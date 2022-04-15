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Россия нарастит ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/rakety-1783657971.html
Россия нарастит ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию
Россия нарастит ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию - РИА Новости, 15.04.2022
Россия нарастит ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию
Россия ответит на провокации украинских силовиков на своей территории новыми ракетными ударами по объектам в Киеве, заявил представитель Минобороны Игорь... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:14
2022-04-15T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
украина
вячеслав гладков
владимир путин
киев
россия
оон
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия ответит на провокации украинских силовиков на своей территории новыми ракетными ударами по объектам в Киеве, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков."Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будет наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории", — сказал он.Ведомство отметило, что сегодня ночью ракета морского базирования "Калибр" поразила Жулянский машиностроительный завод "Визар" на окраине украинской столицы. Ударом уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов. Всего поражены 13 военных объектов в разных районах.Кроме того, российская система противовоздушной обороны С-400 сбила под Черниговом вертолет Ми-8, который, как утверждает ведомство, совершил 14 апреля атаку в населенном пункте Климово Брянской области.В районе населенного пункта Лозовая Харьковской области также сбит истребитель Су-27.За минувшие сутки четыре обстрела произошли в регионах Центральной России на границе с Украиной.Так, накануне были обстреляны со стороны Украины белгородские села Журавлевка и Сподарюшино: по данным губернатора Вячеслава Гладкова, легкое ранение получил местный житель, повреждены жилые дома.Атака произошла и в селе Климово в Брянской области и на пограничном пункте пропуска "Новые Юрковичи" там же. В селе пострадали восемь человек, в том числе маленький ребенок и пожилая женщина, получившие тяжелые ранения.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/belgorod-1783658463.html
https://ria.ru/20220412/transport-1783023852.html
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украина, вячеслав гладков, владимир путин, киев, россия, оон, с-400 «триумф», ми-8 амтш, су-27
10:14 15.04.2022 (обновлено: 10:56 15.04.2022)
 
Россия нарастит ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию

Минобороны предупредило об ответных ударах по объектам в Киеве в случае атак на Россию

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева. 24 февраля 2022
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. 24 февраля 2022. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия ответит на провокации украинских силовиков на своей территории новыми ракетными ударами по объектам в Киеве, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будет наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории", — сказал он.
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Ведомство отметило, что сегодня ночью ракета морского базирования "Калибр" поразила Жулянский машиностроительный завод "Визар" на окраине украинской столицы. Ударом уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов. Всего поражены 13 военных объектов в разных районах.
Кроме того, российская система противовоздушной обороны С-400 сбила под Черниговом вертолет Ми-8, который, как утверждает ведомство, совершил 14 апреля атаку в населенном пункте Климово Брянской области.
В районе населенного пункта Лозовая Харьковской области также сбит истребитель Су-27.
Железнодорожные пути сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 08:11
В Белгородской области разрушены железнодорожные пути
За минувшие сутки четыре обстрела произошли в регионах Центральной России на границе с Украиной.
Так, накануне были обстреляны со стороны Украины белгородские села Журавлевка и Сподарюшино: по данным губернатора Вячеслава Гладкова, легкое ранение получил местный житель, повреждены жилые дома.
Атака произошла и в селе Климово в Брянской области и на пограничном пункте пропуска "Новые Юрковичи" там же. В селе пострадали восемь человек, в том числе маленький ребенок и пожилая женщина, получившие тяжелые ранения.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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