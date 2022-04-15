МО: десять объектов ВСУ поражены высокоточными ракетами с воздуха
В Минобороны сообщили, что десять объектов ВСУ поражены высокоточными ракетами с воздуха
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха поражены десять военных объектов украинских войск, среди них три района сосредоточения войск, два сосредоточения военной техники, склады ракетно-артиллерийского вооружения и пункты дислокации нацформирований, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены десять объектов противника. Среди них уничтожены: в населенных пунктах Барвенково, Краматорск и Лисичанск три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск; в населенных пунктах Повстанское Одесской области и Новоелизаветовка два места сосредоточения украинской военной техники и вооружения; в районах населенных пунктов Парутино и Николаев склады ракетно-артиллерийского вооружения; в Ясеновое и Срибное пункты дислокации националистических формирований", - сказал он на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.