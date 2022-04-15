https://ria.ru/20220415/regiony-1783699419.html

Путин не планирует поездок в регионы в ближайшие дни

Путин не планирует поездок в регионы в ближайшие дни - РИА Новости, 15.04.2022

Путин не планирует поездок в регионы в ближайшие дни

У президента РФ Владимира Путина не запланированы какие-либо региональные поездки в ближайшие дни, совещание по поводу затонувшего крейсера "Москва" у... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:01

2022-04-15T13:01

2022-04-15T14:04

владимир путин

политика

севастополь

дмитрий песков

москва (крейсер)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина не запланированы какие-либо региональные поездки в ближайшие дни, совещание по поводу затонувшего крейсера "Москва" у президента также не запланировано, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в пятницу."Нет, в ближайшие дни каких-то региональных поездок у президента не запланировано... Что касается этого вопроса, то это прерогатива военных... Нет, таких совещаний у президента не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин посетить Севастополь в связи с инцидентом с крейсером "Москва" и планируется ли разбор ситуации.Крейсер "Москва", на котором произошел пожар из-за детонации боезапаса, в условиях штормового волнения потерял остойчивость и затонул. Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

https://ria.ru/20220415/kreyser-1783703848.html

севастополь

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Кирилл Волков

владимир путин, политика, севастополь, дмитрий песков, москва (крейсер)