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Назван способ выявить рак по голосу - РИА Новости, 15.04.2022
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Назван способ выявить рак по голосу
Назван способ выявить рак по голосу - РИА Новости, 15.04.2022
Назван способ выявить рак по голосу
Определить онкологическое заболевание полости рта можно по ряду симптомов, но следует обратить внимание на изменение голоса, пишет Daily Express со ссылкой на... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T22:28
2022-04-15T22:28
зож
общество
здоровье
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Определить онкологическое заболевание полости рта можно по ряду симптомов, но следует обратить внимание на изменение голоса, пишет Daily Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).Опухоль в ротовой полости может развиться на внутренней части щек, небе, губах или деснах, предупредили специалисты.Среди симптомов, которые могут указать на наличие недуга, помимо изменения голоса, названы также затрудненное глотание, непреднамеренная потеря веса, кровотечение и онеменение во рту, шатающиеся зубы, сложности при движении челюсти, а также красные и белые пятна на слизистой.При этом NHS призвали не паниковать при появлении этих симптомов, так как они могут указывать и на другие болезни. Но тем не менее при их появлении необходимо обращаться к врачу.
https://rsport.ria.ru/20220415/rak-1783795064.html
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общество, здоровье
22:28 15.04.2022
 
Назван способ выявить рак по голосу

Daily Express: изменение в голосе могут оказаться признаком рака полости рта

© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человека
Раковая клетка в организме человека - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Fotolia / crevis
Раковая клетка в организме человека
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Определить онкологическое заболевание полости рта можно по ряду симптомов, но следует обратить внимание на изменение голоса, пишет Daily Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).
Опухоль в ротовой полости может развиться на внутренней части щек, небе, губах или деснах, предупредили специалисты.
Среди симптомов, которые могут указать на наличие недуга, помимо изменения голоса, названы также затрудненное глотание, непреднамеренная потеря веса, кровотечение и онеменение во рту, шатающиеся зубы, сложности при движении челюсти, а также красные и белые пятна на слизистой.
При этом NHS призвали не паниковать при появлении этих симптомов, так как они могут указывать и на другие болезни. Но тем не менее при их появлении необходимо обращаться к врачу.
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