https://ria.ru/20220415/rak-1783830805.html
Назван способ выявить рак по голосу
Назван способ выявить рак по голосу - РИА Новости, 15.04.2022
Назван способ выявить рак по голосу
Определить онкологическое заболевание полости рта можно по ряду симптомов, но следует обратить внимание на изменение голоса, пишет Daily Express со ссылкой на... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T22:28
2022-04-15T22:28
2022-04-15T22:28
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здоровье
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Определить онкологическое заболевание полости рта можно по ряду симптомов, но следует обратить внимание на изменение голоса, пишет Daily Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).Опухоль в ротовой полости может развиться на внутренней части щек, небе, губах или деснах, предупредили специалисты.Среди симптомов, которые могут указать на наличие недуга, помимо изменения голоса, названы также затрудненное глотание, непреднамеренная потеря веса, кровотечение и онеменение во рту, шатающиеся зубы, сложности при движении челюсти, а также красные и белые пятна на слизистой.При этом NHS призвали не паниковать при появлении этих симптомов, так как они могут указывать и на другие болезни. Но тем не менее при их появлении необходимо обращаться к врачу.
https://rsport.ria.ru/20220415/rak-1783795064.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье
Назван способ выявить рак по голосу
Daily Express: изменение в голосе могут оказаться признаком рака полости рта
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости.
Определить онкологическое заболевание полости рта можно по ряду симптомов, но следует обратить внимание на изменение голоса, пишет Daily Express
со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).
Опухоль в ротовой полости может развиться на внутренней части щек, небе, губах или деснах, предупредили специалисты.
Среди симптомов, которые могут указать на наличие недуга, помимо изменения голоса, названы также затрудненное глотание, непреднамеренная потеря веса, кровотечение и онеменение во рту, шатающиеся зубы, сложности при движении челюсти, а также красные и белые пятна на слизистой.
При этом NHS призвали не паниковать при появлении этих симптомов, так как они могут указывать и на другие болезни. Но тем не менее при их появлении необходимо обращаться к врачу.