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В ДНР сообщили о ранении 18 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/raneniya-1783835860.html
В ДНР сообщили о ранении 18 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ
В ДНР сообщили о ранении 18 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.04.2022
В ДНР сообщили о ранении 18 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ
Восемнадцать мирных жителей получили ранения в Мариуполе, Володарском и Мангуше из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T23:05
2022-04-15T23:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
мариуполь
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Восемнадцать мирных жителей получили ранения в Мариуполе, Володарском и Мангуше из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 18 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) ранее освобожденных территорий Республики: населенный пункт Мариуполь: - дети: двое мальчиков 2007 и 2010 годов рождения и девочка 2006 года рождения; - мужчины: 1981, 1973, 1976, 1989, 1991, 1976, 1971, 1992, 1975 годов рождения; - женщины: 1962, 1933, 1970, 1994 годов рождения", - говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК.Отмечается, что в Володарском был ранен мужчина 1948 года рождения."Также поступила информация о ранении в населенном пункте Мангуш мужчины, возраст которого уточняется", - добавило представительство ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/ges-1783812196.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, мариуполь, сцкк
23:05 15.04.2022
 
В ДНР сообщили о ранении 18 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

В ДНР сообщили, что 18 мирных жителей получили ранения в Мариуполе, Володарском и Мангуше

© РИА Новости / Илья ПиталевГолуби пролетают над сгоревшей боевой машиной пехоты в Мариуполе
Голуби пролетают над сгоревшей боевой машиной пехоты в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Голуби пролетают над сгоревшей боевой машиной пехоты в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Восемнадцать мирных жителей получили ранения в Мариуполе, Володарском и Мангуше из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 18 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) ранее освобожденных территорий Республики: населенный пункт Мариуполь: - дети: двое мальчиков 2007 и 2010 годов рождения и девочка 2006 года рождения; - мужчины: 1981, 1973, 1976, 1989, 1991, 1976, 1971, 1992, 1975 годов рождения; - женщины: 1962, 1933, 1970, 1994 годов рождения", - говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК.
Минобороны РФ: попытка ВСУ нанести ракетный удар по Каховской ГЭС предотвращена
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Отмечается, что в Володарском был ранен мужчина 1948 года рождения.
"Также поступила информация о ранении в населенном пункте Мангуш мужчины, возраст которого уточняется", - добавило представительство ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМариупольСЦКК
 
 
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