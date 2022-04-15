Рейтинг@Mail.ru
Путин не планирует поездок в регионы в ближайшие дни - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220415/regiony-1783699419.html
Путин не планирует поездок в регионы в ближайшие дни
Путин не планирует поездок в регионы в ближайшие дни - РИА Новости, 15.04.2022
Путин не планирует поездок в регионы в ближайшие дни
У президента РФ Владимира Путина не запланированы какие-либо региональные поездки в ближайшие дни, совещание по поводу затонувшего крейсера "Москва" у... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:01
2022-04-15T14:04
владимир путин
политика
севастополь
дмитрий песков
москва (крейсер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина не запланированы какие-либо региональные поездки в ближайшие дни, совещание по поводу затонувшего крейсера "Москва" у президента также не запланировано, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в пятницу."Нет, в ближайшие дни каких-то региональных поездок у президента не запланировано... Что касается этого вопроса, то это прерогатива военных... Нет, таких совещаний у президента не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин посетить Севастополь в связи с инцидентом с крейсером "Москва" и планируется ли разбор ситуации.Крейсер "Москва", на котором произошел пожар из-за детонации боезапаса, в условиях штормового волнения потерял остойчивость и затонул. Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.
https://ria.ru/20220415/kreyser-1783703848.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_101dbf23ae32a133fb923218c8ccbb23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, политика, севастополь, дмитрий песков, москва (крейсер)
13:01 15.04.2022 (обновлено: 14:04 15.04.2022)
 
Путин не планирует поездок в регионы в ближайшие дни

Песков: у президента Путина не запланировано совещаний по ситуации с крейсером "Москва"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина не запланированы какие-либо региональные поездки в ближайшие дни, совещание по поводу затонувшего крейсера "Москва" у президента также не запланировано, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в пятницу.
"Нет, в ближайшие дни каких-то региональных поездок у президента не запланировано... Что касается этого вопроса, то это прерогатива военных... Нет, таких совещаний у президента не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин посетить Севастополь в связи с инцидентом с крейсером "Москва" и планируется ли разбор ситуации.
Крейсер "Москва", на котором произошел пожар из-за детонации боезапаса, в условиях штормового волнения потерял остойчивость и затонул. Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 13:16
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"
 
Владимир ПутинПолитикаСевастопольДмитрий ПесковМосква (крейсер)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала