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Помимо США, ЕС рассматривает в качестве возможных импортеров углеводородов производителей из Катара, Алжира, Саудовской Аравии, Кувейта, также добавил он. "При этом в ОПЕК уже заявили, что страны альянса не смогут компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок", - считает Новак.
Если говорить о возможных поставщиках угля в Европу, то здесь может идти речь о странах Южной Америки и Южной Африки, "но, по мнению экспертов, им будет сложно обеспечить приемлемую цену из-за значительных логистических издержек и высокого спроса", - также отметил вице-премьер.
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