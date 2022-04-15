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Минобороны: в Лимане националисты пытают людей за пророссийские взгляды
Минобороны: в Лимане националисты пытают людей за пророссийские взгляды - РИА Новости, 16.04.2022
Минобороны: в Лимане националисты пытают людей за пророссийские взгляды
В городе Лиман Краматорского района украинские националисты задержали и пытают более 800 человек, которых подозревают в лояльности к России, заявил начальник... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-15T22:38
2022-04-15T22:38
2022-04-16T00:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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пытки
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В городе Лиман Краматорского района украинские националисты задержали и пытают более 800 человек, которых подозревают в лояльности к России, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, с 11 по 15 апреля боевики националистических батальонов провели в городе поквартирные обходы с целью выявления у местных жителей пророссийских взглядов или признаков содействия формированиям ДНР."Всех подозреваемых (достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 человек) задержали, в настоящее время подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками", — сказал генерал.Он добавил, что во время рейдов боевики забирали у людей ценное имущество и продукты якобы для нужд территориальной обороны.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/provokatsiya-1783825022.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, днр, пытки
22:38 15.04.2022 (обновлено: 00:36 16.04.2022)
Минобороны: в Лимане националисты пытают людей за пророссийские взгляды
Минобороны России: украинские боевики пытают 837 человек в населенном пункте Лиман