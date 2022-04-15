https://ria.ru/20220415/regiony-1783699419.html
Путин не планирует поездок в регионы в ближайшие дни
Путин не планирует поездок в регионы в ближайшие дни - РИА Новости, 15.04.2022
Путин не планирует поездок в регионы в ближайшие дни
У президента РФ Владимира Путина не запланированы какие-либо региональные поездки в ближайшие дни, совещание по поводу затонувшего крейсера "Москва" у... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:01
2022-04-15T13:01
2022-04-15T14:04
владимир путин
политика
севастополь
дмитрий песков
москва (крейсер)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина не запланированы какие-либо региональные поездки в ближайшие дни, совещание по поводу затонувшего крейсера "Москва" у президента также не запланировано, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в пятницу."Нет, в ближайшие дни каких-то региональных поездок у президента не запланировано... Что касается этого вопроса, то это прерогатива военных... Нет, таких совещаний у президента не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин посетить Севастополь в связи с инцидентом с крейсером "Москва" и планируется ли разбор ситуации.Крейсер "Москва", на котором произошел пожар из-за детонации боезапаса, в условиях штормового волнения потерял остойчивость и затонул. Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.
https://ria.ru/20220415/kreyser-1783703848.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, севастополь, дмитрий песков, москва (крейсер)
13:01 15.04.2022 (обновлено: 14:04 15.04.2022)
Путин не планирует поездок в регионы в ближайшие дни
Песков: у президента Путина не запланировано совещаний по ситуации с крейсером "Москва"