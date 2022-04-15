https://ria.ru/20220415/rak-1783830805.html

Назван способ выявить рак по голосу

Назван способ выявить рак по голосу - РИА Новости, 15.04.2022

Назван способ выявить рак по голосу

Определить онкологическое заболевание полости рта можно по ряду симптомов, но следует обратить внимание на изменение голоса, пишет Daily Express со ссылкой на... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T22:28

2022-04-15T22:28

2022-04-15T22:28

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общество

здоровье

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Определить онкологическое заболевание полости рта можно по ряду симптомов, но следует обратить внимание на изменение голоса, пишет Daily Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).Опухоль в ротовой полости может развиться на внутренней части щек, небе, губах или деснах, предупредили специалисты.Среди симптомов, которые могут указать на наличие недуга, помимо изменения голоса, названы также затрудненное глотание, непреднамеренная потеря веса, кровотечение и онеменение во рту, шатающиеся зубы, сложности при движении челюсти, а также красные и белые пятна на слизистой.При этом NHS призвали не паниковать при появлении этих симптомов, так как они могут указывать и на другие болезни. Но тем не менее при их появлении необходимо обращаться к врачу.

https://rsport.ria.ru/20220415/rak-1783795064.html

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2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

общество, здоровье