https://ria.ru/20220415/pytki-1783832026.html

Минобороны: в Лимане националисты пытают людей за пророссийские взгляды

Минобороны: в Лимане националисты пытают людей за пророссийские взгляды - РИА Новости, 16.04.2022

Минобороны: в Лимане националисты пытают людей за пророссийские взгляды

В городе Лиман Краматорского района украинские националисты задержали и пытают более 800 человек, которых подозревают в лояльности к России, заявил начальник... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-15T22:38

2022-04-15T22:38

2022-04-16T00:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

донецкая народная республика

украина

днр

пытки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778803364_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_0f3f0c1e79189e9c18db51262d25c4e2.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В городе Лиман Краматорского района украинские националисты задержали и пытают более 800 человек, которых подозревают в лояльности к России, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, с 11 по 15 апреля боевики националистических батальонов провели в городе поквартирные обходы с целью выявления у местных жителей пророссийских взглядов или признаков содействия формированиям ДНР."Всех подозреваемых (достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 человек) задержали, в настоящее время подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками", — сказал генерал.Он добавил, что во время рейдов боевики забирали у людей ценное имущество и продукты якобы для нужд территориальной обороны.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/provokatsiya-1783825022.html

https://ria.ru/20220414/voennye-1783598806.html

россия

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донецкая народная республика, украина, днр, пытки