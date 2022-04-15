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Осколки ракеты "Точка-У" упали в Херсонской области, есть раненые

Осколки ракеты "Точка-У" упали в Херсонской области, есть раненые - РИА Новости, 15.04.2022

Осколки ракеты "Точка-У" упали в Херсонской области, есть раненые

Осколки одной из украинских ракет "Точка-У", которую сбили российские военные, упали в черте населенного пункта Новая Каховка Херсонской области, получили... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T20:01

2022-04-15T20:01

2022-04-15T20:15

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Осколки одной из украинских ракет "Точка-У", которую сбили российские военные, упали в черте населенного пункта Новая Каховка Херсонской области, получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Ранения получили женщина и ребенок, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение", - уточнил генералРанее он сообщил, что российские военные сбили две украинские ракеты "Точка-У", которые по Каховской ГЭС выпустил дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/azovstal-1783792137.html

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херсонская область , украина, в мире, донбасс, россия