https://ria.ru/20220415/rakety-1783657971.html

Россия нарастит ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию

Россия нарастит ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию - РИА Новости, 15.04.2022

Россия нарастит ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию

Россия ответит на провокации украинских силовиков на своей территории новыми ракетными ударами по объектам в Киеве, заявил представитель Минобороны Игорь... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:14

2022-04-15T10:14

2022-04-15T10:56

обострение ситуации в днр и лнр

украина

вячеслав гладков

владимир путин

киев

россия

оон

с-400 «триумф»

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_e9409e2d23606f19e8f89d2e7f906d16.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия ответит на провокации украинских силовиков на своей территории новыми ракетными ударами по объектам в Киеве, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков."Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будет наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории", — сказал он.Ведомство отметило, что сегодня ночью ракета морского базирования "Калибр" поразила Жулянский машиностроительный завод "Визар" на окраине украинской столицы. Ударом уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов. Всего поражены 13 военных объектов в разных районах.Кроме того, российская система противовоздушной обороны С-400 сбила под Черниговом вертолет Ми-8, который, как утверждает ведомство, совершил 14 апреля атаку в населенном пункте Климово Брянской области.В районе населенного пункта Лозовая Харьковской области также сбит истребитель Су-27.За минувшие сутки четыре обстрела произошли в регионах Центральной России на границе с Украиной.Так, накануне были обстреляны со стороны Украины белгородские села Журавлевка и Сподарюшино: по данным губернатора Вячеслава Гладкова, легкое ранение получил местный житель, повреждены жилые дома.Атака произошла и в селе Климово в Брянской области и на пограничном пункте пропуска "Новые Юрковичи" там же. В селе пострадали восемь человек, в том числе маленький ребенок и пожилая женщина, получившие тяжелые ранения.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/belgorod-1783658463.html

https://ria.ru/20220412/transport-1783023852.html

https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вячеслав гладков, владимир путин, киев, россия, оон, с-400 «триумф», ми-8 амтш, су-27