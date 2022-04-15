https://ria.ru/20220415/raneniya-1783835860.html

В ДНР сообщили о ранении 18 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

В ДНР сообщили о ранении 18 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.04.2022

В ДНР сообщили о ранении 18 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

Восемнадцать мирных жителей получили ранения в Мариуполе, Володарском и Мангуше из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T23:05

2022-04-15T23:05

2022-04-15T23:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

мариуполь

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Восемнадцать мирных жителей получили ранения в Мариуполе, Володарском и Мангуше из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 18 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) ранее освобожденных территорий Республики: населенный пункт Мариуполь: - дети: двое мальчиков 2007 и 2010 годов рождения и девочка 2006 года рождения; - мужчины: 1981, 1973, 1976, 1989, 1991, 1976, 1971, 1992, 1975 годов рождения; - женщины: 1962, 1933, 1970, 1994 годов рождения", - говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК.Отмечается, что в Володарском был ранен мужчина 1948 года рождения."Также поступила информация о ранении в населенном пункте Мангуш мужчины, возраст которого уточняется", - добавило представительство ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/ges-1783812196.html

https://ria.ru/20220415/zolotoe-5-1783765295.html

донецкая народная республика

украина

мариуполь

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в мире, донецкая народная республика, украина, мариуполь, сцкк